Lazio da record in trasferta, il sogno Champions passa da San Siro: pericolo Inter, al Meazza Baroni vuole eguagliare Inzaghi Serie A Inter vs Lazio Inter Lazio

La Lazio sogna la Champions e il record di vittorie in trasferta: a San Siro, Baroni sfida l’Inter di Inzaghi per il 4° posto e per la storia.