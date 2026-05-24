Lautaro Martinez capocannoniere della Serie A 2025/2026: leadership, continuità e goal pesanti nella stagione che ha consacrato il capitano dell’Inter

Ancora lui. Ancora Lautaro Martínez. La Serie A 2025/2026 si chiude con il capitano dell’Inter sul trono dei bomber, certificando una superiorità tecnica, mentale e realizzativa che nel corso della stagione non è mai stata davvero messa in discussione.
Con 17 goal complessivi, l’attaccante argentino ha chiuso davanti a tutti nella classifica marcatori, resistendo al ritorno di Malen della Roma e Douvikas del Como che hanno chiuso a 14.
Non è stata una cavalcata costruita soltanto sui numeri, ma soprattutto sul peso specifico delle reti. Lautaro ha segnato nei momenti decisivi della stagione interista, caricandosi la squadra sulle spalle nei passaggi più delicati del campionato.
Il dato che colpisce maggiormente è forse quello relativo alla tipologia dei goal: nessun rigore, soltanto reti su azione, segnale di una centralità offensiva totale e di una continuità impressionante sotto porta.
Per l’Inter, il titolo di capocannoniere del proprio capitano rappresenta anche il manifesto tecnico della stagione: una squadra dominante, capace di avere il miglior attacco del campionato e di trasformare Lautaro nel terminale perfetto di un sistema offensivo devastante.