Lazio, inaugurato a Latina un nuovo centro sportivo dedicato a Vincenzo D'Amico. Presente una delegazione del club biancoceleste

Sul sito della Lazio, l'evento è stato raccontato così in un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio ha partecipato oggi, nel Comune di Latina, alla presentazione dell’impianto sportivo dedicato a Vincenzo D’Amico, indimenticato calciatore biancoceleste e protagonista dello storico Scudetto del 1974. Un momento significativo nel ricordo di un uomo che ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: Vincenzo D’Amico è stato un simbolo della Lazio e un esempio dei valori più autentici dello sport – passione, sacrificio, spirito di squadra e rispetto. Il nuovo impianto nasce come spazio dedicato ai giovani e alla comunità, un luogo dove ragazzi e ragazze potranno crescere, allenarsi e condividere la propria passione per lo sport. Un progetto che testimonia come il calcio, quando vissuto nella sua dimensione più autentica, possa rappresentare un importante strumento educativo e sociale. La S.S. Lazio rinnova il proprio impegno nel promuovere lo sport come occasione di formazione, inclusione e crescita per le nuove generazioni. La Società desidera inoltre ringraziare il Comune di Latina e tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che rappresenta non soltanto un nuovo impianto sportivo ma anche uno spazio di comunità in cui i valori dello sport potranno continuare a vivere ogni giorno. Dedicare un campo a Vincenzo D’Amico significa custodirne la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Ogni ragazzo che entrerà in questo impianto porterà avanti, in qualche modo, la storia di un campione cresciuto con il pallone tra i piedi e con la Lazio nel cuore. Da centoventisei anni la Lazio è una comunità prima ancora che una squadra: una storia fatta di persone, valori ed esempi che attraversano le generazioni. Vincenzo D’Amico è stato uno di questi esempi. La S.S. Lazio continuerà ad essere al fianco dei territori, dei giovani e di tutte le realtà che credono nello sport come strumento di crescita, educazione e comunità".