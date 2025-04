Lazio-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lazio-Parma si affrontano nella gara valida per la 34ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La Lazio per continuare a inseguire l’Europa, il Parma per piazzare un altro importantissimo scatto in chiave salvezza. Sono punti preziosi, seppur per obiettivi diversi, quelli in palio nella gara dell’Olimpico valida per la trentaquattresima giornata di Serie A.

La formazione biancoceleste si presenta a questa giornata da sesta in classifica con 59 punti, gli stessi della Juventus, uno in meno del Bologna quarto. La squadra di Baroni ha battuto il Genoa in trasferta nell’ultimo turno di campionato.

Vittoria importantissima anche quella ottenuta dal Parma, che nella precedente giornata ha vinto contro la Juventus al Tardini salendo così al quindicesimo posto in classifica con 31 punti all’attivo.

Tutte le info su Lazio-Parma: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.