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Udinese v Monza - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Le confessioni di Nesta: “Dopo il ritiro sono andato in depressione, non ho festeggiato il Mondiale del 2006”

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Serie B

Alessandro Nesta ripercorre alcune tappe della sua carriera e svela alcuni retroscena inediti: dalla “delusione Mondiale” alle difficoltà dopo il ritiro.

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Una carriera da calciatore ai massimi livelli e ricca di trofei, poi il percorso da allenatore. Alessandro Nesta, oggi senza squadra dopo la fine della sua avventura alla guida del Monza nell’estate del 2025, apre l’album dei ricordi.

Nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Cronache di spogliatoio’, Nesta ripercorre alcune tappe della sua carriera, compreso il delicato momento del ritiro.

Queste le principali dichiarazioni rilasciante da Alessandro Nesta.

  • “DOPO IL RITIRO ERA TUTTO PIATTO”

    Quando ho smesso sono andato quasi in depressione. Era diventato all’improvviso tutto piatto. È un momento pericoloso nella vita degli sportivi. Uno dei momenti peggiori fu durante una vacanza a Santo Domingo: mia moglie mi portò lì per farmi riprendere, appena seppi che dovevamo starci una settimana… impazzii! Non riuscivo più a ricreare quel picco di adrenalina che avevo trovato giocando. Credo che quando entri in un San Siro con 80mila persone, sulle note dei Guns N' Roses, per giocare in Champions… quella roba non la ritrovi più”, ha raccontato Nesta.

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  • “HO SUPERATO TUTTO ALLENANDO”

    Una ferita aperta quella del ritiro per Nesta, superata con l’inizio della nuova carriera da allenatore. “In quel momento potevi comprarmi la macchina più bella del mondo o portarmi sulla Luna, ma non me ne fregava niente: io avevo vinto la Champions. Ero andato giù di testa. La mia famiglia è stata bravissima, l’ho risolta vivendo. Mia moglie è stata una santa. Per questo ho capito che dovevo allenare. Mia moglie me lo dice spesso: ‘Ma chi te lo fa fare? Stai sereno a Miami’. Sì, sembra strano, ma quell’adrenalina mi fa preferire preparare una partita di Serie B al prendere il sole a Miami. Mi fa sentire vivo. Ora ci sono 30 gradi, e invece io sono qui ad aspettare una panchina in B. Il calcio non lo puoi spiegare, è questo”.

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  • “NON HO FESTEGGIATO IL MONDIALE DEL 2006”

    Nesta torna poi su un altro momento della sua carriera: il Mondiale vinto nel 2006 con l’Italia, ma non da protagonista a causa di un infortunio durante una partita del girone di qualificazione. “Il Mondiale 2006 non l’ho mai festeggiato, per me è una ferita. Mi sono fatto male in tre Mondiali sempre alla terza partita. E che ho giocato nel 2006… contro il Ghana e gli USA, massimo rispetto ma mi sono perso la Germania in Germania e la finale con la Francia! Sono tornato a casa e non ho voluto neanche la coppa, mi sono chiuso in camera mentre tutti volevano applaudirmi. Mi farei tagliare un dito pur di poterlo giocare tutto”.

  • NESTA SUI CALCIATORI DI OGGI

    Nesta parla poi di come sino cambiati i calciatori nel calcio attuale. “Il ruolo del club è fondamentale, deve dare disciplina. Chi ha personalità, oggi fa fatica a farla emergere: ce n’è sempre meno. Ora la società è più importante di prima: deve dare una disciplina. Prima, chi condizionava il gruppo e il risultato veniva preso a schiaffi. E poi il calciatore di oggi è esposto: perde una partita e, nonostante tutti dicano di ‘no’… va a leggere i commenti. Quandosbagli, devi saperlo dentro di te. E non andare a leggere i commenti: non ce n’è bisogno, sii onesto con te stesso. Anni fa eravamo più abituati a prendere qualche mazzata, sapevamo superare meglio le difficoltà. Sbagli, sali sul pullman e con qualche compagno cerchi giustificazioni, dando la colpa agli altri. Ma quando torni a casa… gli alibi finiscono. Quando spegni la luce, diventi onesto con te stesso. Se un avversario salta in testa a un mio compagno, io mi chiedo cosa potessi fare di più. Altrimenti non cresci. Chi dà sempre la colpa agli altri, prima o poi viene scoperto e finisce il giochino. Io avevo un’adrenalina talmente alta che facevo fatica a dormire il giorno prima e il giorno dopo le partite. Poi ho imparato a gestirmi”.

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