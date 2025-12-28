Lautaro talismano dell'Inter a Bergamo: sempre decisivo nelle ultime tre stagioni in casa dell'Atalanta

Sono passati nove giorni dall'eliminazione bruciante in Supercoppa, arrivata al termine di una drammatica sequenza di calci di rigore: l'amarezza è ancora in parte presente in casa Inter, chiamata a ripartire per dimenticare del tutto la breve parentesi saudita.
L'occasione c'è e si chiama Atalanta, avversaria nella domenica sera del 17° turno di Serie A: ultimo appuntamento di questo 2025 per Lautaro e compagni, che inaugureranno il nuovo anno con la sfida al Bologna in programma tra una settimana.
Proprio l'argentino è da considerare a tutti gli effetti una sorta di 'talismano', alla luce del rendimento offerto sul campo di Bergamo: dove, soprattutto negli ultimi anni, si è rivelato decisivo per la conquista dei tre punti.