Lautaro Martinez a caccia del "miracolo": nella Serie A a 20 squadre mai un capocannoniere sotto i 20 goal

Diversamente da altri compagni, Lautaro Martinez non è stato "liberato" da Chivu. E dunque fa parte a tutti gli effetti della spedizione bolognese, che per l'Inter rappresenta l'ultima fatica di una stagione che l'ha vista conquistare in serie Scudetto e Coppa Italia.

Al Dall'Ara mancheranno in quattro, tutti per gentile concessione dell'allenatore: Akanji, Dumfries, Calhanoglu e Thuram. Tutti giocheranno i Mondiali, tutti hanno avuto il permesso di non viaggiare con la squadra per dedicarsi mentalmente ai Mondiali con Svizzera, Olanda, Turchia e Francia.

Anche Lautaro è stato convocato per i Mondiali. Ma lui ci sarà. Non solo è stato convocato: sarà pure titolare al fianco di Esposito, con Bonny pronto a subentrare a gara in corso.