Lazio-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Dele-Bashiru illude i biancocelesti, Brescianini salva la Dea nel finale

Termina 1-1 lo scontro diretto dell'Olimpico: biancocelesti avanti con Dele-Bashiru, il pari nel finale di Brescianini a pochi minuti dall'ingresso.

L'Atalanta interrompe la striscia di vittorie di fila ma riprende la Lazio nel finale e mantiene la vetta della classifica in solitaria, in attesa di Napoli-Venezia e del recupero tra Fiorentina e Inter.

La squadra di Gasperini si ferma a undici successi di fila ma riesce a strappare all'Olimpico un pari in extremis, che consente agli orobici di staccare nuovamente l'Inter (vittoriosa 3-0 a Cagliari nel pomeriggio).

Dele-Bashiru sblocca il risultato nel primo tempo su assist di Rovella, che apre in due la difesa dell'Atalanta e lancia a tu per tu con Carnesecchi il compagno. All'88' arriva il goal che gela l'Olimpico con il tap-in di Brescianini, appena entrato, su assist di Lookman, dopo l'apertura dell'ex Roma Zaniolo.

La Lazio parte all’attacco già dai primi minuti. All’11’ Castellanos va due volte vicino al goal, ma Carnesecchi risponde con due parate provvidenziali. Poco dopo Guendouzi sfiora il vantaggio con una cannonata da fuori che si stampa sul palo.

Dall’altra parte, al 21’, Zappacosta prova a sorprendere la retroguardia laziale con un destro potente, mandando però il pallone sull’esterno della rete.

Il meritato vantaggio dei padroni di casa arriva al 28’: Rovella illumina con un filtrante per Dele-Bashiru, che brucia in velocità la difesa atalantina e insacca con un preciso destro all’angolino basso.

Prima dell’intervallo, l’Atalanta sfiora il pareggio: sugli sviluppi di un cross di Zappacosta, Pasalic prolunga di testa per Djimsiti, il quale però manca di un soffio l’impatto decisivo.

Nella ripresa, la squadra di Gasperini cresce e va ancora vicina all’1-1: al 53’ Cuadrado schiaccia di testa su un traversone di Bellanova, senza trovare lo specchio. Poco dopo, Lookman non inquadra la porta su un altro cross insidioso di Bellanova.

Il botta e risposta prosegue: al 71’ la Lazio si rende pericolosa con una rapida combinazione tra Isaksen e Castellanos, ma il cross finale non viene sfruttato né da Dia né da Dele-Bashiru.

Tra il 73’ e il 75’ è l’Atalanta a mordere: Lookman prima calcia alto dalla distanza, poi, da pochi passi, trova sulla sua strada il salvataggio di Pellegrini e il palo, con Provedel costretto agli straordinari per bloccare il pallone.

La Lazio spreca la grande occasione per chiudere il match al 78': un altro suggerimento illuminante di Rovella libera l’attaccante biancoceleste, la cui conclusione è disinnescata in extremis da Carnesecchi.

All’88’ arriva infine il pareggio degli ospiti: Zaniolo raccoglie palla in area e allarga su Lookman, che mette in mezzo per Brescianini, freddo nel tocco da pochi passi. 1-1 all’Olimpico e squadre che si dividono la posta in palio.