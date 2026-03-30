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Danilo BrasileGetty Images
Andrea Ajello

Le anticipazioni di Ancelotti per il Brasile: "Danilo sarà convocato al Mondiale, rosa già quasi definita"

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C. Ancelotti
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Il commissario tecnico del Brasile ha svelato che l'ex Juventus farà parte della rosa che disputerà il Mondiale: "Un giocatore molto importante, non solo in campo, ma anche fuori dal campo".

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Come ogni Mondiale una delle attese maggiori riguarda le convocazioni del Brasile. Questa volta toccherà a Carlo Ancelotti scegliere la lista dei giocatori che comporranno la rosa verdeoro. 

L'allenatore italiano però ha voluto dare qualche anticipazione e in particolare ha annunciato uno dei nove difensori che sarà chiamato, ovvero Danilo. L'ex capitano della Juventus quindi può già sorridere e prepararsi al terzo Mondiale della sua carriera, l'ultimo.

Non solo però perché Ancelotti sembra avere idee chiare in generale su tutta la rosa del Brasile al Mondiale che sarà ufficializzata il 18 maggio.

  • "DANILO UNO DEI 9 DIFENSORI"

    Ancelotti ha elogiato l'ex difensore della Juventus per la sua leadership annunciando già la presenza del terzino al Mondiale: "Danilo è un giocatore molto importante, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Danilo sarà sicuramente nella lista finale dei 26 perché mi piace. Il suo carattere, la sua personalità, il suo stile di gioco. Può giocare in tutte le posizioni difensive. Danilo sarà tra i 9 difensori".

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  • COME STA ANDANDO DANILO AL FLAMENGO

    Danilo parteciperà quindi al suo terzo Mondiale dopo quelli del 2018 e del 2024. Un traguardo che l'ex Juventus riuscirà a raggiungere probabilmente anche per la scelta di tornare in patria, al Flamengo, ormai più di un anno fa.

    Da quando è tornato in Brasile, Danilo è sceso in campo per 41 volte, segnando cinque goal e soprattutto vincendo diversi titoli tra cui la Copa Libertadores, segnando addirittura nella finale. 

    Nell'ultimo periodo non ha giocato con continuità ma questo non ha impedito ad Ancelotti di escluderlo dalla Nazionale. 

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  • "ROSA DEL MONDIALE ABBASTANZA DEFINITA"

    Ma non solo per quanto riguarda Danilo, Ancelotti ha anche ammesso di aver già individuato in larga parte la rosa che farà parte della Nazionale brasiliana al Mondiale: "Ora abbiamo un'idea molto chiara, ho la formazione abbastanza definita per la prima partita, e anche la formazione abbastanza definita per la lista definitiva. A volte mi stanco di parlare di cose di cui ho già parlato". 

  • IL "CASO" NEYMAR

    L'attenzione principale a pochi mesi dal Mondiale è rivolta a quello che succederà con Neymar. Ancelotti lo convocherà? Un tema che tiene banco in tutto il Brasile e a cui il ct deve rispondere puntualmente. 

    Anche nell'ultima amichevole giocata dal Brasile, i tifosi hanno intonato cori a sostegno di Neymar e della sua convocazione. Ancelotti dopo la partita ha risposto così sulla questione: "Dobbiamo parlare di quelli che sono qui, che hanno dato tutto, mostrato la faccia e lavorato duramente".


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