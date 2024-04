Lazio-Verona dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fuori dalla Coppa Italia, la Lazio ospita all'Olimpico il Verona, a caccia di punti salvezza: le info sulla diretta tv, streaming e formazioni.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Quattro giorni dopo la vittoria amara in Coppa Italia contro la Juventus, costata l’eliminazione in virtù della sconfitta dell’andata, la Lazio ospita all’Olimpico il Verona in una sfida fondamentale per gli obiettivi delle due squadre.

Non si può più sbagliare. Da una parte la squadra di Tudor, grande ex della sfida, ha bisogno dei tre punti per continuare la rincorsa al quinto posto, che vale la qualificazione in Champions League, mentre il Verona vuole allontanarsi dalla zona calda e conquistare la salvezza al più presto.

In campionato, i biancocelesti sono reduci dalle vittorie contro Salernitana e Genoa, mentre il Verona si è imposto in extremis al Bentegodi sull’Udinese nello scontro diretto grazie ad una rete di Coppla al 93’.

All’andata la sfida si concluse sul risultato di 1-1: dopo il vantaggio di Zaccagni nel primo tempo, fu Henry a pareggiare definitivamente i conti nella ripresa.

Di seguito tutte le info su Lazio-Verona: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.