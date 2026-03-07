Goal.com
Lotito Lazio tifosi protestaGetty Images
Alessandro De Felice

Lazio, rottura totale tra Lotito e i tifosi: Olimpico destinato a restare vuoto contro il Sassuolo dodici anni dopo la prima grande contestazione

Tifosi in sciopero e clima rovente attorno a Lotito: la sfida di lunedì richiama il precedente del 2014, una delle prime grandi contestazioni della piazza biancoceleste.

Lazio-Sassuolo torna a fare la storia del club biancoceleste. Proprio come dodici anni fa, la sfida tra il club capitolino e i neroverdi emiliani segna una nuova tappa fondamentale nella protesta dei tifosi contro il presidente Lotito

Lunedì alle 20.45 lo stadio Olimpico sarà ancora una volta semivuoto, con i tifosi decisi a proseguire lo sciopero contro il numero uno del club. 

Dodici anni dopo il 23 febbraio 2014, quando proprio una sfida con il Sassuolo segnò uno dei primi grandi momenti di ribellione della piazza laziale, il clima appare persino più teso. 

L’opposizione al patron è diventata ormai una costante del mondo biancoceleste, una frattura che resiste al tempo e ai risultati sportivi e appare insanabile. 

Nel frattempo, il malessere si riflette pure nello spogliatoio, dove squadra e tecnico Maurizio Sarri vivono con imbarazzo il clima di tensione che circonda la società.

  • 12 ANNI DI CONTESTAZIONI

    La protesta contro Claudio Lotito compie simbolicamente dodici anni e trova nel confronto con il Sassuolo un curioso filo conduttore. 

    Il 23 febbraio 2014 allo stadio Olimpico andò in scena uno dei primi grandi atti di ribellione del tifo biancoceleste. 

    Da allora sono trascorsi 4.380 giorni caratterizzati da una relazione conflittuale tra il presidente e la piazza laziale.

    In questo periodo la Lazio ha comunque conquistato trofei: una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Vittorie che non sono mai riuscite a cambiare l’umore della tifoseria, rimasta prigioniera di una sensazione di distanza e di incomunicabilità con la proprietà.

    Il tono della contestazione non è cambiato nel tempo, segno di una frattura rimasta aperta.

  • DAL CORTEO ALLO SCIOPERO

    Se nel 2014 la protesta culminò con un corteo terminato dentro lo stadio, oggi la contestazione si è trasformata in assenza totale. 

    Contro il Sassuolo i tifosi diserteranno l’Olimpico per la quarta partita consecutiva.

    Nelle prime due occasioni, contro il Genoa in campionato e contro l’Atalanta in Coppa Italia, i sostenitori biancocelesti si erano radunati a Ponte Milvio, storico punto di riferimento del tifo laziale a Roma, seguendo la partita nei locali della zona o tramite telefoni e radio.

    Per la partita di lunedì con il Sassuolo, invece, la scelta sarà ancora più radicale: restare direttamente a casa. 

    In una nota ufficiale, i tifosi spiegano di voler “dimostrare alla città intera e alle sue istituzioni che svuotare lo stadio porta enormi riflessi anche sull’economia locale”. 

    La decisione sulla partita successiva contro il Milan verrà comunicata il giorno dopo la sfida con i neroverdi.

  • TENSIONE NELLO SPOGLIATOIO

    Il clima teso non riguarda soltanto la piazza. Come riferito dal Corriere della Sera, la Lazio vive un momento delicato anche all’interno dello spogliatoio, dove i botta e risposta tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri hanno contribuito a creare un ambiente poco sereno.

    Secondo il quotidiano, il gruppo squadra è compatto intorno all’allenatore e percepisce con disagio le polemiche pubbliche tra il tecnico e la società. 

    A incidere sono anche alcune situazioni contrattuali: il caso di Cataldi, prima allontanato e poi confermato, le trattative sui rinnovi di Romagnoli e Gila e la vicenda di Basic, con un rinnovo prospettato e poi rimasto in sospeso.

    Come ricorda il Corriere della Sera, nello spogliatoio fece particolare rumore anche l’episodio di novembre quando la società smentì pubblicamente Sarri dopo le sue lamentele sugli arbitraggi. 

    Un segnale che ha contribuito ad alimentare l’imbarazzo interno e il desiderio della squadra di ritrovare un ambiente più compatto.

