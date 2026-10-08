Lautaro verso una gestione più razionale: perchè Chivu lo farà riposare col Parma

Torna la Serie A. Archiviata la maxi sosta, l’Inter capolista si appresta ad affrontare il Parma a San Siro e, fra i temi che stanno precedendo la partita c’è quello legato a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, reduce dalle consuete fatiche transoceaniche con la nazionale argentina e dall’emozionante saluto di Leo Messi all’Albiceleste, va verso la panchina. Non si tratta di un bollettino medico, bensì di una precisa scelta strategica legata alla gestione e alle prossime sfide ravvicinate e non sarebbe neanche la prima volta questa’anno.