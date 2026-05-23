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Lautaro Martinez InterGetty Images
Stefano Silvestri

Lautaro Martinez a caccia del "miracolo": nella Serie A a 20 squadre mai un capocannoniere sotto i 20 goal

Serie A
Inter
Bologna vs Inter
L. Martinez

Bologna-Inter non mette in palio obiettivi concreti per i nerazzurri, ma può consentire all'argentino di incrementare il proprio bottino. Proprio nell'anno più "strano" di tutti dal punto di vista realizzativo.

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Gli attaccanti che non segnano, i tanti 0-0 da sbadigli, una classifica marcatori pesantemente al ribasso. Eccetera eccetera eccetera. Tutto già visto, già sentito, già scritto. E tutto vero.

Il capocannoniere della Serie A, a 90 minuti dalla fine di un'ultima giornata già iniziata venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, è l'interista Lautaro Martinez. Che ha segnato pochissimo, almeno in relazione a quel che nel nostro campionato eravamo abituati ma anche guardando al resto d'Europa.

Lautaro ha un'ultima chance per incrementare il proprio bottino: a Bologna, oggi a partire dalle 18. Quando molti occhi saranno puntati su di lui proprio per questo motivo.

  • TITOLARE CERTO

    Diversamente da altri compagni, Lautaro Martinez non è stato "liberato" da Chivu. E dunque fa parte a tutti gli effetti della spedizione bolognese, che per l'Inter rappresenta l'ultima fatica di una stagione che l'ha vista conquistare in serie Scudetto e Coppa Italia.

    Al Dall'Ara mancheranno in quattro, tutti per gentile concessione dell'allenatore: Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Tutti giocheranno i Mondiali, tutti hanno avuto il permesso di non viaggiare con la squadra per dedicarsi mentalmente ai Mondiali con Svizzera, Olanda, Turchia e Francia.

    Anche Lautaro è stato convocato per i Mondiali. Ma lui ci sarà. Non solo è stato convocato: sarà pure titolare al fianco di Esposito, con Bonny pronto a subentrare a gara in corso.

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  • TRONO DEI BOMBER (QUASI) BLINDATO

    Per quanto riguarda la questione capocannoniere, Lautaro non ha molto da temere: con i suoi 17 goal guarda nettamente dall'alto tutti gli altri, compreso chi lo sta inseguendo più da vicino.

    Uno dei due è proprio Marcus Thuram, che come detto col Bologna non ci sarà. Gli altri due sono il romanista Donyell Malen e il comasco Tasos Douvikas. Ma tutti sono a quota 13, dunque a -4 dalla vetta.

    A meno che almeno uno dei due non segni un poker domenica sera contro Verona o Cremonese, e che Lautaro a sua volta non incrementi il proprio bottino, si può già affermare quasi con certezza che la Serie A ha un nuovo capocannoniere finale: l'argentino, come nel 2023/2024.



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  • Ciro Immobile Lazio Torino Serie AGetty

    MA IL CONFRONTO CON GLI ALTRI ANNI...

    Certo, 17 reti sono pochine per un capocannoniere. Anche e soprattutto in relazione ai numeri degli scorsi campionati di Serie A.

    Da quando il massimo torneo italiano è tornato a 20 squadre, dunque dalla stagione 2004/2005, mai un re dei bomber ha chiuso sotto quota 20. Anzi, spesso ha superato quota 30 (Higuain e Immobile, 36 a testa) oppure l'ha sfiorata (Di Natale, Cavani, Dzeko, Icardi, Immobile e Cristiano Ronaldo 29, ancora Di Natale e Ibrahimovic 28).

    Il record negativo fino a oggi per un capocannoniere? L'ha stabilito Alessandro Del Piero, autore di "appena" 21 reti nella stagione 2007/2008, quella del ritorno in Serie A della Juventus dopo l'anno di purgatorio in B.

    Lautaro Martinez, insomma, dovrà segnare quattro volte per raggiungere Del Piero. Oppure una tripletta per issarsi perlomeno a 20 goal. In ogni caso, col Bologna servirà una sorta di miracolo, per quel che può contare dopo una stagione così proficua dal punto di vista realizzativo.

  • MAI A SEGNO AL DALL'ARA

    Lautaro Martinez, oltre a questo fatto della classifica marcatori, avrà anche un tabù da sfatare oggi pomeriggio: andare a segno al Dall'Ara. Cosa che, da quando è in Italia, non gli è mai riuscita.

    L'argentino ha trafitto in qualche occasione il Bologna: non tantissime volte, solo 5. E tutte a San Siro. L'ultima all'andata, nel 3-1 di inizio gennaio. Una delle partite della ripartenza interista dopo la delusione della Supercoppa Italiana sfuggita dalle mani, ironia della sorte proprio contro gli emiliani.

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