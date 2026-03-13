Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro InterGetty
Alessandro De Felice

Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina

Dopo l’infortunio di Bodo il capitano torna a correre ad Appiano: obiettivo Fiorentina e finale di stagione tra Inter e il Mondiale con l'Argentina.

Pubblicità

L’Inter intravede di nuovo il suo capitano. Dopo l’infortunio muscolare rimediato a Bodo, Lautaro Martinez è tornato a lavorare sul campo e punta con decisione alla trasferta di Firenze del 22 marzo. 

L’attaccante argentino ha iniziato la seconda fase del recupero dopo 22 giorni tra terapie e lavoro leggero in palestra, lasciandosi alle spalle il problema al polpaccio accusato in Norvegia. 

Il Toro continua a lavorare con l’obiettivo di evitare ricadute e presentarsi nelle migliori condizioni al rush finale della stagione, che lo vedrà protagonista con l’Inter nella lotta Scudetto e in Coppa Italia e con la nazionale argentina, qualificata al Mondiale in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico in estate.

  • L’INFORTUNIO E IL RITORNO IN CAMPO

    Dopo il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra accusato nel corso della sfida contro il Bodo/Glimt, nell’andata dei playoff di Champions League, il programma di recupero procede secondo i tempi previsti, come rivela La Gazzetta dello Sport

    Lautaro ha ricominciato a correre sui campi di Appiano Gentile, primo passo verso il ritorno in gruppo dopo tre settimane di riabilitazione. 

    Il fastidio al polpaccio non provoca più grandi problemi, alimentando l’ottimismo nello staff tecnico e nello spogliatoio.

    Il capitano salterà anche la sfida contro l’Atalanta in programma domani a San Siro, la sesta partita consecutiva senza scendere in campo, ma l’Inter conta di riaverlo disponibile per la trasferta contro la Fiorentina. 

    Secondo il piano delineato da Chivu e dal suo staff, il rientro dovrebbe essere graduale: al Franchi potrebbe partire dalla panchina e giocare circa mezz’ora, probabilmente insieme a Calhanoglu, anche lui in fase di recupero.

    • Pubblicità

  • INTER SENZA LAUTARO E IL PESO DEL CAPITANO

    Lautaro rappresenta molto più del capocannoniere della squadra e l’assenza dell’argentino si è fatta sentire. 

    I numeri raccontano l’importanza del capitano nella struttura della squadra: secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, con Lautaro in campo l’Inter ha vinto il 77% delle partite del 2026, percentuale che scende al 40% senza di lui.

    La mancanza del Toro si è riflessa anche nella produzione di gioco. Dalla sua uscita per infortunio, la squadra ha segnato appena cinque goal in cinque partite, restando a secco nelle ultime due gare contro Como e Milan, un dato che conferma quanto la manovra offensiva dipenda dal suo riferimento tecnico e tattico.

    Nel tempo, Lautaro ha assunto un ruolo centrale nello spogliatoio, diventando una guida per i nuovi arrivati e un punto di riferimento emotivo per il gruppo. In campo si assume responsabilità e attira su di sé le attenzioni difensive degli avversari, mentre fuori dal campo media e gestisce le dinamiche interne della squadra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VICINO ALLA SQUADRA

    Anche durante l’infortunio Lautaro Martinez non ha fatto mancare la propria presenza. Nel derby perso contro il Milan si è presentato in panchina per sostenere i compagni, mostrando coinvolgimento e leadership. 

    Secondo La Gazzetta dello Sport, al termine della partita Lautaro ha manifestato - in modo composto e senza alzare i toni - il proprio disappunto per la direzione arbitrale di Doveri, condividendo la frustrazione di tutto l'ambiente nerazzurro in particolare per l'episodio nel recupero del tocco di mano di Ricci in area di rigore del Milan.

    Contro l’Atalanta non sarà in panchina ma seguirà la gara dalla tribuna di San Siro, con la speranza che sia l’ultima volta prima del rientro definitivo.

  • TRA INTER E ARGENTINA: TROFEI NEL MIRINO

    Il rientro di Lautaro non riguarda soltanto l’Inter. In Argentina si guarda con attenzione al recupero del capitano nerazzurro in vista della Finalissima contro la Spagna in programma il 27 marzo. 

    Le immagini del suo ritorno alla corsa hanno fatto rapidamente il giro dei social e il portiere ‘Dibu’ Martinez ha commentato con entusiasmo il suo rientro sul campo. 

    Inoltre, come riferisce La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha già parlato con lui garantendogli la convocazione in caso di recupero completo.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TORNARE A VINCERE

    Lautaro vuole ampliare il suo palmares, che attualmente conta due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane con l’Inter e un Mondiale, due Coppe America e una Finalissima con l’Argentina. 

    L'argentino guarda alla corsa scudetto, alla Coppa Italia e agli impegni con la nazionale, oltre alla classifica marcatori della Serie A: attualmente è a quota 14 reti, e cinque lunghezze di vantaggio dagli inseguitori Nico Paz, Yildiz, Hojlund, Leao e Douvikas, tutti a quota 9. 

    Il Toro vuole tornare protagonista nel finale di stagione e dopo un anno senza successi, la voglia di tornare a vincere è cresciuta ulteriormente.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0