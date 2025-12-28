Pubblicità
Lautaro Martinez InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Lautaro talismano dell'Inter a Bergamo: sempre decisivo nelle ultime tre stagioni in casa dell'Atalanta

Inter di scena a Bergamo, campo molto caro a Lautaro: 'Toro' sempre determinante con goal o assist negli ultimi anni.

Sono passati nove giorni dall'eliminazione bruciante in Supercoppa, arrivata al termine di una drammatica sequenza di calci di rigore: l'amarezza è ancora in parte presente in casa Inter, chiamata a ripartire per dimenticare del tutto la breve parentesi saudita.

L'occasione c'è e si chiama Atalanta, avversaria nella domenica sera del 17° turno di Serie A: ultimo appuntamento di questo 2025 per Lautaro e compagni, che inaugureranno il nuovo anno con la sfida al Bologna in programma tra una settimana.

Proprio l'argentino è da considerare a tutti gli effetti una sorta di 'talismano', alla luce del rendimento offerto sul campo di Bergamo: dove, soprattutto negli ultimi anni, si è rivelato decisivo per la conquista dei tre punti.

  • SEMPRE DECISIVO DAL 2022

    Lo score di Lautaro con l'Atalanta ha vissuto un'impennata grazie al rapporto più che positivo con lo stadio di Bergamo (oggi 'New Balance Arena'), teatro di prestazioni sempre all'altezza da tre anni a questa parte.

    Serie avviata prima della lunga sosta pre-Mondiali in Qatar il 13 novembre 2022, quando il 'Toro' firmò con una spizzata l'assist per il momentaneo pareggio di Dzeko e propiziò l'autorete di Palomino che condannò di fatto alla sconfitta la 'Dea'.

    Ex Racing Club determinante anche nella stagione dell'ultimo Scudetto con un destro a giro valevole il raddoppio nel successo di misura dei meneghini, seguito dal sigillo del definitivo 0-2 dello scorso 16 marzo.

  • I NUMERI DI LAUTARO CON L'ATALANTA

    L'Atalanta è una delle squadre più punite da Lautaro nella carriera: sette i goal messi a referto, tre dei quali nello scenario di Bergamo.

    Il primo di questi è quello arrivato nella stagione del 19° Scudetto, quando sulla panchina interista sedeva Antonio Conte: purtroppo per i milanesi non bastò per uscire dal campo con i tre punti in tasca, complice il pari di Miranchuk a poco più di dieci minuti dalla fine.

  • 'TORO' INDOMABILE

    Lautaro avrà tutta la voglia di dare seguito a dei numeri più che positivi per quanto riguarda la stagione in essere: con dodici reti all'attivo è il marcatore migliore di tutta la rosa dell'Inter.

    Sarà enorme la voglia di scrollarsi di dosso le scorie della brusca interruzione dell'avventura in Supercoppa, dove è inizialmente partito dalla panchina per poi subentrare nel corso della ripresa e realizzare uno dei due rigori trasformati dai nerazzurri nella serie conclusiva. Una gioia effimera, resa vana dalle successive esecuzioni dei compagni.

  • CHI GIOCA CON LAUTARO CONTRO L'ATALANTA

    A far coppia con Lautaro alla 'New Balance Arena' ci sarà Marcus Thuram, dopo l'intermezzo targato Bonny che ha preso proprio il posto del 'Toro' dal 1' a Riyadh.

    L'ex Parma è ora alle prese con una distorsione al ginocchio e dunque sarà indisponibile per la trasferta di Bergamo: l'unico altro attaccante a disposizione è Pio Esposito che, al contrario, in Arabia Saudita è sempre rimasto seduto in panchina.

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Inter crest
Inter
INT
0