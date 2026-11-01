Lazio-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Isaksen è uno spettacolo, Pinamonti entra e la decide, l'Aquila vola prima da sola

Questa Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'Inter subisce la prima sconfitta nel derby, la squadra di Gattuso traballa, ma poi ribalta tutto con il piglio della big.
Nzola segna ancora all'Olimpico dopo la Roma, questa volta su azione, ma l'esito per il suo Cagliari non cambia. Arriva la rimonta, un'altra, questa volta a tinte biancocelesti.
Isaksen fa vedere ancora una volta che quest'anno è il vero grande talento della Lazio. Il goal dell'1-1 è un vero capolavoro e arriva prima dell'intervallo. Nella ripresa, poi, è un cambio forzato quella che decide.
Si fa male Zaccagni, Gattuso decide di inserire Pinamonti ed allargare Noslin sulla fascia. E' la mossa giusta, così come un altro cambio, quello di Pedraza per Noslin. Lo spagnolo crossa, l'ex attaccante del Sassuolo incorna il pallone che vale il 2-1 e la vetta solitaria della classifica dopo 10 giornate.