Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina

Lautaro rappresenta molto più del capocannoniere della squadra e l’assenza dell’argentino si è fatta sentire.

I numeri raccontano l’importanza del capitano nella struttura della squadra: secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, con Lautaro in campo l’Inter ha vinto il 77% delle partite del 2026, percentuale che scende al 40% senza di lui.

La mancanza del Toro si è riflessa anche nella produzione di gioco. Dalla sua uscita per infortunio, la squadra ha segnato appena cinque goal in cinque partite, restando a secco nelle ultime due gare contro Como e Milan, un dato che conferma quanto la manovra offensiva dipenda dal suo riferimento tecnico e tattico.

Nel tempo, Lautaro ha assunto un ruolo centrale nello spogliatoio, diventando una guida per i nuovi arrivati e un punto di riferimento emotivo per il gruppo. In campo si assume responsabilità e attira su di sé le attenzioni difensive degli avversari, mentre fuori dal campo media e gestisce le dinamiche interne della squadra.