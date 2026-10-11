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SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Lazio-Monza 3-1, pagelle e tabellino: Tavares la sblocca, Isaksen raddoppia, Noslin uomo assist, Pinamonti entra e chiude la partita, espulso Lucchesi

Serie A
Lazio vs Monza
Match report
Lazio
Monza

La squadra di Gattuso batte per 3-1 il Monza, in dieci dal 35' per l'espulsione di Lucchesi, e resta in vetta alla classifica insieme all'Inter. Pinamonti entra e chiude la partita, Noslin uomo assist.

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La Lazio vince 3-1 contro il Monza non senza soffrire e tiene il passo dell'Inter. La squadra di Gattuso resta appaiata ai nerazzurri in vetta alla classifica, staccando di due punti la Roma.

I biancocelesti partono bene, forse troppo. Dopo pochi minuti Nuno Tavares sblocca il risultato con una botta di collo sinistro dal limite dell'area. Alla metà del primo tempo la Lazio è già avanti di due reti con Isaksen, che sfrutta l'assist di Noslin. In mezzo un goal di Varela annullato tra le proteste per fuorigioco.

La squadra di Juric non si arrende e sfiora un paio di volte la rete prima di restare in dieci al 35', quando Lucchesi viene espulso per fallo su Noslin. Il Monza però reclama per un possibile rigore a suo favore nell'azione precedente.

In avvio di ripresa gli ospiti riescono a riaprire subito la partita con Goglichidze sugli sviluppi di un corner anche grazie al triplo cambio operato all'intervallo da Juric. Il Monza continua a spingere e la Lazio rischia grosso, ma Mandas salva su Dany Mota mentre Birindelli manda a lato solo davanti al portiere.

Nel finale i biancocelesti tornano a spingere e sfiorano più volte la terza rete. Noslin colpisce il palo, Pinamonti invece entra e chiude la partita. La Lazio resta prima insieme all'Inter, Monza fermo a quattro punti.

  • PAGELLE LAZIO-MONZA

    Mandas (6.5) sempre decisivo, Tavares (7) è il solito treno, Frattesi (6) spento, Isaksen (7) a segno, Noslin (7.5) fa due assist e conquista l'espulsione, Pinamonti (7) chiude la partita.

    Lucchesi (4) troppo ingenuo, Birindelli (5) si divora il possibile pareggio, Folorunsho (5) non si vede mai, Mangas (6.5) uno dei migliori, Zeballos (5) è timido, Mota (7) entra e rimette in partita il Monza.

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 6, Doekhi 6 (53' Leite 6), Provstgaard 6 (60' Sutalo 6), Tavares 7 (75' Pedraza 6); Frattesi 6 (60' Dele Bashiru 6), Belhayane 6, Taylor 6.5; Isaksen 7, Noslin 7.5 (75' Pinamonti 7), Zaccagni 6.5. All. Gattuso

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 6; Kouadio 5.5, Lucchesi 4, Carboni 5.5 (46' Maye 6); Birindelli 5, Akinsanmiro 5.5, Folorunsho 5 (46' Ondoa 6), Mangas 6.5 (70' Bakoune 5.5); Ngonge 5.5 (37' Goglichidze 6.5), Zeballos 5 (46' Mota 7); Varela 6. All. Juric

  • TABELLINO LAZIO-MONZA

    LAZIO-MONZA 3-1

    Marcatori: 3' Tavares, 23' Isaksen, 46' Goglichidze, 88' Pinamonti

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6.5; Floriani 6, Doekhi 6 (53' Leite 6), Provstgaard 6 (60' Sutalo 6), Tavares 7 (75' Pedraza 6); Frattesi 6 (60' Dele Bashiru 6), Belhayane 6, Taylor 6.5; Isaksen 7, Noslin 7.5 (75' Pinamonti 7), Zaccagni 6.5. All. Gattuso

    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 6; Kouadio 5.5, Lucchesi 4, Carboni 5.5 (46' Maye 6); Birindelli 5, Akinsanmiro 5.5, Folorunsho 5 (46' Ondoa 6), Mangas 6.5 (70' Bakoune 5.5); Ngonge 5.5 (37' Goglichidze 6.5), Zeballos (46' Mota 7); Varela 6. All. Juric

    Arbitro: Collu

    Ammoniti: Carboni, Doekhi, Provstgaard, Leite, Juric (non dal campo)

    Espulsi: 35' Lucchesi

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