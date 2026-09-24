Le chiavi della Nazionale a Romano: come è arrivato a conquistare la fiducia di Mancini (e cosa può dare all'Italia)

Se riecheggiano ancora le parole intrise di delusione di Valon Behrami e Blerim Dzemaili, che ai microfoni della RSI si sono lasciati andare, pure in maniera netta, criticando l'operato della Federcalcio svizzera, un po' in ritardo nel convincere Romano a vestire la maglia della Svizzera, non si può negare che la Federcalcio italiana, al contrario, si sia mossa bene.

Parte del merito, come precisato da Roberto Mancini alla vigilia del match con il Belgio, sono però di un allenatore specifico.

"Anche Claudio (Ranieri) che lo ha avuto a Roma è stato importante", ha spiegato il CT. Ora che Ranieri è direttore tecnico e presidente del Club Italia lasciarsi sfuggire Romano sarebbe stato un grosso rimpianto, almeno quanto quello degli svizzeri.