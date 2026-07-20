Lautaro Martinez dopo la finale Spagna-Argentina: "Avrei voluto dare il mio contributo, ma pazienza"

Scaloni, ct della Seleccion, si è trovato a fare i conti con l'infortunio di Lisandro Martinez e ha scelto di togliere anche Nico Gonzalez, poi ha cambaiato il terzino destro, inserendo Molina per Montiel. Nel momento in cui si è fatto male anche Romero, l'altro centrale di difesa, l'allenatore si è sistemato con Giuliano Simeone e Medina. Nei supplementari, invece, la scelta sul cambio extra è stata Senesi e non Lautaro per Julian Alvarez, nel tentativo di evitare un goal poi comunque subito da Ferran Torres.