Lazio-Pisa 2-1, pagelle e tabellino: Pedro saluta con il goal da tre punti, Dele-Bashiru ispirato, Noslin pimpante, Moreo non basta ai toscani

Nell'ultima notte in maglia biancoceleste di Pedro, la Lazio archivia il suo campionato imponendosi in rimonta, davanti al proprio pubblico, contro il Pisa.

La squadra di Sarri, che sembra sempre più vicino all'addio con destinazione Atalanta, era andata sotto al 23' quando il cross di Aebischer aveva pescato l'inserimento vincente di Moreo, bravo a griffare lo 0-1 di testa.

I biancocelesti, però, hanno avuto la forza di capovolgere la situazione prima dell'intervallo: dopo un prodigio di Furlanetto su Angori, ci ha pensato Dele-Bashiru a firmare l'1-1, innescato dal pregevole spunto di Belahyane. Al 35', invece, è stato l'uomo più atteso a salire in cattedra: innescato da Basic, Pedro ha dialogato con Noslin prima di infilare il pallone in buca d'angolo con un piazzato chirurgico. Un colpo da biliardo. Ma soprattutto da tre punti. Il modo migliore per salutare la capitale.