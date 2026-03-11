C'è un po' più di Lazio nella città di Latina da oggi. Nel capoluogo pontino questa mattina è stato infatti inaugurato un nuovo centro sportivo intitolato a Vincenzo D'Amico, ex calciatore biancoceleste, venuto a mancare nel 2023, originario proprio della città pontina e divenuto poi una bandiera di tutta la tifoseria laziale, passata e presente. Alla cerimonia hanno presenziato, oltre al sindaco, anche diversi tifosi e una rappresentanza del club capitolino, come raccontato in una nota ufficiale dalla stessa società tramite i propri canali. Erano presenti il centrocampista Toma Basic, e la calciatrice della Lazio Women Giulia Mancuso, insieme ad alcuni dirigenti della Società, "a testimonianza - si legge nella nota - della vicinanza della Lazio alle iniziative dedicate ai giovani e al territorio". All'evento hanno preso parte anche tanti ex compagni delle squadre con cui ha giocato D'Amico in carriera, tra cui gli ex laziali Bruno Giordano, Giancarlo Oddi e Michelangelo Sulfaro. C'erano inoltre alcuni dei figli di altri ex giocatori e compagni di squadra con i quali lo stesso Vincenzino (così amavano chiamarlo tifosi e compagni) si è ormai ricongiunto altrove. Tra loro Gabriele Pulici, figlio di Felice, portiere della Lazio scudettata nel '74, e James Wilson, figlio di Pino, storico capitano di quella Banda Maestrelli dove D'Amico era un giovane talento emergente, ma già protagonista di quella indimenticata epopea sportiva.
Lazio, inaugurato a Latina un nuovo centro sportivo dedicato a Vincenzo D'Amico. Presente una delegazione del club biancoceleste
IL COMUNICATO DELLA LAZIO
Sul sito della Lazio, l'evento è stato raccontato così in un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio ha partecipato oggi, nel Comune di Latina, alla presentazione dell’impianto sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico, indimenticato calciatore biancoceleste e protagonista dello storico Scudetto del 1974. Un momento significativo nel ricordo di un uomo che ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: Vincenzo D’Amico è stato un simbolo della Lazio e un esempio dei valori più autentici dello sport – passione, sacrificio, spirito di squadra e rispetto. Il nuovo impianto nasce come spazio dedicato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. Un progetto che testimonia come il calcio, quando vissuto nella sua dimensione più autentica, possa rappresentare un importante strumento educativo e sociale. La S.S. Lazio rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di formazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni. La Società desidera inoltre ringraziare il Comune di Latina e tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che rappresenta non soltanto un nuovo impianto sportivo ma anche uno spazio di comunità in cui i valori dello sport potranno continuare a vivere ogni giorno. Dedicare un campo a Vincenzo D’Amico significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Ogni ragazzo che entrerà in questo impianto porterà avanti, in qualche modo, la storia di un campione cresciuto con il pallone tra i piedi e con la Lazio nel cuore. Da centoventisei anni la Lazio è una comunità prima ancora che una squadra: una storia fatta di persone, valori ed esempi che attraversano le generazioni. Vincenzo D’Amico è stato uno di questi esempi. La S.S. Lazio continuerà ad essere al fianco dei territori, dei giovani e di tutte le realtà che credono nello sport come strumento di crescita, educazione e comunità".
IL RICORDO
"Se dici D'Amico dici Lazio", così James Wilson - anche lui ex calciatore e oggi opinionista e speaker radiofonico a Radio Olympia - ha voluto ricordare, a margine dell'evento, la figura di Vincenzo D'Amico. "Questo nuovo centro sportivo è molto bello. Sono contento che sia stato intitolato a una figura come Vincenzo. Ho sempre in mente il suo sguardo ogni volta che incontrava papà. Uno sguardo profondo, particolare, ricco di amore e affetto, per i compagni e per la maglia che indossava". In una delle panchine ai lati dei campi per le attività sportive sono anche state riprodotte alcune immagini di D'Amico, da bambino, da giovane calciatore e da anziano, sempre con la maglia della Lazio indosso e con tre frasi iconiche che ne descrivono la sua vita legata ai colori della sua squadra del cuore. "Io non voglio essere un calciatore - diceva D'Amico quando dava i suoi primi calci al pallone - voglio essere un calciatore della Lazio". Poi: "...perché la maglia della Lazio è bella. Anzi, è la più bella". E ancora: "Solo onorandola tutti i giorni potrai diventare leggendario".
