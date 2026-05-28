Lautaro, Malen, Kane, Yamal, Mbappé: i 50 migliori calciatori stagionali dei campionati europei

La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Gunners puntano alla loro prima Coppa dei Campioni.

Le due finaliste schierano giocatori che hanno vissuto stagioni straordinarie, e in Ungheria si affronteranno alcuni dei migliori talenti del continente. Ma nel 2025-26 hanno brillato anche altre squadre e giocatori.

Bayern Monaco e Inter hanno vinto il double in Germania e Italia, mentre il Barcellona ha prevalso nella Liga sul Real Madrid. Non sono mancate le favole: Como e Real Betis si sono qualificati per la prossima Champions League, Lens e Real Sociedad hanno interrotto lunghi digiuni vincendo le coppe nazionali.

Ma chi sono stati i giocatori più brillanti in questo contesto di successi di squadra? I redattori e gli editori di FootballCo provenienti da tutta Europa hanno espresso i loro voti. Ecco la top 50 risultante: