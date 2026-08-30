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SS Lazio v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Lazio-Genoa 1-0, pagelle e tabellino: Frattesi è il bomber di Gattuso, Tavares devastante, Bijlow incerto, Baldanzi non si accende

Serie A
Lazio vs Genoa
Lazio
Genoa

Davide Frattesi segna ancora e regala la seconda vittoria alla Lazio, che batte per 1-0 il Genoa e resta in vetta alla classifica. Ancora una sconfitta invece per la squadra di De Rossi che non punge mai in attacco.

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La Lazio resta in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 1-0 contro il Genoa nel posticipo della seconda giornata di Serie A. A decidere all'Olimpico è ancora Davide Frattesi.

L'inizio della gara è equilibrato ma alla prima vera occasione passa la Lazio. Nuno Tavares scappa sulla sinistra e crossa basso dove c'è Frattesi, il tiro del centrocampista non è irresistibile però Bijlow non trattiene. Secondo goal in due presenze per l'ex Inter.

I biancocelesti sfondano soprattutto dal lato di un incontenibile Tavares che colpisce il palo su assist di Frattesi, poi Zaccagni non riesce ad approfittare di un clamoroso errore di Marcandalli. Gattuso perde Rovella per infortunio. Il Genoa si vede solo nel recupero del primo tempo quando Norton-Cuffy crossa sul secondo palo dove Ellertsson non arriva per un soffio.

Lo spartito della gara non cambia neppure nella ripresa con la Lazio a tenere in mano il pallino del gioco e sfiorare più volte il raddoppio mentre il Genoa cala ulteriormente alla distanza, come già avvenuto contro il Napoli nella prima giornata.

  • PAGELLE LAZIO-GENOA

    Floriani (6.5) spinge bene, Tavares (7) torna uomo-assist, Frattesi (7) è il vero bomber di Gattuso, Belahyane (6.5) entra bene, Dia (5.5) mai pericoloso, Zaccagni (6) spreca un paio di occasioni.

    Bijlow (5) incerto sul tiro di Frattesi, Ostigard (6.5) è l'unico baluardo, Marcandalli (5.5) troppo impreciso, Baldanzi (5.5) non si accende, Colombo (5.5) non si vede, Meichtry (6.5) entra bene.

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6.5 (80' Lazzari 6), Dokhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7 (63' Pedraza 6); Frattesi 7, Rovella 6.5 (37' Belahyane 6.5), Taylor 6; Cancellieri 6 (63' Isaksen 6), Dia 5.5 (80' Pinamonti 6), Zaccagni 6. All. Gattuso

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 6.5, Vasquez 5.5 (78'Meichtry 6.5) ; Norton-Cuffy 5.5, Frendrup 6, Sow 5.5 (58' Messias), Ellertsson 5.5; Baldanzi 5.5 (78' Anorim 6), Vitinha 6 (63' Osmajic 6); Colombo 5.5. All. De Rossi

    • Pubblicità

  • TABELLINO LAZIO-GENOA

    LAZIO-GENOA 1-0

    Marcatori: 25' Frattesi

    LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6.5 (80' Lazzari 6), Dokhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7 (63' Pedraza 6); Frattesi 7, Rovella 6.5 (37' Belahyane 6.5), Taylor 6; Cancellieri 6 (63' Isaksen 6), Dia 5.5 (80' Pinamonti 6), Zaccagni 6. All. Gattuso

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 6.5, Vasquez 5.5 (78'Meichtry 6.5) ; Norton-Cuffy 5.5, Frendrup 6, Sow 5.5 (58' Messias), Ellertsson 5.5; Baldanzi 5.5 (78' Anorim 6), Vitinha 6 (63' Osmajic 6); Colombo 5.5. All. De Rossi

    Arbitro: Feliciani

    AmmonitiI: Ostigard, De Rossi (non dal campo), Amorim, Zaccagni

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