Le confessioni di Mkhitaryan: “PSG? La cicatrice resta. Direi ancora che siamo ingiocabili”

Il centrocampista armeno si racconta: dal dolore per la sconfitta di Monaco al futuro, passando per il cambio di guida tecnica in casa Inter.

Ripartire, senza dimenticare. Henrikh Mkhitaryan ha la idee chiare: quando accaduto a Monaco non si cancellerà mai, ma anziché soffermarsi sul passato è meglio concentrare le proprie energie sul futuro. L’esperto centrocampista armeno si è raccontato in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’ nel corso della quale affronta diversi temi in modo mai banale. Dalla delusione per la sconfitta nella finale di Champions con il PSG, al cambio di allenatore, passando per il suo futuro: questo il pensiero di Mkhitaryan. L'articolo prosegue qui sotto