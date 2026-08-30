Lazio-Genoa 1-0, pagelle e tabellino: Frattesi è il bomber di Gattuso, Tavares devastante, Bijlow incerto, Baldanzi non si accende

La Lazio resta in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 1-0 contro il Genoa nel posticipo della seconda giornata di Serie A. A decidere all'Olimpico è ancora Davide Frattesi.

L'inizio della gara è equilibrato ma alla prima vera occasione passa la Lazio. Nuno Tavares scappa sulla sinistra e crossa basso dove c'è Frattesi, il tiro del centrocampista non è irresistibile però Bijlow non trattiene. Secondo goal in due presenze per l'ex Inter.

I biancocelesti sfondano soprattutto dal lato di un incontenibile Tavares che colpisce il palo su assist di Frattesi, poi Zaccagni non riesce ad approfittare di un clamoroso errore di Marcandalli. Gattuso perde Rovella per infortunio. Il Genoa si vede solo nel recupero del primo tempo quando Norton-Cuffy crossa sul secondo palo dove Ellertsson non arriva per un soffio.

Lo spartito della gara non cambia neppure nella ripresa con la Lazio a tenere in mano il pallino del gioco e sfiorare più volte il raddoppio mentre il Genoa cala ulteriormente alla distanza, come già avvenuto contro il Napoli nella prima giornata.