Lavori in corso: il Napoli è ancora un cantiere aperto e Conte ora chiede realismo

La partita di Coppa Italia contro il Modena ha dimostrato che il Napoli non è ancora pronto: a Conte servono tempo ed una rosa al completo.

Doveva essere una serata di festa e alla fine lo è stata, ma per regalarsi l’accesso al turno successivo di Coppa Italia ed i primi sorrisi della nuova era Conte, il Napoli ha dovuto faticare molto più del previsto.

Chi si aspettava contro il Modena, nei 32esimi di finale della competizione, una prova di forza unita a goal e spettacolo è rimasto deluso. E’ vero, nonostante si trattasse di una partita ufficiale è sempre calcio d’agosto e le gambe non possono girare a dovere, ma la sensazione di molti, dopo la lotteria dei rigori che ha avuto in Meret il grande protagonista, è che si sia ‘tornati sulla terra’.

Nella serata della prima di Antonio Conte al Maradona da allenatore del Napoli, ad emergere sono stati più i problemi di una squadra ancora in fase di allestimento, piuttosto che le cose positive. La compagine partenopea ha deluso in un primo tempo giocato sotto ritmo e nel quale è stato anche aiutato dalla fortuna (il Modena è stato fermato dall’incrocio dei pali), mentre qualche segnale più confortante lo ha lanciato in una ripresa comunque avara di grandi guizzi.

In casa Napoli dunque i lavori sono ancora in corso ed il cantiere è tutt’altro che chiuso.