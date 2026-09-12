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Simone Gambino

Lazio-Milan 2-2, pagelle e tabellino: Moreira incontenibile, scossa Pulisic, Nuno Tavares straripante, Cancellieri fa impazzire Estupinan, Modric in affanno

Serie A
Lazio vs Milan
Lazio
Milan

Gli ingressi di Moreira e Pulisic cambiano il volto del Milan, dopo un primo tempo disastroso per i rossoneri, schiacciati da un'ottima Lazio, che cala nella ripresa e viene rimontata dalla doppietta del belga.

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Chissà che il vero Milan di Amorim non possa esser nato sul campo dell'Olimpico, in una gara dai due volti che i rossoneri hanno riacciuffato nella ripresa dopo un primo tempo disastroso. Finisce 2-2, con la squadra di Gattuso che si fa rimontare il doppio vantaggio firmato da Cancellieri e Noslin dalla doppietta di Diego Moreira, che col suo ingresso, unito a quello di Pulisic, ha dato al Diavolo ritmo, qualità e imprevedibilità.

Sin dai primissimi minuti si capisce come all'Olimpico sia scesa in campo una sola squadra: i biancocelesti pressano, costruiscono, attaccano con convinzione, sfruttando gli ampi spazi concessi dal Milan soprattutto sulle fasce laterali. Tutto ciò che sogna di proporre Amorim, lo vediamo nella Lazio di Gattuso, e al 10' il match si sblocca: Nuno Tavares spariglia le carte sulla trequarti, crea lo spazio per Zaccagni, che sul secondo palo trova la zampata di Cancellieri, che beffa Estupinan e sigla l'1-0.

Il raddoppio nasce ancora da sinistra: sovrapposizione di Taylor, palla in mezzo per Noslin che anticipa Estupinan e sul rimpallo spinge la palla alle spalle di Maignan. Un 2-0 inappellabile, che sta quasi stretto ai biancocelesti, vista la mole di gioco e di occasioni create nel primo tempo, contro un Milan spento, lento, sovrastato anche dal punto di vista atletico dall'avversario.

Amorim rivoluziona il Diavolo nell'intervallo, inserendo Moreira, Musah e Pulisic (al debutto stagionale) lasciando negli spogliatoi Estupinan, Modric e Loftus-Cheek, probabilmente i tre peggiori in campo nella prima frazione. E l'impatto dei cambi è clamoroso: Pulisic accende la scintilla, Musah dà sostanza in mezzo al campo ma l'uomo della svolta è Moreira, che schierato da esterno sinistro cancella la prova timida dell'esordio contro la Juventus facendo vedere perché il Milan ha investito quasi 65 milioni su di lui. Il belga accorcia le distanze al 65' con un gran sinistro al volo su assist di Pulisic e due minuti dopo pareggia i conti con un diagonale preciso e potente dal limite dell'area, fissando il risultato sul definitivo 2-2.

  • PAGELLE LAZIO-MILAN

    In condizione atletica strepitosa, completamente recuperato dal punto di vista mentale da Gattuso, Nuno Tavares (7) si conferma uno dei giocatori più in forza tra i biancocelesti in questo avvio di stagione. Da 7 pieno anche il match di Cancellieri, che con i suoi scatti mette in crisi la linea difensiva rossonera, mentre Zaccagni (6,5), firma l'assist per l'1-0 e si vede negare la gioia personale solo da uno strepitoso intervento a mano aperta di Maignan (6,5).

    Gravissima la disattenzione di Estupinan (4) in occasione del vantaggio biancoceleste, con Cancellieri che gli sfila alle spalle indisturbato. E l'ecuadoriano non è impeccabile neanche sul raddoppio di Noslin. Fa specie trovare Luka Modric (4,5) tra i più in difficoltà nel Milan: il modulo a due in mezzo al campo penalizza non poco il croato, in affanno in fase di non possesso e con poche soluzioni nella gestione del pallone. Malissimo anche Loftus-Cheek (4,5): neanche i messaggi in conferenza di Amorim hanno dato la scossa all'inglese, ancora una volta insufficiente.

    Ottima la prima stagionale di Christian Pulisic (7), che porta qualità, gamba e imprevedibilità sulla trequarti, ma l'MVP è Moreira (8), che a sinistra, come allo Strasburgo, dimostra di poter essere un fattore, risultando assolutamente incontenibile per la difesa laziale.

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  • TABELLINO LAZIO-MILAN

    LAZIO-MILAN 2-2

    Marcatori: 10' Cancellieri, 39' Noslin, 65' Moreira, 67' Moreira

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6,5; Floriani 5,5 (84' Lazzari sv), Sutalo 6 (84' Diogo Leite sv), Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 5,5, Taylor 6 (74' Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (58' Isaksen 6), Noslin 7 (58' Pinamonti 5,5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso

    MILAN (3-4-2-1): Maignan 6,5; Gila 5,5, De Winter 5,5, Pavlovic 5,5; Chukwueze 6, Rabiot 6,5, Modric 4,5 (46' Musah 6,5), Estupinan 4 (46' Moreira 8); Loftus-Cheek 4,5 (46' Pulisic 7), Cisse 5,5 (77' Hutchinson 6); Ramos 5,5 (85' Camarda sv). All. Amorim

    Arbitro: Marcenaro

    Ammoniti: Pulisic, Belahyane, Pavlovic, Zaccagni, Gila


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