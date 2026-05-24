Lautaro Martinez capocannoniere della Serie A 2025/2026: leadership, continuità e goal pesanti nella stagione che ha consacrato il capitano dell’Inter

La stagione di Lautaro non è stata lineare soltanto sul piano realizzativo, ma anche sotto il profilo della leadership.

L’argentino ha attraversato momenti fisicamente complicati, compreso un infortunio che sembrava poter rallentare la sua corsa al titolo di capocannoniere. Invece, al rientro, ha immediatamente ristabilito le gerarchie, tornando al goal contro la Lazio e blindando il primato nella classifica marcatori.

È stata la dimostrazione definitiva della maturità raggiunta dal numero 10 nerazzurro. Lautaro non è più soltanto un attaccante di sistema, ma il riferimento emotivo e tecnico dell’Inter.

In molti momenti della stagione ha dato la sensazione di poter decidere le partite anche senza una grande produzione offensiva collettiva, grazie alla sua capacità di occupare l’area, attaccare la profondità e trasformare mezze occasioni in reti decisive.

Il campionato dell’Inter si è spesso identificato con il suo capitano. Quando la squadra accelerava, Lautaro segnava. Quando serviva una giocata pesante, il Toro rispondeva presente. E non è un caso che la squadra nerazzurra abbia mantenuto il miglior rendimento offensivo della Serie A per larghi tratti del torneo.