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Atalanta Lazio ZaccagniGetty Images
Alessandro De Felice

Lazio, la qualificazione in Europa passa dalla Coppa Italia: la finale con l’Inter e la rimonta in campionato, come può cambiare la corsa europea

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Lazio vs Inter
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I biancocelesti di Sarri si giocano (quasi) tutto contro l’Inter il 13 maggio: tra Coppa Italia e campionato restano aperte le strade verso l’Europa.

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La Lazio arriva alla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter nel suo momento migliore della stagione.

I biancocelesti hanno raccolto 17 punti nelle ultime otto partite, con cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta: un rendimento da vertice della Serie A, inferiore soltanto a quello della Juventus, che nello stesso periodo ha conquistato 18 punti.

Nonostante la crescita della squadra di Maurizio Sarri, la classifica continua però a raccontare un campionato complicato, con la Lazio fuori dalla zona europea e costretta ad affidarsi soprattutto alla Coppa Italia per salvare la stagione.

La finale dell’Olimpico rappresenta così uno snodo decisivo. I biancocelesti hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo eliminando l’Atalanta, proprio come accadde nel 2019, ultima apparizione laziale in finale e anno dell’ultimo successo nel trofeo nazionale.

Davanti ci sarà un’Inter di Chivu, che ha già conquistato lo Scudetto domenica scorsa e va a caccia del ‘double’.

  • LAZIO IN EUROPA LEAGUE: ECCO COME

    L’Italia avrà sette squadre nelle coppe europee 2026/27: quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League.

    Al momento, secondo la classifica attuale, i posti Champions sarebbero occupati da Inter, Milan, Napoli e Juventus, mentre Como e Roma andrebbero in Europa League e l’Atalanta in Conference League.

    La situazione cambierebbe radicalmente in caso di vittoria della Lazio in Coppa Italia. Il regolamento prevede infatti che la vincitrice del trofeo conquisti automaticamente un posto in Europa League se non chiude il campionato tra le prime sei.

    Considerando che i biancocelesti sono lontani dal quinto e sesto posto, l’ipotesi più concreta resta proprio quella legata al successo nella finale contro l’Inter.

    In questo scenario, la Lazio andrebbe direttamente in Europa League insieme alla quinta classificata della Serie A, mentre la sesta verrebbe retrocessa in Conference League e la settima resterebbe esclusa dalle coppe.

    Sarebbe una rivoluzione nella corsa europea e a farne le spese potrebbe essere soprattutto l’Atalanta, attualmente settima. Per i bergamaschi si tratterebbe di una doppia beffa dopo l’eliminazione in semifinale proprio per mano dei biancocelesti.

    Diverso il quadro in caso di vittoria dell’Inter. I nerazzurri, già qualificati in Champions tramite il campionato, non altererebbero la distribuzione dei posti europei: quinta e sesta andrebbero in Europa League e la settima in Conference League.

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  • LAZIO IN CONFERENCE LEAGUE

    Accanto alla finale di CoppaItalia, la Lazio continua comunque a coltivare una possibilità anche attraverso il campionato.

    Il settimo posto, che potrebbe valere la Conference League in caso di sconfitta in finale, non appare più irraggiungibile.

    L’Atalanta dista quattro punti e nelle ultime otto giornate i biancocelesti hanno recuperato sette lunghezze alla squadra bergamasca.

    Il calendario lascia ancora margini di speranza. La Lazio affronterà l’Inter, poi il derby e infine il Pisa già retrocesso all’Olimpico. L’Atalanta, invece, dovrà vedersela con un Milan ancora in corsa per la Champions, un Bologna con meno motivazioni e una Fiorentina presumibilmente già salva.

    La rimonta resta complicata, ma il finale di stagione ha restituito competitività e ambizioni alla squadra di Sarri.


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  • COPPA ITALIA ED EUROPA

    La partita dell’Olimpico contro l’Inter potrebbe quindi cambiare completamente il destino europeo della Lazio e quello di altre squadre coinvolte nella corsa continentale.

    Un eventuale ottavo trionfo nella storia della Coppa Italia garantirebbe ai biancocelesti il ritorno in Europa League e riscriverebbe gli equilibri della zona europea del campionato.

    Per la Lazio, fuori dalle coppe per gran parte della stagione e reduce da mesi difficili, il 13 maggio rappresenta molto più di una finale: è la possibilità concreta di trasformare un’annata deludente in una qualificazione europea inattesa.

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