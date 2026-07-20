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Lautaro Martinez ArgentinaGetty

Lautaro Martinez dopo la finale Spagna-Argentina: "Avrei voluto dare il mio contributo, ma pazienza"

Argentina
L. Martinez
Coppa del Mondo

Il messaggio del capitano dell'Inter, grande escluso della finale di New York.

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Dopo aver deciso con un colpo di testa la semifinale contro l'Inghilterra, Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter e dell'Argentina, è rimasto in panchina per 120 minuti nella finale contro la Spagna. Il Toro di Bahia Blanca, all'indomani della sconfitta per 1-0, ha scritto un breve messaggio su Instagram.

  • LE PAROLE DI LAUTARO MARTINEZ DOPO SPAGNA-ARGENTINA

    "Ci abbiamo provato e, per il secondo Mondiale consecutivo, abbiamo raggiunto la finale, ma questa volta non è andata come speravamo.

    Sono così orgoglioso di essere argentino.

    Avrei voluto dare il mio contributo in campo ieri, ma pazienza.

    Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo Mondiale, percorrendo chilometri e chilometri per starci vicino, e a tutti coloro che ci hanno incoraggiato da ogni angolo del nostro Paese".

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  • PERCHE' LAUTARO NON E' ENTRATO

    Scaloni, ct della Seleccion, si è trovato a fare i conti con l'infortunio di Lisandro Martinez e ha scelto di togliere anche Nico Gonzalez, poi ha cambaiato il terzino destro, inserendo Molina per Montiel. Nel momento in cui si è fatto male anche Romero, l'altro centrale di difesa, l'allenatore si è sistemato con Giuliano Simeone e Medina. Nei supplementari, invece, la scelta sul cambio extra è stata Senesi e non Lautaro per Julian Alvarez, nel tentativo di evitare un goal poi comunque subito da Ferran Torres.

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