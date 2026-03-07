Lazio, rottura totale tra Lotito e i tifosi: Olimpico destinato a restare vuoto contro il Sassuolo dodici anni dopo la prima grande contestazione

Il clima teso non riguarda soltanto la piazza. Come riferito dal Corriere della Sera, la Lazio vive un momento delicato anche all’interno dello spogliatoio, dove i botta e risposta tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri hanno contribuito a creare un ambiente poco sereno.

Secondo il quotidiano, il gruppo squadra è compatto intorno all’allenatore e percepisce con disagio le polemiche pubbliche tra il tecnico e la società.

A incidere sono anche alcune situazioni contrattuali: il caso di Cataldi, prima allontanato e poi confermato, le trattative sui rinnovi di Romagnoli e Gila e la vicenda di Basic, con un rinnovo prospettato e poi rimasto in sospeso.

Come ricorda il Corriere della Sera, nello spogliatoio fece particolare rumore anche l’episodio di novembre quando la società smentì pubblicamente Sarri dopo le sue lamentele sugli arbitraggi.

Un segnale che ha contribuito ad alimentare l’imbarazzo interno e il desiderio della squadra di ritrovare un ambiente più compatto.