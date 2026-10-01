Lautaro Martinez segna, show di Nico Paz, Castro e Soulé non giocano, Nico Gonzalez a riposo: come sono andati gli argentini della Serie A Amichevoli Argentina Argentina vs Bolivia Bolivia

Nico Paz grande protagonista dell'amichevole tra Argentina e Bolivia, a segno anche Lautaro Martinez che ha giocato insieme a Julian Alvarez. Mentre i romanisti Soulé e Castro sono rimasti in panchina.

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