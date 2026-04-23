Lazio-Inter con i tifosi biancocelesti presenti: l'annuncio in vista della finale di Coppa Italia all'Olimpico

Pochi giorni dopo la finale di Coppa ci sarà il derby contro la Roma. In questo caso però, come spiegato dal comunicato, non ci sarà la presenza del tifo organizzato biancoceleste: "Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma – Lazio del 17 (o 18) Maggio".