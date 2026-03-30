Come ogni Mondiale una delle attese maggiori riguarda le convocazioni del Brasile. Questa volta toccherà a Carlo Ancelotti scegliere la lista dei giocatori che comporranno la rosa verdeoro.
L'allenatore italiano però ha voluto dare qualche anticipazione e in particolare ha annunciato uno dei nove difensori che sarà chiamato, ovvero Danilo. L'ex capitano della Juventus quindi può già sorridere e prepararsi al terzo Mondiale della sua carriera, l'ultimo.
Non solo però perché Ancelotti sembra avere idee chiare in generale su tutta la rosa del Brasile al Mondiale che sarà ufficializzata il 18 maggio.