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Lazio Getty Images
Alessandro De Felice

Lazio-Pisa 2-1, pagelle e tabellino: Pedro saluta con il goal da tre punti, Dele-Bashiru ispirato, Noslin pimpante, Moreo non basta ai toscani

Serie A
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa

I toscani sbloccano la sfida dell'Olimpico grazie al colpo di testa di Moreo, ma la Lazio capovolge tutto prima dell'intervallo: guizzo di Dele-Bashiru prima del sigillo più atteso da parte di Pedro nel giorno della sua ultima partita con la maglia biancoceleste.

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Nell'ultima notte in maglia biancoceleste di Pedro, la Lazio archivia il suo campionato imponendosi in rimonta, davanti al proprio pubblico, contro il Pisa.

La squadra di Sarri, che sembra sempre più vicino all'addio con destinazione Atalanta, era andata sotto al 23' quando il cross di Aebischer aveva pescato l'inserimento vincente di Moreo, bravo a griffare lo 0-1 di testa.

I biancocelesti, però, hanno avuto la forza di capovolgere la situazione prima dell'intervallo: dopo un prodigio di Furlanetto su Angori, ci ha pensato Dele-Bashiru a firmare l'1-1, innescato dal pregevole spunto di Belahyane. Al 35', invece, è stato l'uomo più atteso a salire in cattedra: innescato da Basic, Pedro ha dialogato con Noslin prima di infilare il pallone in buca d'angolo con un piazzato chirurgico. Un colpo da biliardo. Ma soprattutto da tre punti. Il modo migliore per salutare la capitale.

  • PAGELLE LAZIO

    VOTI LAZIO: Furlanetto; Marusic, Gila (46' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (82' Lazzari); Dele-Bashiru (82' Przyborek), Belahyane, Basic; Cancellieri (71' Maldini), Noslin, Pedro (61' Dia)

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  • PAGELLE PISA

    VOTI PISA: Semper; Calabresi (77' Bettazzi), Canestrelli, Bozhinov; Leris (71' Cuadrado), Vural, Aebischer (61' Loyola), Akinsanmiro (46' Hoejolt), Angori; Moreo, Stojikovic (62' Piccinini)

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  • TABELLINO LAZIO-PISA

    LAZIO-PISA 2-1

    MARCATORI: 23' Moreo, 33' Dele-Bashiru, 35' Pedro

    LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila (46' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (82' Lazzari); Dele-Bashiru (82' Przyborek), Belahyane, Basic; Cancellieri (71' Maldini), Noslin, Pedro (61' Dia). All. Sarri

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (77' Bettazzi), Canestrelli, Bozhinov; Leris (71' Cuadrado), Vural, Aebischer (61' Loyola), Akinsanmiro (46' Hoejolt), Angori; Moreo, Stojikovic (62' Piccinini). All. Hijlemark.

    Arbitro: Ferrieri Caputi 

    Ammoniti: Gila, Noslin, Piccinini

    Espulsi: -