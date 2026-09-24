Le chiavi della Nazionale a Romano: come è arrivato a conquistare la fiducia di Mancini (e cosa può dare all'Italia)

Abbiamo praticamente detto tutto, per adesso, su Alessandro Romano: che poi il futuro ci aiuterà a sfornare nuove definizioni, nuove argomentazioni sul suo talento, è indubbio. Per ora ci fermiamo, immobili, di fronte alle parole di Gianluigi Donnarumma che, alla vigilia della sfida contro il Belgio, non ha usato troppi giri di parole: "Ha impressionato tanto anche me".
Quanto affermato ai microfoni di Sky Sport è parte di un coro di voci, quelle dei più esperti della Nazionale allenata da Roberto Mancini che, proprio per il suo (secondo) debutto sembra aver deciso di schierare Romano titolare, in cabina di regia.
Un passo importante che sa di investitura e di atto di coraggio, pure simbolico, verso un futuro che potrebbe aver trovato nel centrocampista del Cagliari la chiave di lettura giusta. In lui, che le chiavi dell'Italia le ha appena ricevute.