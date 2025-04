Lazio aggrappata alla seconda giovinezza di Pedro: goal, record e leadership per l'assalto alla Champions League

Lo spagnolo trascina i biancocelesti: con il Parma la seconda doppietta stagionale. Il miglior marcatore dalla panchina, ma non solo: tutti i record.

Nel momento più delicato della stagione, con una qualificazione alla prossima Champions League ancora tutta da conquistare, la Lazio si affida all’uomo che sta vivendo una seconda giovinezza: Pedro Rodriguez.

L’attaccante spagnolo è stato determinante anche nell’ultimo turno di campionato, siglando una doppietta che ha permesso ai biancocelesti di evitare la sconfitta interna contro il Parma.

Con 12 reti complessive tra campionato e coppe, Pedro ha raggiunto il suo miglior bottino da quando gioca in Italia e potrebbe rivelarsi decisivo per le ultime quattro gare stagionali.

La Lazio, nonostante i passi falsi casalinghi, è ancora in corsa per un posto in Champions e ha bisogno dell’apporto dei suoi uomini più esperti per completare la rimonta.

Proprio Pedro è diventato il simbolo di questa rincorsa, come dimostrano i numeri e i traguardi raggiunti in stagione.