Lazio, la qualificazione in Europa passa dalla Coppa Italia: la finale con l’Inter e la rimonta in campionato, come può cambiare la corsa europea

La Lazio arriva alla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter nel suo momento migliore della stagione.

I biancocelesti hanno raccolto 17 punti nelle ultime otto partite, con cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: un rendimento da vertice della Serie A, inferiore soltanto a quello della Juventus, che nello stesso periodo ha conquistato 18 punti.

Nonostante la crescita della squadra di Maurizio Sarri, la classifica continua però a raccontare un campionato complicato, con la Lazio fuori dalla zona europea e costretta ad affidarsi soprattutto alla Coppa Italia per salvare la stagione.

La finale dell’Olimpico rappresenta così uno snodo decisivo. I biancocelesti hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo eliminando l’Atalanta, proprio come accadde nel 2019, ultima apparizione laziale in finale e anno dell’ultimo successo nel trofeo nazionale.

Davanti ci sarà un’Inter di Chivu, che ha già conquistato lo Scudetto domenica scorsa e va a caccia del ‘double’.