Come giocherà la Lazio: formazione tipo, probabili titolari, modulo

La Lazio riparte da Marco Baroni e dal suo 4-2-3-1: il club biancoceleste volta pagina dopo la travagliata annata con le dimissioni di Sarri e Tudor.

Una nuova era è pronta a prendere il via. La Lazio riparte da Marco Baroni. Dopo le dimissioni di Igor Tudor, arrivate a due mesi e mezzo di distanza da quelle di Maurizio Sarri, il club biancoceleste ha scelto di affidarsi all'ex Verona, reduce da una stagione incredibile con il miracolo salvezza sulla panchina degli scaligeri.

L'obiettivo della squadra sarà quello di riconquistare la tifoseria e l'intera piazza dopo il deludente settimo posto della passata stagione e gli addii 'pesanti' di calciatori del calibro di Luis Alberto e Felipe Anderson, pilastri in campo e nello spogliatoio della formazione biancoceleste.

La Lazio ha già piazzato i primi colpi sul mercato andando a pescare le sorprese delle cosiddette 'piccole', vale a dire Noslin dal Verona, già allenato da Baroni, e Tchaouna dalla Salernitana.

In attesa del grande colpo sulla trequarti per infiammare la piazza, un nome importante che possa raccogliere la pesante eredità di Luis Alberto, la squadra biancoceleste - che tra 9 giorni partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore - si prepara a cambiare volto dal punto di vista del sistema di gioco e della filosofia, rispetto alle gestioni precedenti targate Maurizio Sarri e Igor Tudor.

Dunque come giocherà la Lazio di Baroni nel 2024/2025?