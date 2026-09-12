Lazio-Milan 2-2, pagelle e tabellino: Moreira incontenibile, scossa Pulisic, Nuno Tavares straripante, Cancellieri fa impazzire Estupinan, Modric in affanno

Chissà che il vero Milan di Amorim non possa esser nato sul campo dell'Olimpico, in una gara dai due volti che i rossoneri hanno riacciuffato nella ripresa dopo un primo tempo disastroso. Finisce 2-2, con la squadra di Gattuso che si fa rimontare il doppio vantaggio firmato da Cancellieri e Noslin dalla doppietta di Diego Moreira, che col suo ingresso, unito a quello di Pulisic, ha dato al Diavolo ritmo, qualità e imprevedibilità.

Sin dai primissimi minuti si capisce come all'Olimpico sia scesa in campo una sola squadra: i biancocelesti pressano, costruiscono, attaccano con convinzione, sfruttando gli ampi spazi concessi dal Milan soprattutto sulle fasce laterali. Tutto ciò che sogna di proporre Amorim, lo vediamo nella Lazio di Gattuso, e al 10' il match si sblocca: Nuno Tavares spariglia le carte sulla trequarti, crea lo spazio per Zaccagni, che sul secondo palo trova la zampata di Cancellieri, che beffa Estupinan e sigla l'1-0.

Il raddoppio nasce ancora da sinistra: sovrapposizione di Taylor, palla in mezzo per Noslin che anticipa Estupinan e sul rimpallo spinge la palla alle spalle di Maignan. Un 2-0 inappellabile, che sta quasi stretto ai biancocelesti, vista la mole di gioco e di occasioni create nel primo tempo, contro un Milan spento, lento, sovrastato anche dal punto di vista atletico dall'avversario.

Amorim rivoluziona il Diavolo nell'intervallo, inserendo Moreira, Musah e Pulisic (al debutto stagionale) lasciando negli spogliatoi Estupinan, Modric e Loftus-Cheek, probabilmente i tre peggiori in campo nella prima frazione. E l'impatto dei cambi è clamoroso: Pulisic accende la scintilla, Musah dà sostanza in mezzo al campo ma l'uomo della svolta è Moreira, che schierato da esterno sinistro cancella la prova timida dell'esordio contro la Juventus facendo vedere perché il Milan ha investito quasi 65 milioni su di lui. Il belga accorcia le distanze al 65' con un gran sinistro al volo su assist di Pulisic e due minuti dopo pareggia i conti con un diagonale preciso e potente dal limite dell'area, fissando il risultato sul definitivo 2-2.