L'attenzione principale a pochi mesi dal Mondiale è rivolta a quello che succederà con Neymar. Ancelotti lo convocherà? Un tema che tiene banco in tutto il Brasile e a cui il ct deve rispondere puntualmente.

Anche nell'ultima amichevole giocata dal Brasile, i tifosi hanno intonato cori a sostegno di Neymar e della sua convocazione. Ancelotti dopo la partita ha risposto così sulla questione: "Dobbiamo parlare di quelli che sono qui, che hanno dato tutto, mostrato la faccia e lavorato duramente".



