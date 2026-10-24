Lazio-Parma 2-1, pagelle e tabellino: Mandas para quasi tutto ma viene beffato da Lontani, Isaksen fermato dal palo, Taylor a segno, autogol di Diego Carlos

Quarta vittoria consecutiva, settima in otto giornate per la Lazio che batte anche il Parma per 2-1 e si porta da sola in vetta alla classifica almeno per una notte, aspettando Inter-Fiorentina.

Primo tempo senza reti ma frizzante all'Olimpico dove il Parma parte meglio e costringe Mandas a due grandi interventi, prima in uscita su Romero e poi in tuffo su Touré.

La Lazio entra in campo con una ventina di minuti di ritardo ma è subito pericolosissima con Isaksen che colpisce la traversa di testa al 24'. Prima dell'intervallo lo stesso danese si vede annullare il goal del possibile 1-0 per fuorigioco.

Il vantaggio biancoceleste è solo rimandato e arriva in avvio di ripresa col primo goal stagionale di Taylor che infila Corvi. A quel punto la squadra di Gattuso spinge mentre quella di Gilardino appare in difficoltà e infatti poco dopo si fa male da sola con l'autogol di Diego Carlos su cross di Nuno Tavares.

Nel recupero un cross di Lontani beffa Mandas e permette al Parma di accorciare le distanze, ma è troppo tardi. La Lazio vince ancora ed è prima da sola almeno per qualche ora.