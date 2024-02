Lautaro Martinez sempre più nella storia dell'Inter: 20 goal stagionali come Meazza e Nyers

L'argentino eguaglia un record che reggeva da 72 anni: insieme a Meazza è Nyers è l'unico ad aver segnato 20 goal per almeno tre stagioni di fila.

Un altro goal per compiere un altro passo nella storia dell'Inter. Per Lautaro Martinez va agli archivi un'altra notte magica nel computo di quella che ha tutti i requisiti per diventare la miglior stagione della sua carriera.

L'argentino è andato in goal a San Siro contro la Salernitana, interrompendo un breve digiuno in campionato - durato due partite - andando a raggiungere la cifra tonda in termini di reti, che lo consacrano sempre più capocannoniere del torneo.

Per Lautaro, infatti, il gran destro che ha superato Ochoa rappresenta la perla numero 20 del suo campionato in 21 partite. Roba da quasi un centro a partita. Roba per pochi.

Un goal che permette al 'Toro' di Bahia Blanca di compiere un altro deciso passo nella storia del club nerazzurro.