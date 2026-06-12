Lautaro Martinez o Julian Alvarez, chi sarà l'attaccante titolare dell'Argentina ai Mondiali?

Nella mente di Lionel Scaloni dubbi ce ne sarebbero pochi: l'attaccante titolare, sulla carta, è Julian Alvarez.

Protagonista assoluto con l'Atletico Madrid, dove si è trasferito perché al Manchester City era chiuso da un certo Haaland, in questa stagione ha segnato 20 goal in 49 presenze.

Dieci di questi però sono arrivati in appena quindici partite di Champions League. Ulteriore conferma di come Julian sia spesso decisivo quando la posta in palio si alza.

Quattro anni fa le gerarchie nell'attacco dell'Argentina erano ribaltate con Lautaro Martinez che partiva davanti. Julian Alvarez ha saputo aspettare il suo turno. E dopo il goal nella terza giornata della fase a gironi contro la Polonia non è più uscito dal campo.

Alla fine i goal ai Mondiali 2022 sono stati quattro, tra cui una fantastica doppietta più assist in semifinale contro la Croazia. Quando sta bene, insomma, l'attaccante titolare dell'Argentina è Alvarez.