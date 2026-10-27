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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Le condizioni di Gila, Rabiot e Moreira: chi recupera per il derby contro l'Inter? Le ultime sugli infortunati del Milan

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I tre infortunati rossoneri salteranno la gara casalinga contro il Bologna ma Amorim spera di riaverli a disposizione sabato sera nel derby: chi recupera tra Gila, Rabiot e Moreira per Milan-Inter?

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L'infermeria del Milan è sempre più piena e non arrivano buone notizia al momento per Ruben Amorim.

Il tecnico infatti contro il Bologna non avrà a disposizione ben sette giocatori. L'ultimo a fermarsi è stato Ruben Loftus-Cheek, che rientrerà solo dopo la sosta. Ma sono soprattutto tre quelli che preoccupano in vista del derby.

Le condizioni di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira tengono in apprensione i tifosi rossoneri: chi recupera per Milan-Inter di sabato 31 ottobre?

  • RABIOT IN DUBBIO PER IL DERBY

    Il più indietro nel recupero sembra il centrocampista francese, ovvero uno dei titolarissimi di Amorim.

    Rabiot si è fermato prima di Udinese-Milan per un problema muscolare al polpaccio, zona sempre molto delicata e per cui serve estrema cautela senza accelerare i tempi.

    L'ex Juve salterà dunque sicuramente la gara casalinga contro il Bologna ma secondo 'Sky Sport' anche la sua presenza nel derby contro l'Inter è da considerarsi in forte dubbio.

  • GILA E MOREIRA RECUPERANO PER L'INTER?

    Si respira maggiore ottimismo riguardo alle condizioni di Mario Gila e Diego Moreira.

    Entrambi non hanno preso parte alla trasferta di Udine e non ci saranno neppure contro il Bologna nel turno infrasettimanale di campionato, ma dovrebbero tornare a disposizione per Milan-Inter.

    Il difensore aveva accusato un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, mentre Moreira ha riportato un affaticamento muscolare al flessore sinistro.

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  • GLI ALTRI INFORTUNATI DEL MILAN

    Come dicevamo sono attualmente sette gli infortunati del Milan, oltre al portiere Pietro Terracciano.

    Saelemaekers e Gabbia si rivedranno solo nel 2027: il primo è stato operato alla caviglia, mentre il difensore ha subito una seria lesione al flessore.

    Tempi non brevi anche per Chukwueze che soffre di un problema all'anca per cui si sta sottoponendo a terapia specifiche. Ma la data del rientro non è ancora stata stabilita.

    Infine c'è Loftus-Cheek, che durante la gara contro l'Udinese ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. L'inglese tornerà a fine novembre.

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