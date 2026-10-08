Torna la Serie A. Archiviata la maxi sosta, l’Inter capolista si appresta ad affrontare il Parma a San Siro e, fra i temi che stanno precedendo la partita c’è quello legato a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, reduce dalle consuete fatiche transoceaniche con la nazionale argentina e dall’emozionante saluto di Leo Messi all’Albiceleste, va verso la panchina. Non si tratta di un bollettino medico, bensì di una precisa scelta strategica legata alla gestione e alle prossime sfide ravvicinate e non sarebbe neanche la prima volta questa’anno.
Lautaro verso una gestione più razionale: perchè Chivu lo farà riposare col Parma
PERCHÈ LAUTARO POTREBBE RIPOSARE COL PARMA?
Lautaro è rientrato a Milano soltanto a ridosso del match e sosterrà pochi allenamenti nel gruppo di Appiano Gentile, a differenza, per esempio, di Marcus Thuram e Bonny, candidati a partir in tandem dall’inizio contro il Parma. Mandare Lautaro in campo in campionato rappresenterebbe, nelle idee di Chivu e del suo staff, un rischio muscolare non necessario, specialmente considerando l'imminente impegno di Champions League contro il Bruges del 13 ottobre. Il capitano scalpita, ma la priorità del club è averlo al 100% della condizione fisica per il match europeo, dove i nerazzurri cercheranno la prima vittoria continentale della stagione.
LAUTARO VERSO UNA GESTIONE PIÙ RAZIONALE
Rispetto allo scorso anno, Lautaro sarà oggetto d’una gestione più razionale da parte di Chivu. Nella passata stagione, infatti, l’attaccante aveva iniziato dalla panchina solo due partite in tutto il girone d’andata, subentrando a gara in corso. Quest’anno, invece, è già rimasto a guardare contro l’Udinese, in tutti e 90 i minuti: quasi un unicum, che però testimonia la volontà di preservarlo quando non serve spremerlo.
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CHIVU HA UN PIANO PRECISO
Così facendo, Chivu cercherà di dare spazio anche a Bonny, che sembra maturato rispetto al 2025/26. Una crescita che passerà dal rendimento in campo ma che certifica l’intenzione di allenatore e società di non sovrautilizzare Lautaro per poi averlo sempre fresco quando conta davvero, come in Champions League e nei big match della Serie A, dove Martinez è già stato decisivo, timbrando contro Napoli e Roma.
BONNY E THURAM COL PARMA, LAUTARO E PIO IN CHAMPIONS?
Con questa schematizzazione, Chivu potrebbe utilizzare, dunque, Bonny e Thuram in campionato contro il Parma, andando poi a proporre Lautaro e Pio in Champions League. L’argentino potrebbe, salvo necessità, rimanere fuori per intero contro gli emiliani, per poi andare a riformare la coppia offensiva con l’azzurro contro il Bruges in Champions.
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