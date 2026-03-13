Lautaro verso il rientro, con il capitano è un'altra Inter: fissata la data del ritorno in campo, il Toro vuole un finale super con i nerazzurri e l'Argentina

L’Inter intravede di nuovo il suo capitano. Dopo l’infortunio muscolare rimediato a Bodo, Lautaro Martinez è tornato a lavorare sul campo e punta con decisione alla trasferta di Firenze del 22 marzo.
L’attaccante argentino ha iniziato la seconda fase del recupero dopo 22 giorni tra terapie e lavoro leggero in palestra, lasciandosi alle spalle il problema al polpaccio accusato in Norvegia.
Il Toro continua a lavorare con l’obiettivo di evitare ricadute e presentarsi nelle migliori condizioni al rush finale della stagione, che lo vedrà protagonista con l’Inter nella lotta Scudetto e in Coppa Italia e con la nazionale argentina, qualificata al Mondiale in programma negli Stati Uniti, Canada e Messico in estate.