Le confessioni di Nesta: “Dopo il ritiro sono andato in depressione, non ho festeggiato il Mondiale del 2006”

Nesta parla poi di come sino cambiati i calciatori nel calcio attuale. “Il ruolo del club è fondamentale, deve dare disciplina. Chi ha personalità, oggi fa fatica a farla emergere: ce n’è sempre meno. Ora la società è più importante di prima: deve dare una disciplina. Prima, chi condizionava il gruppo e il risultato veniva preso a schiaffi. E poi il calciatore di oggi è esposto: perde una partita e, nonostante tutti dicano di ‘no’… va a leggere i commenti. Quandosbagli, devi saperlo dentro di te. E non andare a leggere i commenti: non ce n’è bisogno, sii onesto con te stesso. Anni fa eravamo più abituati a prendere qualche mazzata, sapevamo superare meglio le difficoltà. Sbagli, sali sul pullman e con qualche compagno cerchi giustificazioni, dando la colpa agli altri. Ma quando torni a casa… gli alibi finiscono. Quando spegni la luce, diventi onesto con te stesso. Se un avversario salta in testa a un mio compagno, io mi chiedo cosa potessi fare di più. Altrimenti non cresci. Chi dà sempre la colpa agli altri, prima o poi viene scoperto e finisce il giochino. Io avevo un’adrenalina talmente alta che facevo fatica a dormire il giorno prima e il giorno dopo le partite. Poi ho imparato a gestirmi”.