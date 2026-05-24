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Lautaro Capocannoniere gfx
Alessandro De Felice

Lautaro Martinez capocannoniere della Serie A 2025/2026: leadership, continuità e goal pesanti nella stagione che ha consacrato il capitano dell’Inter

Serie A
Inter

Con 17 reti e una stagione da leader assoluto, Lautaro trascina l’Inter e conquista il trono dei marcatori davanti a Thuram, Malen e Douvikas.

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Ancora lui. Ancora Lautaro Martínez. La Serie A 2025/2026 si chiude con il capitano dell’Inter sul trono dei bomber, certificando una superiorità tecnica, mentale e realizzativa che nel corso della stagione non è mai stata davvero messa in discussione.

Con 17 goal complessivi, l’attaccante argentino ha chiuso davanti a tutti nella classifica marcatori, resistendo al ritorno di Malen della Roma e Douvikas del Como che hanno chiuso a 14.

Non è stata una cavalcata costruita soltanto sui numeri, ma soprattutto sul peso specifico delle reti. Lautaro ha segnato nei momenti decisivi della stagione interista, caricandosi la squadra sulle spalle nei passaggi più delicati del campionato.

Il dato che colpisce maggiormente è forse quello relativo alla tipologia dei goal: nessun rigore, soltanto reti su azione, segnale di una centralità offensiva totale e di una continuità impressionante sotto porta.

Per l’Inter, il titolo di capocannoniere del proprio capitano rappresenta anche il manifesto tecnico della stagione: una squadra dominante, capace di avere il miglior attacco del campionato e di trasformare Lautaro nel terminale perfetto di un sistema offensivo devastante.

  • IL RITORNO DEL TORO

    La stagione di Lautaro non è stata lineare soltanto sul piano realizzativo, ma anche sotto il profilo della leadership.

    L’argentino ha attraversato momenti fisicamente complicati, compreso un infortunio che sembrava poter rallentare la sua corsa al titolo di capocannoniere. Invece, al rientro, ha immediatamente ristabilito le gerarchie, tornando al goal contro la Lazio e blindando il primato nella classifica marcatori.

    È stata la dimostrazione definitiva della maturità raggiunta dal numero 10 nerazzurro. Lautaro non è più soltanto un attaccante di sistema, ma il riferimento emotivo e tecnico dell’Inter.

    In molti momenti della stagione ha dato la sensazione di poter decidere le partite anche senza una grande produzione offensiva collettiva, grazie alla sua capacità di occupare l’area, attaccare la profondità e trasformare mezze occasioni in reti decisive.

    Il campionato dell’Inter si è spesso identificato con il suo capitano. Quando la squadra accelerava, Lautaro segnava. Quando serviva una giocata pesante, il Toro rispondeva presente. E non è un caso che la squadra nerazzurra abbia mantenuto il miglior rendimento offensivo della Serie A per larghi tratti del torneo.

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  • I NUMERI DELLA CONSACRAZIONE

    I 17 goal segnati da Lautaro raccontano soltanto una parte della sua stagione. Dietro quei numeri si nasconde infatti una produzione offensiva continua, distribuita lungo tutto il campionato e contro avversari di ogni livello.

    Il dato più significativo riguarda l’assenza di reti dal dischetto: tutte le marcature sono arrivate su azione, a conferma di un attaccante capace di incidere senza dipendere dai calci piazzati.

    Alle sue spalle si è sviluppata una corsa serrata ma mai davvero sufficiente per mettere in discussione il primato. Thuram, compagno di reparto e partner ideale nel sistema offensivo interista, ha chiuso a quota 13, stessa cifra raggiunta da Douvikas e Malen.

    La superiorità di Lautaro si è vista anche nella varietà delle soluzioni offensive: goal di testa, conclusioni ravvicinate, attacchi alla profondità e capacità di finalizzare negli spazi stretti.

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  • L’INTER ATTORNO AL SUO CAPITANO

    La crescita di Lautaro coincide perfettamente con l’evoluzione dell’Inter. Negli anni precedenti il centravanti argentino aveva alternato stagioni straordinarie a momenti di minore continuità.

    Nella stagione 2025/2026, invece, è sembrato raggiungere una dimensione definitiva: meno frenesia, più lucidità e una capacità di leggere i momenti della partita da vero leader.

    La coppia con Thuram ha funzionato in maniera quasi automatica. Il francese ha garantito profondità, corsa e strappi, mentre Lautaro ha interpretato il ruolo del finalizzatore totale, muovendosi tra le linee e attaccando l’area con tempi perfetti.

    Il risultato è stato un attacco devastante, capace di produrre goal con continuità e di mettere in difficoltà qualsiasi difesa del campionato.

    L’impressione generale è che l’Inter abbia ormai trovato nel suo capitano non soltanto il leader tecnico, ma anche il simbolo identitario della squadra. E questo aspetto potrebbe pesare enormemente anche nelle prossime stagioni.


  • CAPOCANNONIERE E IN CORSA PER LA SCARPA D’ORO

    Il titolo di capocannoniere della Serie A 2025/2026 rafforza ulteriormente la dimensione internazionale di Lautaro Mariínez.

    L’argentino continua infatti a essere uno degli attaccanti più completi del panorama europeo, capace di unire volume di gioco, aggressività e finalizzazione.

    La sua stagione è entrata anche nella corsa europea dei bomber, con il nome di Lautaro comparso nella graduatoria della Scarpa d’Oro.

    Il Toro non ha semplicemente segnato più degli altri, ma ha dato l’impressione di essere sempre il centravanti più decisivo del torneo: ecco perché questo titolo di capocannoniere non rappresenta soltanto un premio statistico, ma la consacrazione definitiva di un giocatore diventato ormai il volto della nuova Inter vincente.

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  • IL SOGNO MONDIALI 2026 CON L’ARGENTINA

    La stagione straordinaria di Lautaro non si è fermata ai confini della Serie A. Parallelamente al dominio in campionato con l’Inter, il capitano nerazzurro ha continuato a essere uno dei riferimenti assoluti dell’Argentina campione del mondo, già qualificata ai Mondiali 2026 in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico.


    Lionel Scaloni ha costruito ancora una volta la sua Selección attorno al gruppo storico guidato da Messi, ma con Lautaro sempre più centrale nel progetto tecnico e carismatico dell’Albiceleste.

    L’attaccante interista è stato infatti inserito tra i preconvocati per il Mondiale 2026, confermando il suo status di uomo chiave dell’Argentina che proverà a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022.

    Le qualificazioni sudamericane hanno mostrato ancora una volta il peso specifico del Toro nelle partite decisive. Fondamentale, ad esempio, il goal segnato contro il Perù, una rete spettacolare che ha consolidato il primato dell’Argentina nel girone sudamericano e ribadito la centralità offensiva dell’attaccante dell’Inter.

    Anche i numeri raccontano la continuità internazionale di Lautaro. Nelle qualificazioni Mondiali 2026 ha chiuso tra i migliori marcatori argentini con 4 reti, al pari di Julian Alvarez e alle spalle soltanto di Messi.