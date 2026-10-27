Le condizioni di Gila, Rabiot e Moreira: chi recupera per il derby contro l'Inter? Le ultime sugli infortunati del Milan

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L'infermeria del Milan è sempre più piena e non arrivano buone notizia al momento per Ruben Amorim.
Il tecnico infatti contro il Bologna non avrà a disposizione ben sette giocatori. L'ultimo a fermarsi è stato Ruben Loftus-Cheek, che rientrerà solo dopo la sosta. Ma sono soprattutto tre quelli che preoccupano in vista del derby.
Le condizioni di Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira tengono in apprensione i tifosi rossoneri: chi recupera per Milan-Inter di sabato 31 ottobre?