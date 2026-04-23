Lazio-Inter con i tifosi biancocelesti presenti: l'annuncio in vista della finale di Coppa Italia all'Olimpico

Una stagione che per la Lazio era partita nel peggiore dei modi con le note vicende societarie legate al mercato e l'impossibilità di compiere operazioni in entrata ma che potrebbe concludersi in gloria.
I biancocelesti infatti, che in campionato non sono mai riusciti a lottare per un posto in Europa, si sono concentrati sulla Coppa Italia riuscendo ad arrivare fino alla finale dopo aver eliminato Milan, Bologna ed Atalanta.
Il 13 maggio, all'Olimpico, stadio della finale come da tradizione, la squadra di Maurizio Sarri affronterà l'Inter per provare a vincere il trofeo che la Lazio ha alzato per l'ultima volta nel 2019.
In vista della finale, c'è stato l'annuncio del tifo organizzato, che negli ultimi mesi è stato spesso assente dagli spalti in segno di protesta contro il Presidente Claudio Lotito.