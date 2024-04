Lazio-Salernitana dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La 32ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Lazio e Salernitana: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo la settimana di fuoco, con le due sfide tra campionato e Coppa Italia con la Juventus e il derby con la Roma, la Lazio di Igor Tudor vuole rialzare la testa e tornare a vincere. Di fronte c’è la Salernitana, all’ultimo posto e lontana dalla zona salvezza, ma reduce dal pari in rimonta al 95’ contro il Sassuolo.

Il match in programma all’Olimpico apre il programma della 32ª giornata di Serie A. I capitolini vanno a caccia di una vittoria fondamentale per sperare ancora in una qualificazione europea. Dall’altra parte, però, la Salernitana rievoca brutti ricordi, con due sconfitte in rimonta negli ultimi tre incroci.

All’andata, infatti, furono i granata a conquista i tre punti col risultato di 2-1 grazie ai goal di Kastanos e Candreva, il grande ex, dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Immobile su rigore. Nella passata stagione all’Olimpico copione simile: Lazio avanti con Zaccagni nel primo tempo e rimonta dei campani con Candreva, Fazio e Dia.

Come dicevamo, missione quasi impossibile per la Salernitana, a quota 15 e a -12 dalla salvezza, mentre la Lazio è a 4 punti (ma con una partita in più) dal sesto posto dell’Atalanta.

