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FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Lautaro Martinez di nuovo infortunato, com'è andata l'Inter senza l'argentino: percentuali di vittorie e media goal dimezzate

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Como vs Inter
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Il capocannoniere è costretto a fermarsi per un problema muscolare allo stesso polpaccio. Ora tocca agli altri: senza Lautaro finora è stata un'altra Inter.

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Allarme. Difficile usare un'altra parola all'Inter per il nuovo infortunio di Lautaro Martinez.

L'argentino, appena rientrato dal precedente problema muscolare e autore di una doppietta contro la Roma, deve fermarsi ancora.

Chivu quindi dovrà fare a meno del capocannoniere del campionato per almeno un paio di settimane. Un'assenza che rischia di pesare non poco anche se il vantaggio su Napoli e Milan ad oggi è tornato rassicurante.

Anche perché, come raccontano i numeri, senza Lautaro Martinez finora è stata un'altra Inter.


  • IL NUOVO INFORTUNIO DI LAUTARO MARTINEZ

    Lautaro Martinez si è fermato per un infortunio allo stesso polpaccio che lo aveva tenuto fuori dopo la trasferta di Bodo.

    Gli esami strumentali hanno escluso gravi lesioni, evidenziando però un lieve risentimento, seppure in una zona diversa rispetto a quella del precedente infortunio.

    Di fatto l'Inter perde di nuovo il suo leader e capitano proprio nel momento decisivo del campionato e alla vigilia di una trasferta delicata come quella di Como.

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  • QUANDO TORNA LAUTARO MARTINEZ

    Ad oggi non c'è una data precisa per il ritorno in campo di Lautaro Martinez. Anche perché il soleo è un muscolo molto delicato e si tratta del secondo infortunio al polpaccio nel giro di due mesi.

    L'argentino non ci sarà ovviamente a Como, ma salterà anche le successive due sfide: ancora contro il Como in Coppa Italia e quella contro il Cagliari in campionato.

    La speranza di Chivu è riaverlo a disposizione per la trasferta di Torino contro i granata a fine mese. Ma non è escluso che il rientro possa slittare a inizio maggio.


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  • UN'ALTRA INTER SENZA LAUTARO

    L'infortunio di Lautaro Martinez è di certo una pessima notizia per l'Inter, che senza l'argentino aveva pericolosamente rallentato nelle scorse settimane.

    Limitandosi al solo campionato infatti la media punti dei nerazzurri era scesa da 2,5 nelle ventisei gare giocate col capitano a 1.6 nelle cinque partite saltate da Lautaro.

    Letteralmente dimezzate, inoltre, sia la percentuale di vittorie che il numero di goal segnati passati rispettivamente dall'81% al 40% e da 2.5 goal a gara a solo 1.2 senza il capitano.


  • ORA TOCCA AGLI ALTRI: DA ESPOSITO A BONNY

    Nelle prossime partite toccherà quindi agli altri attaccanti nerazzurri dimostrare di poter sostenere il peso dell'assenza di Lautaro Martinez.

    La buona notizia per Chivu è il ritorno al goal di Marcus Thuram, che contro la Roma si è sbloccato dopo un lunghissimo digiuno ed è sembrato tornare sui livelli delle scorse stagioni.

    Il tecnico nerazzurro inoltre dovrà rilanciare Pio Esposito. Il giovane attaccante nerazzurro è reduce dalla grossa delusione con l'Italia e dal rigore sbagliato nel playoff in Bosnia. Ma per arrivare allo Scudetto senza patemi adesso l'Inter avrà bisogno anche di lui.

    Senza dimenticare ovviamente Bonny. L'ex Parma in realtà, dopo un discreto inizio di stagione, si è fermato: l'ultima rete del francese in campionato infatti risale a fine gennaio contro il Pisa.

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