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SS Lazio v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Lazio-Parma 2-1, pagelle e tabellino: Mandas para quasi tutto ma viene beffato da Lontani, Isaksen fermato dal palo, Taylor a segno, autogol di Diego Carlos

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Match report
Lazio
Parma Calcio 1913

La Lazio batte per 2-1 il Parma nell'anticipo e centra la quarta vittoria consecutiva, che manda la squadra di Gattuso in vetta alla classifica da sola per una notte. A segno Taylor, Lontani accorcia nel recupero beffando Mandas.

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Quarta vittoria consecutiva, settima in otto giornate per la Lazio che batte anche il Parma per 2-1 e si porta da sola in vetta alla classifica almeno per una notte, aspettando Inter-Fiorentina.

Primo tempo senza reti ma frizzante all'Olimpico dove il Parma parte meglio e costringe Mandas a due grandi interventi, prima in uscita su Romero e poi in tuffo su Touré.

La Lazio entra in campo con una ventina di minuti di ritardo ma è subito pericolosissima con Isaksen che colpisce la traversa di testa al 24'. Prima dell'intervallo lo stesso danese si vede annullare il goal del possibile 1-0 per fuorigioco.

Il vantaggio biancoceleste è solo rimandato e arriva in avvio di ripresa col primo goal stagionale di Taylor che infila Corvi. A quel punto la squadra di Gattuso spinge mentre quella di Gilardino appare in difficoltà e infatti poco dopo si fa male da sola con l'autogol di Diego Carlos su cross di Nuno Tavares.

Nel recupero un cross di Lontani beffa Mandas e permette al Parma di accorciare le distanze, ma è troppo tardi. La Lazio vince ancora ed è prima da sola almeno per qualche ora.

  • PAGELLE LAZIO-PARMA

    Mandas (6) para tutto nel primo tempo ma viene beffato da Lontani, Diego Leite (6.5) entra bene, Nuno Tavares (6.5) mette lo zampino sul secondo goal, Taylor (7) sblocca il risultato, Isaksen (6.5) fermato dalla traversa, Noslin (5.5) mai pericoloso.

    Corvi (5.5) è incerto, grave errore di Diego Carlos (4.5), la mossa Sierro (5.5) non paga ma Bernabé(5) fa anche peggio, Tourè (5.5) ancora a secco, Romero (6) lotta ma non basta, Lontani (7) merita più spazio.

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (46' Diogo Leite 6.5), Tavares 6.5; Frattesi 6, Belhayane 6, Taylor 7 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (77' Lazzari 6), Noslin 5.5, Zaccagni 6 (77' Pedraza 6). All. Gattuso

    PARMA (3-5-2): Corvi 5.5; Drobnic 5, Troilo 6, Diego Carlos 4.5 (72' Frigan 6); Delprato 5.5, Ordonez 5.5 (62' Lontani 7), Sierro 5.5 (46' Bernabè 5), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5, Romero 6 (78' Fabbian 6). All. Gilardino

  • TABELLINO LAZIO-PARMA

    LAZIO-PARMA 2-1

    Marcatori: 50' Taylor, 58' aut. Diego Carlos, 95' Lontani

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6, Sutalo 6, Provstgaard 6 (46' Diogo Leite 6.5), Tavares 6.5; Frattesi 6, Belhayane 6, Taylor 7 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 6.5 (77' Lazzari 6), Noslin 5.5, Zaccagni 6 (77' Pedraza 6). All. Gattuso

    PARMA (3-5-2): Corvi 5.5; Drobnic 5, Troilo 6, Diego Carlos 4.5 (72' Frigan 6); Delprato 5.5, Ordonez 5.5 (62' Lontani 7), Sierro 5.5 (46' Bernabè 5), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5, Romero 6 (78' Fabbian 6). All. Gilardino

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: Provstgaard, Sierro

    Espulsi: Nessuno

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