Lautaro rinnova con Inter: meno soldi per amore e attaccamento ai colori

L'attaccante argentino ha deciso di accettare l'offerta di rinnovo fino al 2029 dell'Inter: un gesto d'amore che va contro le dinamiche più comuni.

Premessa doverosa: le cifre sono astronomiche. Un contratto milionario che raggiungerà attraverso i bonus la doppia cifra stabilmente per i prossimi cinque anni. Numeri da capogiro e stipendio che solo in pochi, anche in un mondo come quello del calcio, riescono a garantirsi.



Ma la decisione di Lautaro Martinez di restare all’Inter e abbassare le pretese economiche resta una quelle scelte difficili da prendere. Un gesto di chi dimostra davvero l’attaccamento ai colori, alla maglia, alla storia, al club e ai suoi tifosi.

Perché se, come detto, le cifre restano da capogiro, dall’altra ogni professionista - in qualsiasi settore - è giusto che ambisca sempre più in alto non solo dal punto di vista degli obiettivi e traguardi da raggiungere, ma anche sotto l’aspetto economico.

È fuori discussione che, secondo quelle che sono oggi le leggi del mercato - inflazionato dai milioni del calcio arabo tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti - un calciatore del calibro di Lautaro Martinez avrebbe potuto pretendere e ottenere più dei 10 milioni, bonus compresi, garantiti dal nuovo accordo.

I corteggiamenti milionari dall’estero non mancano, mentre la fase di transizione della società non spingeva certamente un calciatore nel pieno della sua carriera e tra i migliori al mondo nel suo ruolo a rivedere le proprie richieste pur di restare.

Una regola che vale per tanti, quasi per tutti, ma non per Lautaro Martinez. L’eccezione. Il Toro si è voluto legare praticamente a vita all’Inter con un contratto di altri cinque anni che verrà stipulato e messo nero su bianco nei prossimi giorni.

Una scelta complicata, al netto delle cifre da capogiro, per tanti aspetti.