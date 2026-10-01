Lautaro Martinez segna, show di Nico Paz, Castro e Soulé non giocano, Nico Gonzalez a riposo: come sono andati gli argentini della Serie A

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Dopo la delusione per la finale dei Mondiali persa contro la Spagna, l'Argentina è tornata in campo.
L'amichevole giocata nella notte tra mercoledì e giovedì contro la Bolivia è terminata con un netto 4-0 che ha dato segnali importanti in vista del futuro senza Messi.
A prendersi la scena, infatti, è stato Nico Paz che molti in Argentina considerano proprio il possibile erede di Leo. Seppure con tutti i distinguo del caso.
Ancora a segno anche Lautaro Martinez che ha confermato l'ottimo periodo di forma dopo le recenti doppiette contro Napoli e Roma.