Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Romano mancini Italy GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Le chiavi della Nazionale a Romano: come è arrivato a conquistare la fiducia di Mancini (e cosa può dare all'Italia)

UEFA Nations League A
Italia vs Belgio
Italia
Belgio

Il centrocampista del Cagliari dovrebbe essere la principale sorpresa della prima Italia schierata nel nuovo corso di Mancini.

Pubblicità

Abbiamo praticamente detto tutto, per adesso, su Alessandro Romano: che poi il futuro ci aiuterà a sfornare nuove definizioni, nuove argomentazioni sul suo talento, è indubbio. Per ora ci fermiamo, immobili, di fronte alle parole di Gianluigi Donnarumma che, alla vigilia della sfida contro il Belgio, non ha usato troppi giri di parole: "Ha impressionato tanto anche me".

Quanto affermato ai microfoni di Sky Sport è parte di un coro di voci, quelle dei più esperti della Nazionale allenata da Roberto Mancini che, proprio per il suo (secondo) debutto sembra aver deciso di schierare Romano titolare, in cabina di regia.

Un passo importante che sa di investitura e di atto di coraggio, pure simbolico, verso un futuro che potrebbe aver trovato nel centrocampista del Cagliari la chiave di lettura giusta. In lui, che le chiavi dell'Italia le ha appena ricevute.

  • IL GROSSO RIMPIANTO DELLA SVIZZERA E I MERITI DI RANIERI

    Se riecheggiano ancora le parole intrise di delusione di Valon Behrami e Blerim Dzemaili, che ai microfoni della RSI si sono lasciati andare, pure in maniera netta, criticando l'operato della Federcalcio svizzera, un po' in ritardo nel convincere Romano a vestire la maglia della Svizzera, non si può negare che la Federcalcio italiana, al contrario, si sia mossa bene.

    Parte del merito, come precisato da Roberto Mancini alla vigilia del match con il Belgio, sono però di un allenatore specifico.

    "Anche Claudio (Ranieri) che lo ha avuto a Roma è stato importante", ha spiegato il CT. Ora che Ranieri è direttore tecnico e presidente del Club Italia lasciarsi sfuggire Romano sarebbe stato un grosso rimpianto, almeno quanto quello degli svizzeri.

    • Pubblicità

  • COSA PUÒ DARE ROMANO ALLA NAZIONALE ITALIANA

    "Lo conoscevo poco, ma dopo la prima giornata di campionato ha dato una buona impressione e quindi volevamo vederlo. Vede il gioco e lavora a un tocco", ha affermato Roberto Mancini, sintetizzando in maniera estrema quanto ricevuto, in termini di segnali, da Romano in questi primi (e pochi) allenamenti, dopo averlo osservato in Serie A con la maglia del Cagliari.

    Stiamo parlando di un giovane che si ispira a Leandro Paredes e Granit Xhaka, due giocatori che alternano azioni di "rottura", tendenti a "sporcare" il gioco, ad altre precise in costruzione, diventando in fretta elementi fondamentali nelle proprie squadre, grazie alla visione totale del campo.

    Non ha l'eleganza di Andrea Pirlo, non è un regista puro, nel senso stretto di "fonte di idee": non ci si può aspettare le sventagliate artistiche (per il momento), ma che detti il tempo in mediana sì. Questo sì.

    È un centrocampista "moderno" (lo si dice sempre quando si parla di un giovane, state pensando questo, vero?) e, in questo avvio di Serie A, ha fatto vedere anche quanto possa essere pericoloso negli ultimi venti metri. Ha tutto per diventare importantissimo nel gioco "offensivo" (così è stato nettamente definito) voluto da Mancini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN CENTROCAMPO CHE METTE INSIEME ESPERIENZA E TALENTO

    La prima-nuova (seconda) Italia di Roberto Mancini, quindi, dovrebbe vedere Alessandro Romano giocare da titolare al centro della mediana a tre, ma accanto a lui servono due giocatori più esperti.

    Per questo motivo la Nazionale italiana dovrebbe scendere in campo con Nicolò Barella e Sandro Tonali, due a cui era stata assegnata la complessa missione di traghettare un'Italia ferita per due eliminazioni ai Playoff per i Mondiali (entrambi erano presenti) verso un futuro migliore. Non ci sono riusciti.

    Adesso, forse, troveranno una spalla in Romano, che sembrava poter vestire la maglia della Svizzera e che, invece, Mancini ha fortemente voluto in Azzurro. In attesa di segnali anche dal campo.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
UEFA Nations League A
Italia crest
Italia
ITA
Belgio crest
Belgio
BEL