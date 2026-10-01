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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Lautaro Martinez segna, show di Nico Paz, Castro e Soulé non giocano, Nico Gonzalez a riposo: come sono andati gli argentini della Serie A

Amichevoli
Argentina
Argentina vs Bolivia
Bolivia

Nico Paz grande protagonista dell'amichevole tra Argentina e Bolivia, a segno anche Lautaro Martinez che ha giocato insieme a Julian Alvarez. Mentre i romanisti Soulé e Castro sono rimasti in panchina.

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Dopo la delusione per la finale dei Mondiali persa contro la Spagna, l'Argentina è tornata in campo.

L'amichevole giocata nella notte tra mercoledì e giovedì contro la Bolivia è terminata con un netto 4-0 che ha dato segnali importanti in vista del futuro senza Messi.

A prendersi la scena, infatti, è stato Nico Paz che molti in Argentina considerano proprio il possibile erede di Leo. Seppure con tutti i distinguo del caso.

Ancora a segno anche Lautaro Martinez che ha confermato l'ottimo periodo di forma dopo le recenti doppiette contro Napoli e Roma.

  • NICO PAZ PROTAGONISTA CON L'ARGENTINA

    Come detto sopra il principale protagonista dell'amichevole contro la Bolivia è stato il talento del Como.

    Scaloni ha schierato nell'undici titolare ed è stato ripagato con una grande prestazione da Nico Paz, che si candida ufficialmente per avere un posto fisso nell'era dopo Messi.

    Nico Paz ha infatti realizzato la rete del momentaneo 2-0 col suo marchio di fabbrica, ovvero un tiro mancino partendo da destra per cercare la porta. Poi, all'inizio del secondo tempo, ha fornito anche l'assist per il terzo goal di Romero.

    Una prestazione esaltante sottolineata dai maggiori quotidiani sportivi argentini che però, giustamente, chiedono di non mettere eccessiva pressione sul talento del Como.

  • LAUTARO ANCORA A SEGNO

    Scaloni ha sfruttato l'amichevole contro la Bolivia per provare la sua Argentina senza Messi.

    In tal senso una delle principali novità potrebbe riguardare Lautaro Martinez, che probabilmente non si giocherà più il posto da titolare con Julian Alvarez.

    I due infatti hanno giocato insieme dal 1' e lo hanno fatto molto bene. Proprio il capitano dell'Inter ha sbloccato il risultato realizzando così il suo quarantunesimo goal con l'Argentina che lo porta a -1 da Aguero.

    Il record di Messi a sessanta resta lontanissimo per tutti ma Lautaro ora sta segnando con impressionante regolarità anche in Nazionale: tre i goal nelle ultime tre presenze con l'Albiceleste, di cui solo una giocata da titolare.

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  • CASTRO E SOULE A RIPOSO

    Dopo l'amichevole tra Argentina e Bolivia può sorridere anche Gasperini.

    Due dei tre convocati giallorossi infatti sono rimasti completamente a riposo. Questo nonostante alla vigilia molti ipotizzassero che Matias Soulé potesse giocare addirittura titolare.

    L'esterno offensivo della Roma invece non è neppure subentrato così come il suo nuovo compagno di club Santiago Castro. Scaloni gli ha preferito Nico Paz dando un indicazione chiaro su quali siano attualmente le gerarchie del post Messi.

    Balerdi, terzo convocato giallorosso dell'Argentina, è subentrato durante la ripresa al posto di Cristian Romero contribuendo a mantenere inviolata la porta dell'Albiceleste con la solita prestazioni difensiva solida.

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  • IN CAMPO ANCHE MASTANTUONO, NICO GONZALEZ IN PANCHINA

    Gli altri due 'italiani' convocati da Scaloni, ovvero Franco Mastantuono e Nico Gonzalez, sono entrambi partiti dalla panchina.

    Ma mentre il talento della Fiorentina è subentrato all'inizio della ripresa proprio al posto di Nico Paz, il giocatore della Juventus è rimasto completamente a riposo.

    In questo caso a sorridere è Luciano Spalletti che nelle ultime settimane sta puntando molto su Nico Gonzalez anche a causa delle numerose assenze per infortunio.

    L'Argentina ora si prepara quindi all'altra amichevole contro il Burkina Faso che sarà soprattutto la grande festa di Messi, al passo d'addio con l'Albiceleste.

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