Lautaro Martinez a caccia del "miracolo": nella Serie A a 20 squadre mai un capocannoniere sotto i 20 goal

Gli attaccanti che non segnano, i tanti 0-0 da sbadigli, una classifica marcatori pesantemente al ribasso. Eccetera eccetera eccetera. Tutto già visto, già sentito, già scritto. E tutto vero.
Il capocannoniere della Serie A, a 90 minuti dalla fine di un'ultima giornata già iniziata venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, è l'interista Lautaro Martinez. Che ha segnato pochissimo, almeno in relazione a quel che nel nostro campionato eravamo abituati ma anche guardando al resto d'Europa.
Lautaro ha un'ultima chance per incrementare il proprio bottino: a Bologna, oggi a partire dalle 18. Quando molti occhi saranno puntati su di lui proprio per questo motivo.