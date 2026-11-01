Lazio-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Isaksen è uno spettacolo, Pinamonti entra e la decide, l'Aquila vola prima da sola

Isaksen quest'anno è tornato quello che aveva illuminato in Danimarca. Partita da top player assoluto e goal stupendo. I cambi di Gattuso sono decisivi: Pinamonti entra e la decide, Pedraza fa l'assist, Dele Bashiru domina a centrocampo. Noslin stavolta non segna, ma è sempre prezioso, così come Taylor. Sottotono invece Nuno Tavares e Frattesi.

Nel Cagliari c'è Nzola che dimostra di poter ancora incidere in Serie A. Secondo goal di fila all'Olimpico. Maldini da ex non riesce a spostare gli equilibri, Fazzini continua ad essere fuori dal gioco. Bena Fadera con l'assist, Obert ingenuo con l'espulsione nel finale.

Mandas 6; Floriani 5,5, Sutalo 6, Provstgaard 6 (76' Diolo Leite 6), Nuno Tavares 5,5 (55' Pedraza 6,5); Frattesi 5,5 (55' Dele Bashiru 6,5), Belahyane 5,5 (82' Cataldi sv), Taylor 6,5; Isaksen 7,5, Noslin 6,5, Zaccagni 6 (55' Pinamonti 7).

Caprile 6; Zé Pedro 5,5, Deiola 6 (89' Kevin Carlos sv), Rodriguez 6, Obert 5; Adopo 6,5, Romano 6, Fazzini 5,5 (64' Liteta 6); Fadera 6,5 (32' Kofler 6), Maldini 6; Nzola 7 (46' Mendy 6).