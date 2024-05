La Lazio prepara i primi colpi: trattativa con la Salernitana per Tchaouna e Coulibaly

La Lazio lavora al doppio affare con la Salernitana: nel mirino Tchaouna e Coulibaly. Frenata invece per Boulaye Dia

Una stagione da concludere al meglio, con ancora due partite di campionato da disputare e una qualificazione alle prossime coppe europee da consolidare.

Ma in casa Lazio, uno dei pochi tra i principali club italiani che sa già chi sarà il prossimo allenatore (Tudor, subentrato nei mesi scorsi al posto dell’esonerato Sarri), è già tempo di pensare anche alle strategie future e ai rinforzi dal mercato estivo.

In quest’ottica la società biancoceleste ha già individuato dei profili su cui puntare e – come riportato da ‘Sky Sport’ – sta lavorando per provare a definire alcune operazioni.

Nel mirino della Lazio ci sono due giocatori della Salernitana: si tratta di Loum Tchaouna e Lassana Coulibaly. In ribasso invece le quotazioni di Boulaye Dia, altro giocatore seguito nelle scorse settimane.