Le condizioni di Gila, Rabiot e Moreira: chi recupera per il derby contro l'Inter? Le ultime sugli infortunati del Milan

L'infermeria del Milan è sempre più piena e non arrivano buone notizia al momento per Ruben Amorim.

Il tecnico infatti contro il Bologna non avrà a disposizione ben sette giocatori. L'ultimo a fermarsi è stato Ruben Loftus-Cheek, che rientrerà solo dopo la sosta. Ma sono soprattutto tre quelli che preoccupano in vista del derby.

Le condizioni di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira tengono in apprensione i tifosi rossoneri: chi recupera per Milan-Inter di sabato 31 ottobre?