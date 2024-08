Lazio-Venezia 3-1, pagelle e tabellino: Castellanos e Zaccagni, Baroni può sorridere

La Lazio parte forte in campionato trascinata da Castellanos: vittoria contro il Venezia per 3-1 in rimonta.

Tre goal, tre punti e l'inizio migliore possibile per la Lazio di Marco Baroni, che supera nella gara di esordio in campionato il Venezia con il punteggio di 3-1. Eppure l'inizio dei biancocelesti era stato da incubo visto il goal ingenuo preso dopo soli tre minuti di partita per opera di Andersen. Ci ha pensato poi Taty Castellanos a cambiare la partita con il pareggio arrivato all'undicesimo minuto. L'attaccante è stato l'assoluto protagonista del match grazie anche al rigore subito e trasformato da Zaccagni a fine primo tempo. Nel finale, in un momento in cui il Venezia stava concretamente provando a pareggiare con i cambi di Eusebio Di Francesco, ecco l'autogoal di Altare che chiude la partita. L'articolo prosegue qui sotto