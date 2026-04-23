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tifosi LazioGetty Images
Andrea Ajello

Lazio-Inter con i tifosi biancocelesti presenti: l'annuncio in vista della finale di Coppa Italia all'Olimpico

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Decisione presa da parte dei tifosi della Lazio, ci saranno contro l'Inter nella finale di Coppa Italia: "Stretto un patto con Sarri e la squadra".

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Una stagione che per la Lazio era partita nel peggiore dei modi con le note vicende societarie legate al mercato e l'impossibilità di compiere operazioni in entrata ma che potrebbe concludersi in gloria.

I biancocelesti infatti, che in campionato non sono mai riusciti a lottare per un posto in Europa, si sono concentrati sulla Coppa Italia riuscendo ad arrivare fino alla finale dopo aver eliminato Milan, Bologna ed Atalanta.

Il 13 maggio, all'Olimpico, stadio della finale come da tradizione, la squadra di Maurizio Sarri affronterà l'Inter per provare a vincere il trofeo che la Lazio ha alzato per l'ultima volta nel 2019.

In vista della finale, c'è stato l'annuncio del tifo organizzato, che negli ultimi mesi è stato spesso assente dagli spalti in segno di protesta contro il Presidente Claudio Lotito.

  • "PATTO CON LA SQUADRA, SAREMO ALLO STADIO"

    Il tifo più caldo biancoceleste ha annunciato sui social che sarà presente contro l'Inter: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa".

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  • SARRI ACCONTENTATO

    Più volte in questi mesi Maurizio Sarri ha affrontato la questione. Dopo la vittoria in semifinale, il tecnico aveva dichiarato: "Ho sempre detto che porto grande rispetto ai nostri tifosi se hanno fatto questa scelta. Se venissero io per primo e tutta la squadra saremmo non contenti, di più. Ieri sono venuti a incoraggiarci, se dovessero venire sarei l’allenatore più felice del mondo ma bisogna rispettare le scelte".

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  • L'ULTIMA VOLTA IN LAZIO-MILAN

    La decisione di non sostenere da dentro lo stadio la squadra, per protesta contro la presidenza, riguarda solo le partite casalinghe. L'ultima volta in cui la Curva Nord si è riempita è stato contro il Milan a marzo, quando il tifo organizzato decise di interrompere la protesta.

    Ovviamente la Lazio spera che possa ripetersi lo stesso copione visto che i biancocelesti sono riusciti a vincere, anche grazie al sostegno dei tifosi.

  • NIENTE DERBY

    Pochi giorni dopo la finale di Coppa ci sarà il derby contro la Roma. In questo caso però, come spiegato dal comunicato, non ci sarà la presenza del tifo organizzato biancoceleste: "Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma – Lazio del 17 (o 18) Maggio".

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