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Lautaro Martinez Julian AlvarezGetty/GOAL
Lelio Donato

Lautaro Martinez o Julian Alvarez, chi sarà l'attaccante titolare dell'Argentina ai Mondiali?

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A differenza di quattro anni fa Julian Alvarez parte avanti nelle gerarchie ma è reduce da un infortunio e Lautaro Martinez potrebbe giocare titolare la prima dei Mondiali contro l'Algeria per cercare di ribaltare la situazione.

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Uno è capitano e bandiera dell'Inter, l'altro sta vivendo un'estate da protagonista del calciomercato. Entrambi ai Mondiali difenderanno i colori dell'Argentina.

Stiamo ovviamente parlando di Lautaro Martinez e Julian Alvarez che quattro anni fa hanno sollevato insieme al Coppa del Mondo in Qatar. E adesso sognano di ripetersi.

Difficilmente però vedremo giocarli uno accanto all'altro dato che di fatto, in campo, occupano la stessa casella e con caratteristiche tecniche molto simili. Troppo forse per cercare di farli coesistere.

Ma chi è oggi l'attaccante titolare dell'Argentina tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez?

  • IL SORPASSO DI JULIAN NEL 2022

    Nella mente di Lionel Scaloni dubbi ce ne sarebbero pochi: l'attaccante titolare, sulla carta, è Julian Alvarez.

    Protagonista assoluto con l'Atletico Madrid, dove si è trasferito perché al Manchester City era chiuso da un certo Haaland, in questa stagione ha segnato 20 goal in 49 presenze.

    Dieci di questi però sono arrivati in appena quindici partite di Champions League. Ulteriore conferma di come Julian sia spesso decisivo quando la posta in palio si alza.

    Quattro anni fa le gerarchie nell'attacco dell'Argentina erano ribaltate con Lautaro Martinez che partiva davanti. Julian Alvarez ha saputo aspettare il suo turno. E dopo il goal nella terza giornata della fase a gironi contro la Polonia non è più uscito dal campo.

    Alla fine i goal ai Mondiali 2022 sono stati quattro, tra cui una fantastica doppietta più assist in semifinale contro la Croazia. Quando sta bene, insomma, l'attaccante titolare dell'Argentina è Alvarez.

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  • LAUTARO IN RIMONTA

    Alla vigilia dei Mondiali 2026 la situazione è completamente capovolta rispetto a quella di quattro anni fa.

    Allora infatti Lautaro Martinez era arrivato all'appuntamento in condizioni fisiche precarie a causa di un problema alla caviglia che si trascinava da tempo. E anche per questo non è riuscito a incidere quanto avrebbe voluto.

    Stavolta invece a non presentarsi al top è Julian Alvarez. Anche lui per uno strano scherzo del destino è alle prese con un fastidio alla caviglia che continua a tormentarlo e non gli permette di allenarsi con regolarità.

    Proprio per questo motivo non è escluso che Scaloni, almeno per la partita del debutto contro l'Algeria, risparmi l'attaccante dell'Atletico Madrid schierando al suo posto Lautaro Martinez.

    E chissà che all'interista non riesca di ribaltare nuovamente (e definitivamente) le gerarchie lì davanti a suon di goal.

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  • PERCHÈ NON GIOCANO INSIEME: IL FATTORE MESSI

    Di certo un dualismo di questo livello è il sogno di molte Nazionali. E di tutti i commissari tecnici.

    Scaloni infatti può scegliere tra due degli attaccanti più forti al mondo. Tanto che qualcuno in Argentina chiede al CT di poterli vedere in campo insieme dal 1'.

    Come detto però Lautaro Martinez e Julian Alvarez hanno caratteristiche forse troppo simili per coesistere. Almeno finché lì davanti ci sarà anche l'intoccabile Messi.

    Scaloni insomma ha bisogno di garantire un certo equilibrio tattico alla sua argentina, cosa che diventerebbe difficile schierando contemporaneamente in campo due prime punte di ruolo più il trentottenne fenomeno di Rosario.

    Ma quando Messi deciderà di abbandonare definitivamente la Nazionale non è escluso che Scaloni possa provare a schierare Lautaro Martinez accanto a Julian Alvarez in un 4-4-2 più equilibrato.

  • I NUMERI DI LAUTARO E ALVAREZ CON L'ARGENTINA

    Ma tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez chi ha i numeri migliori con l'Argentina?

    L'interista, che ha quasi tre anni in più del compagno di Nazionale, è fin qui sceso in campo 77 volte con la maglia dell'Argentina segnando 37 goal e fornendo 12 assist.

    Lautaro Martinez peraltro è stato spesso criticato in patria e non è riuscito a lasciare la firma sul trionfo ai Mondiali 2022, chiusi senza segnare neppure un goal. Ma si è rifatto con gli interessi successivamente. Nelle ultime 22 presenze con l'Argentina infatti ha realizzato ben 16 reti.

    Julian Alvarez ha giocato 54 volte con l'Albiceleste segnando in totale quattordici goal e fornendo solo 4 assist. Ma le sue quattro reti ai Mondiali vinti quattro anni fa, come detto, gli hanno permesso di sorpassare Lautaro nelle gerarchie.

    Allo stesso tempo l'attaccante dell'Atletico Madrid ha poi vissuto un lungo digiuno durato dal marzo 2023 al giugno 2024, quando ha finalmente ritrovato la via del goal in Copa America contro il Canada.

    Mentre durante le qualificazioni a questi Mondiali, Alvarez ha segnato quattro goal giocando sempre titolare, tranne nell'ultima partita, stesso numero di reti anche per Lautaro Martinez con un minutaggio però nettamente inferiore.

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