La Lazio con l'Empoli con la maglia celebrativa, ma non per tutti: Mandas non la indossa

All'Olimpico va in scena il lunch match contro la formazione di Nicola: tutti con la maglia speciale tranne i portieri.

Grande atmosfera allo stadio Olimpico di Roma, in occasione di Lazio-Empoli: la formazione di Igor Tudor affronta quella di Davide Nicola non solo per conquistare punti importanti per la lotta all'Europa.

C'è un altro motivo ed è storico: per questo, Ciro Immobile e compagni hanno fatto il loro ingresso in campo con una maglia speciale.

Una divisa che ricorda lo Scudetto del 1974, ma che non è stata indossata da tutti i giocatori: Christos Mandas, ad esempio, uno tra questi.