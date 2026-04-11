Nelle prossime partite toccherà quindi agli altri attaccanti nerazzurri dimostrare di poter sostenere il peso dell'assenza di Lautaro Martinez.

La buona notizia per Chivu è il ritorno al goal di Marcus Thuram, che contro la Roma si è sbloccato dopo un lunghissimo digiuno ed è sembrato tornare sui livelli delle scorse stagioni.

Il tecnico nerazzurro inoltre dovrà rilanciare Pio Esposito. Il giovane attaccante nerazzurro è reduce dalla grossa delusione con l'Italia e dal rigore sbagliato nel playoff in Bosnia. Ma per arrivare allo Scudetto senza patemi adesso l'Inter avrà bisogno anche di lui.

Senza dimenticare ovviamente Bonny. L'ex Parma in realtà, dopo un discreto inizio di stagione, si è fermato: l'ultima rete del francese in campionato infatti risale a fine gennaio contro il Pisa.