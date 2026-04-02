Le componenti federali non volevano le dimissioni di Gravina: "Siamo tutti dispiaciuti"

Le componenti federali, nonchè l'Associazione allenatori tra le altre, aveva chiesto a Gabriele Gravina di continuare come presidente FIGC. Lo ha confessato lo stesso ormai ex numero uno, che nella giornata di giovedì ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la mancata partecipazione dell'Italia ai prossimi e imminenti Mondiali estivi.

Ha parlato della questione anche Renzo Uivieri, presidente dell'Associazione allenatori che si è detto dispiaciuto per la decisione di Gravina di interrompere il lungo percorso come capo federale.

"Dopo tanti anni il sentimento è di grande amarezza, ma anche di grande solidarietà" ha detto Gravina all'uscita della sede FIGC di Roma. "Devo ringraziare tutte le componenti che oggi mi hanno dimostrato grande sostegno, stima, affetto e vicinanza. Hanno anche insistito per continuare, ma la mia scelta è convinta e meditata".