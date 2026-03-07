Lazio, rottura totale tra Lotito e i tifosi: Olimpico destinato a restare vuoto contro il Sassuolo dodici anni dopo la prima grande contestazione

Lazio-Sassuolo torna a fare la storia del club biancoceleste. Proprio come dodici anni fa, la sfida tra il club capitolino e i neroverdi emiliani segna una nuova tappa fondamentale nella protesta dei tifosi contro il presidente Lotito.
Lunedì alle 20.45 lo stadio Olimpico sarà ancora una volta semivuoto, con i tifosi decisi a proseguire lo sciopero contro il numero uno del club.
Dodici anni dopo il 23 febbraio 2014, quando proprio una sfida con il Sassuolo segnò uno dei primi grandi momenti di ribellione della piazza laziale, il clima appare persino più teso.
L’opposizione al patron è diventata ormai una costante del mondo biancoceleste, una frattura che resiste al tempo e ai risultati sportivi e appare insanabile.
Nel frattempo, il malessere si riflette pure nello spogliatoio, dove squadra e tecnico Maurizio Sarri vivono con imbarazzo il clima di tensione che circonda la società.