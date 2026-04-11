Allarme. Difficile usare un'altra parola all'Inter per il nuovo infortunio di Lautaro Martinez.
L'argentino, appena rientrato dal precedente problema muscolare e autore di una doppietta contro la Roma, deve fermarsi ancora.
Chivu quindi dovrà fare a meno del capocannoniere del campionato per almeno un paio di settimane. Un'assenza che rischia di pesare non poco anche se il vantaggio su Napoli e Milan ad oggi è tornato rassicurante.
Anche perché, come raccontano i numeri, senza Lautaro Martinez finora è stata un'altra Inter.