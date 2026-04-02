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Francesco Schirru

Le componenti federali non volevano le dimissioni di Gravina: "Siamo tutti dispiaciuti"

Gravina ha scelto di dimettersi, nonostante in federazione hanno "insistito perchè rimanesse". Anche Ulivieri, presidente dell'Associazione Calciatori, risulta dispiaciuto per la decisione.

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Le componenti federali, nonchè l'Associazione allenatori tra le altre, aveva chiesto a Gabriele Gravina di continuare come presidente FIGC. Lo ha confessato lo stesso ormai ex numero uno, che nella giornata di giovedì ha rassegnato le proprie dimissioni dopo la mancata partecipazione dell'Italia ai prossimi e imminenti Mondiali estivi.

Ha parlato della questione anche Renzo Uivieri, presidente dell'Associazione allenatori che si è detto dispiaciuto per la decisione di Gravina di interrompere il lungo percorso come capo federale.

"Dopo tanti anni il sentimento è di grande amarezza, ma anche di grande solidarietà" ha detto Gravina all'uscita della sede FIGC di Roma. "Devo ringraziare tutte le componenti che oggi mi hanno dimostrato grande sostegno, stima, affetto e vicinanza. Hanno anche insistito per continuare, ma la mia scelta è convinta e meditata".

  • LE PAROLE DI ULIVIERI

    "Noi non abbiamo deciso nulla, abbiamo sentito Gravina che rassegnava le sue dimissioni" ha confessato il presidente dell'Associazione allenatori Ulivieri. "Gravina non era turbato, era dispiaciuto, ma come tutti noi. Gravina era dispiaciuto e sereno insieme".

    "La scelta di Gravina è personale, abbiamo dovuto acconsentire. Bisogna prenderne atto con dispiacere".

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