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Lelio Donato

Lazio-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Isaksen è uno spettacolo, Pinamonti entra e la decide, l'Aquila vola prima da sola

Serie A
Lazio vs Cagliari
Match report
Lazio
Cagliari

Un capolavoro di Isaksen e il goal del subentrato Pinamonti rimontano il Cagliari e portano la Lazio al primo posto solitario, a +3 dall'Inter.

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Questa Lazio non ha nessuna intenzione di fermarsi. L'Inter subisce la prima sconfitta nel derby, la squadra di Gattuso traballa, ma poi ribalta tutto con il piglio della big.

Nzola segna ancora all'Olimpico dopo la Roma, questa volta su azione, ma l'esito per il suo Cagliari non cambia. Arriva la rimonta, un'altra, questa volta a tinte biancocelesti.

Isaksen fa vedere ancora una volta che quest'anno è il vero grande talento della Lazio. Il goal dell'1-1 è un vero capolavoro e arriva prima dell'intervallo. Nella ripresa, poi, è un cambio forzato quella che decide.

Si fa male Zaccagni, Gattuso decide di inserire Pinamonti ed allargare Noslin sulla fascia. E' la mossa giusta, così come un altro cambio, quello di Pedraza per Noslin. Lo spagnolo crossa, l'ex attaccante del Sassuolo incorna il pallone che vale il 2-1 e la vetta solitaria della classifica dopo 10 giornate.

  • PAGELLE LAZIO-CAGLIARI

    Isaksen quest'anno è tornato quello che aveva illuminato in Danimarca. Partita da top player assoluto e goal stupendo. I cambi di Gattuso sono decisivi: Pinamonti entra e la decide, Pedraza fa l'assist, Dele Bashiru domina a centrocampo. Noslin stavolta non segna, ma è sempre prezioso, così come Taylor. Sottotono invece Nuno Tavares e Frattesi.

    Nel Cagliari c'è Nzola che dimostra di poter ancora incidere in Serie A. Secondo goal di fila all'Olimpico. Maldini da ex non riesce a spostare gli equilibri, Fazzini continua ad essere fuori dal gioco. Bena Fadera con l'assist, Obert ingenuo con l'espulsione nel finale.

    Mandas 6; Floriani 5,5, Sutalo 6, Provstgaard 6 (76' Diolo Leite 6), Nuno Tavares 5,5 (55' Pedraza 6,5); Frattesi 5,5 (55' Dele Bashiru 6,5), Belahyane 5,5 (82' Cataldi sv), Taylor 6,5; Isaksen 7,5, Noslin 6,5, Zaccagni 6 (55' Pinamonti 7).

    Caprile 6; Zé Pedro 5,5, Deiola 6 (89' Kevin Carlos sv), Rodriguez 6, Obert 5; Adopo 6,5, Romano 6, Fazzini 5,5 (64' Liteta 6); Fadera 6,5 (32' Kofler 6), Maldini 6; Nzola 7 (46' Mendy 6).

  • TABELLINO LAZIO-CAGLIARI

    Marcatori: 20' Nzola, 36' Isaksen, 83' Pinamonti

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard (76' Diogo Leite), Nuno Tavares (55' Pedraza); Frattesi (55' Dele Bashiru), Belahyane (82' Cataldi), Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (55' Pinamonti). All. Gattuso

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola (89' Kevin Carlos), Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini (64' Liteta); Fadera (32' Kofler), Maldini; Nzola (46' Mendy). All. Pisacane

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Fazzini, Rodriguez, Pinamonti

    Espulsi: Obert

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