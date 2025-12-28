Lautaro talismano dell'Inter a Bergamo: sempre decisivo nelle ultime tre stagioni in casa dell'Atalanta

A far coppia con Lautaro alla 'New Balance Arena' ci sarà Marcus Thuram, dopo l'intermezzo targato Bonny che ha preso proprio il posto del 'Toro' dal 1' a Riyadh.

L'ex Parma è ora alle prese con una distorsione al ginocchio e dunque sarà indisponibile per la trasferta di Bergamo: l'unico altro attaccante a disposizione è Pio Esposito che, al contrario, in Arabia Saudita è sempre rimasto seduto in panchina.