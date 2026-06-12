Lautaro Martinez o Julian Alvarez, chi sarà l'attaccante titolare dell'Argentina ai Mondiali?

Uno è capitano e bandiera dell'Inter, l'altro sta vivendo un'estate da protagonista del calciomercato. Entrambi ai Mondiali difenderanno i colori dell'Argentina.
Stiamo ovviamente parlando di Lautaro Martinez e Julian Alvarez che quattro anni fa hanno sollevato insieme al Coppa del Mondo in Qatar. E adesso sognano di ripetersi.
Difficilmente però vedremo giocarli uno accanto all'altro dato che di fatto, in campo, occupano la stessa casella e con caratteristiche tecniche molto simili. Troppo forse per cercare di farli coesistere.
Ma chi è oggi l'attaccante titolare dell'Argentina tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez?