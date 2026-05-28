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Euro Player of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Lautaro, Malen, Kane, Yamal, Mbappé: i 50 migliori calciatori stagionali dei campionati europei

Opinion
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H. Kane
M. Olise
L. Diaz
L. Yamal
K. Mbappe
D. Rice
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D. Doue
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D. Szoboszlai
M. Rogers
M. Gibbs-White
L. Martinez
F. Dimarco
N. Paz
D. Malen
M. Svilar
A. Semenyo
R. Cherki
N. O'Reilly
E. Lepaul
F. Thauvin
J. Alvarez
Y. Diomande
V. Muriqi
D. Undav
L. Vuskovic
L. Suarez
A. Ueda
V. Osimhen
H. Calhanoglu
I. Thiago
Aston Villa
Nottingham Forest
Brentford
Atletico Madrid
Galatasaray
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Roma
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Lens
Rennes
Maiorca
VfB Stoccarda
Amburgo
Storie

Da Lautaro e Malen a Kane, da Mbappé e Yamal a Kvara: GOAL ha scelto la Top 50 dei calciatori che meglio hanno vissuto la stagione pronta a concludersi in giro per l'Europa.

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La stagione calcistica europea sta per concludersi. Sabato a Budapest si gioca l'ultima partita: la finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Entrambe le squadre hanno vinto il campionato nazionale: il PSG vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, i Gunners puntano alla loro prima Coppa dei Campioni.

Le due finaliste schierano giocatori che hanno vissuto stagioni straordinarie, e in Ungheria si affronteranno alcuni dei migliori talenti del continente. Ma nel 2025-26 hanno brillato anche altre squadre e giocatori.

Bayern Monaco e Inter hanno vinto il double in Germania e Italia, mentre il Barcellona ha prevalso nella Liga sul Real Madrid. Non sono mancate le favole: Como e Real Betis si sono qualificati per la prossima Champions League, Lens e Real Sociedad hanno interrotto lunghi digiuni vincendo le coppe nazionali.

Ma chi sono stati i giocatori più brillanti in questo contesto di successi di squadra? I redattori e gli editori di FootballCo provenienti da tutta Europa hanno espresso i loro voti. Ecco la top 50 risultante:

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    50Nico O'Reilly (Manchester City)

    Nico O'Reilly, eletto "Giovane dell'anno" in Premier League, in 18 mesi è diventato un possibile titolare dell'Inghilterra ai Mondiali. Partito dal vivaio del Manchester City, ha conquistato la fiducia di Pep Guardiola più di molti coetanei.

    Miglior difensore-goleador della massima serie inglese, ha segnato nove reti in tutte le competizioni, tra cui una doppietta nella finale di Carabao Cup, e fornito diversi assist. Il ventunenne è ora uno dei terzini sinistri più affidabili e dinamici del campionato, ma la sua versatilità, mostrata in mezzo al campo durante l’inverno, fa intuire il suo futuro ruolo.

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  • Galatasaray SK v Samsunspor - Trendyol Süper LigGetty Images Sport

    49Victor Osimhen (Galatasaray)

    Il prestito di Victor Osimhen al Galatasaray per la stagione 2024-25 aveva sorpreso; il successivo trasferimento definitivo, dodici mesi dopo, ancor di più, considerando l’interesse di altri club. L’attaccante nigeriano ha continuato a segnare: 22 gol complessivi che hanno contribuito alla difesa del titolo di Super Lig.

    In campionato ha faticato a inizio stagione, ma da dicembre ha segnato in tutte le gare tranne tre. L’ex idolo del Napoli ha inoltre contribuito al ritorno dei turchi agli ottavi di Champions League, traguardo che mancava dal 2014.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    48Jonathan Tah (Bayern Monaco)

    Mossa tipica del Bayern Monaco: i campioni di Germania hanno ingaggiato il capitano del Bayer Leverkusen Jonathan Tah a parametro zero la scorsa estate, e il difensore tedesco si è ambientato subito all’Allianz Arena.

    Insieme a Dayot Upamecano forma una coppia difensiva solida; se gli attaccanti rubano la scena, è anche grazie alla loro retroguardia che Vincent Kompany ha potuto festeggiare la doppietta.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    47Mile Svilar (Roma)

    La Serie A vanta una lunga tradizione di grandi portieri, e Mile Svilar sembra destinato a diventare la prossima stella. Con 18 clean sheet, ha contribuito al terzo posto della Roma, che vale la qualificazione alla Champions League.

    In 38 presenze ha incassato solo 31 gol, con il 77,5% di parate, e ha vinto il premio come Miglior Portiere della Serie A.

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  • VfL Wolfsburg v Hamburger SV - BundesligaGetty Images Sport

    46Luka Vuskovic (Amburgo)

    La stagione deludente del Tottenham offre pochi motivi di sorriso ai tifosi, ma le prestazioni del difensore Luka Vuskovic, in prestito all’Amburgo, fanno ben sperare. Il 19enne ha contribuito a mantenere la squadra neopromossa lontana dalla zona retrocessione e, grazie a sei gol, è entrato nella Squadra dell’anno della Bundesliga.

    Non solo è stato dominante in difesa, ma ha anche segnato sei reti, primato tra i difensori della Bundesliga. Gli Spurs sperano che le voci di interesse del Barcellona e di altre squadre non si concretizzino, mentre si preparano ad accoglierlo in prima squadra.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    45Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Il Nottingham Forest resta in Premier League soprattutto grazie a Morgan Gibbs-White, protagonista di un 2023 straordinario. Nelle ultime dieci di campionato ha segnato nove gol, portando la squadra di Vitor Pereira alla salvezza e chiudendo con 15 reti, quinto posto nella classifica marcatori. Ha segnato anche tre reti nella cavalcata verso le semifinali di Europa League, più sette assist in tutte le competizioni.

    La sua importanza era evidente già prima del finale di stagione, e il Forest ha fatto bene a respingere le avances del Tottenham. Tuttavia, l’estate porterà nuove speculazioni, nonostante la scelta quasi inspiegabile di Thomas Tuchel di escluderlo dalla rosa dell’Inghilterra per i Mondiali.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    44Morgan Rogers (Aston Villa)

    In una stagione di successo per l'Aston Villa, Morgan Rogers è stato il grande protagonista. Il centrocampista è stato titolare in tutte le partite di Premier League fino a quando Unai Emery gli ha concesso di saltare l'ultima, una pausa meritata dopo il suo salto di qualità.

    Ha segnato 14 gol in tutte le competizioni, spesso con splendidi tiri dalla distanza, tra cui il capolavoro nella finale di Europa League. Ha anche fornito 11 assist e si è classificato tra i primi cinque per distanza percorsa in Premier League. Questi numeri potrebbero bastare per tener fuori Jude Bellingham dalla formazione dell’Inghilterra ai Mondiali di quest’estate.

  • FC Internazionale v Como - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    43Hakan Çalhanoğlu (Inter)

    A 32 anni Hakan Calhanoglu non gioca più ogni settimana nell’Inter, ma quando scende in campo fa la differenza. Con 12 gol e 7 assist in 30 presenze ha guidato i nerazzurri alla doppietta in Italia, dettando il ritmo a centrocampo per la squadra di Cristian Chivu.

    Il momento più memorabile è arrivato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: con l’Inter sotto 2-0 a 20 minuti dalla fine, Calhanoglu ha segnato due gol e servito l’assist a Petar Sucic per il 3-2, portando i nerazzurri in finale, poi vinta contro la Lazio.

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    42Fermin Lopez (Barcellona)

    Sempre in movimento, pronto a fiutare un'occasione da gol o a creare spazi per i compagni, Fermin Lopez è diventato indispensabile per il Barcellona, anche se fuori dalla Spagna resta meno noto.

    Dopo aver rifiutato il Chelsea in estate, ha chiuso la stagione con 13 gol e 17 assist. Solo Lamine Yamal ha creato più “grandi occasioni” in Liga (15), e l’infortunio al piede che gli ha impedito di andare ai Mondiali con la Spagna è stato ancora più frustrante.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-UTRECHTAFP

    41Ayase Ueda (Feyenoord)

    Nelle prime due stagioni al Feyenoord, Ayase Ueda aveva segnato solo 16 gol, senza far presagire un'esplosione di risultati. Sotto la guida dell'allenatore Robin van Persie, però, è diventato inarrestabile in area: 25 reti in 31 partite di Eredivisie, chiudendo con otto gol di vantaggio sul secondo nella classifica marcatori.

    Se Ueda manterrà questa forma fino ai Mondiali, il Giappone potrà arrivare in Nord America con ambizioni di sorpresa.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-NANTESAFP

    40Esteban Lepaul (Angers/Rennes)

    Se non avete seguito la Ligue 1 quest’anno, il nome di Esteban Lepaul vi sarà nuovo. Ma l’attaccante del Rennes ha già fatto parlare di sé in Francia. Il 26enne ha scalato le serie minori fino a esplodere in Ligue 1: nella stagione 2025-26 è capocannoniere con 21 gol, cinque in più del secondo.

    Arrivato dall’Angers a fine agosto, ha esordito segnando contro la sua ex squadra. Ma è nel finale di stagione che ha esploso: 12 reti nelle ultime 14 gare, trascinando il Rennes al sesto posto e in Europa League.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    39Bukayo Saka (Arsenal)

    Dopo 22 anni l’Arsenal ha vinto la Premier League, e la stagione 2025-26 resterà tra le migliori di Bukayo Saka, pur senza i suoi soliti numeri. Undici gol e sette assist non sono molti, ma nei momenti chiave ha fatto la differenza.

    È stato decisivo nelle vittorie di misura su Wolverhampton e Brighton e, tornato dall’infortunio a maggio, ha ispirato la miglior prestazione dell’Arsenal nel finale, battendo il Fulham e poi segnando il gol che ha portato la squadra in finale di Champions League.

    Da sottolineare che, pur partendo titolare solo in 25 match, Saka è tra i primi cinque giocatori per occasioni create (61) in stagione.

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  • FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP

    38Florian Thauvin (Lens)

    Prima di arrivare al Lens nell’estate 2025, Florian Thauvin aveva giocato due ottime stagioni all’Udinese, dopo una breve parentesi in Messico con i Tigres. Esperto e leader, Thauvin doveva guidare la squadra di Pierre Sage, ma ha dato molto di più.

    Ha chiuso la stagione con 14 gol e 10 assist, trascinando il Lens in una lotta scudetto con il Paris Saint-Germain e alla vittoria della Coupe de France, che ha interrotto un digiuno di 27 anni. Convocato in Nazionale, in finale contro il Nizza ha segnato e servito un assist.

  • TOPSHOT-FBL-POR-LIGA-SPORTING-TONDELAAFP

    37Luis Suárez (Sporting)

    Sostituire Viktor Gyokeres allo Sporting CP sembrava difficile, ma Luis Suárez non lo sapeva. Arrivato dal Granada dopo aver vinto la classifica marcatori della seconda divisione spagnola 2024-25, Suárez ha subito cercato di eguagliare la media realizzativa dello svedese.

    Il nazionale colombiano ha chiuso la stagione con 38 gol in tutte le competizioni, 28 in 32 partite di campionato, più otto assist. Come con Gyokeres, lo Sporting ha pescato un talento dalla serie inferiore e ora ne raccoglie i frutti.

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  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    36Dominik Szoboszlai (Liverpool)

    Pochi giocatori del Liverpool hanno chiuso la stagione a testa alta, ma Dominik Szoboszlai è stato un’eccezione. Nonostante il caos a Merseyside, ha vissuto una stagione individuale straordinaria. Centrocampista o terzino destro, è stato il punto di riferimento dei Reds: solido nelle azioni base e capace di giocate decisive.

    Tra i suoi 13 gol spiccano le punizioni vincenti contro Arsenal e Manchester City; ha inoltre servito 12 assist in tutte le competizioni, creando 78 occasioni, seconda miglior marca in Premier League. In fase difensiva ha guidato gli offensivi di centrocampo della Premier per intercetti (30), recuperi (187) e respinte (58).

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    35Joan Garcia (Barcellona)

    Joan Garcia ha suscitato polemiche quando, la scorsa estate, ha lasciato l’Espanyol per il Barcellona, il rivale cittadino più odiato. Le critiche, però, non hanno influito sulle sue prestazioni: il portiere si è imposto come il migliore della Liga grazie a una serie di interventi decisivi.

    In 30 presenze ha incassato solo 21 gol, contribuendo al successo della squadra di Hansi Flick. Garcia ha chiuso 15 volte senza subire reti, con una percentuale di parate del 77,9% e 10,2 gol evitati, prestazioni che lo candidano al ruolo di portiere titolare della Roja ai Mondiali.

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  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    34Joao Neves (Paris Saint-Germain)

    A soli 21 anni, João Neves si appresta a disputare la sua seconda Champions League consecutiva. Nel centrocampo del Paris Saint-Germain il suo stile dinamico è ormai una certezza. In questa stagione ha esordito con una splendida tripletta contro il Tolosa, premiata con un raro 10/10 da L'Équipe. Da allora non si è più voltato indietro.

    Che si tratti di intervenire con decisione in difesa o di segnare gol decisivi in attacco, come nella semifinale d’andata contro il Bayern Monaco, le sue prestazioni non passano inosservate e lo rendono fondamentale per il progetto di Luis Enrique al Parc des Princes.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    33Desire Doue (Paris Saint-Germain)

    Eroe della finale di Champions della scorsa stagione, Desire Doue non ha sempre confermato i livelli del suo esordio col PSG, ma ha comunque segnato 13 gol e fornito otto assist per i campioni di Ligue 1.

    Abile con entrambi i piedi, ha fatto della capacità di sorprendere i difensori la sua cifra distintiva da quando è arrivato dal Rennes. Sabato a Budapest punta a ripetersi.

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  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    32Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

    Willian Pacho, unico giocatore del PSG in campo in ogni minuto del percorso verso la finale di Champions, si conferma tra i migliori difensori centrali al mondo. Con prestazioni sempre più convincenti, il centrale ecuadoriano è stato decisivo nel bloccare l'attacco del Bayern Monaco nella semifinale di ritorno. Se ripeterà questa prova contro l'Arsenal, i Gunners faticheranno a trovare spazi.

    Contro il Bayern Monaco ha offerto la sua prova migliore, annullando l'attacco tedesco nella semifinale di ritorno. Se ripeterà l'impresa contro l'Arsenal, i Gunners faticheranno a trovare spazi.

  • RCD Mallorca v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    31Vedat Muriqi (Maiorca)

    Nonostante la retrocessione del Maiorca dalla Liga, Vedat Muriqi ha dato il massimo per salvare la squadra. Il 32enne kosovaro ha chiuso la stagione con 23 gol, migliorando il suo precedente record di 15 reti (2022-23) e superando tutti in Spagna tranne Kylian Mbappé.

    Non si è limitato a finalizzare: ha lottato in aria e a terra, aiutando la squadra anche in difesa, soprattutto sui piazzati. Uno sforzo eroico, purtroppo per lui, non premiato.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTAAFP

    30Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Dopo una stagione che lo ha consacrato miglior terzino sinistro d’Europa, Nuno Mendes ha ulteriormente allungato il vantaggio sui rivali con un altro anno eccellente al PSG. Non solo ha brillato in difesa, soprattutto contro alcuni dei migliori ali al mondo, ma ha anche segnato quattro gol e fornito cinque assist.

    Portoghese, ancora 23enne, a giugno compirà 24 anni e a Budapest se la vedrà con Bukayo Saka in un duello destinato a ripetersi.

  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    29Deniz Undav (Stoccarda)

    Se non fosse stato per la straordinaria stagione di Harry Kane, quella di Deniz Undav con lo Stoccarda avrebbe avuto più risonanza al di fuori della Germania. Il ventinovenne ha chiuso il campionato con 25 gol e 14 assist, portando la squadra di Sebastian Hoeness in Champions League e in finale di DFB-Pokal.

    Non ha mai brillato con il Brighton in Premier League, ma alla MHP Arena ha trovato la sua dimensione e ora aspira a essere l’attaccante titolare della Germania ai Mondiali.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    28Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Fin dalla prima serata di campionato, quando Antoine Semenyo ha messo in ginocchio il Liverpool ad Anfield, è emerso come uno dei giocatori più brillanti della Premier League, prima con la maglia del Bournemouth e poi, dopo il suo trasferimento al Manchester City a gennaio, in seguito a una battaglia per il suo ingaggio scatenata dalla rivelazione della clausola rescissoria da 62,5 milioni di sterline.

    Non ha mai perso un colpo, gestendo con personalità il salto di qualità e la pressione. Ha segnato sette gol nelle prime 12 partite con la squadra di Pep Guardiola in lotta per il titolo; poi la media è calata, ma è rimasto titolare, chiudendo la stagione con 21 reti e sei assist. Indimenticabile il suo tocco decisivo in finale di FA Cup.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGAFP

    27Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    Nonostante infortuni e Coppa d’Africa, che gli hanno permesso solo 31 presenze col club nella stagione 2025-26, Achraf Hakimi conferma di essere tra i migliori terzini destri al mondo. Con energia inesauribile, percorre la fascia, difende con attenzione e si rende pericoloso in fase offensiva.

    Finora ha segnato tre gol e fornito sette assist, sei dei quali in Champions League, che lo collocano al primo posto ex aequo in questa classifica, con la finale ancora da disputare. Pochi scommetterebbero contro di lui sul fatto che possa aggiungere un altro gol o due a Budapest.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    26Yan Diomande (Lipsia)

    Yan Diomande è arrivato all'RB Leipzig l'estate scorsa per 20 milioni di euro, pur avendo giocato solo 10 volte con il Leganés. Dodici mesi dopo potrebbe lasciare la Red Bull Arena per una cifra quasi cinque volte superiore, grazie a una stagione straordinaria chiusa con 13 gol e 10 assist e il titolo di miglior esordiente della Bundesliga.

    Il diciannovenne ha incantato i tifosi con dribbling audaci e un occhio per lo spettacolo, chiudendo l’annata con 13 gol e 10 assist in tutte le competizioni. Le sue prestazioni hanno spianato la strada al ritorno in Champions League del Lipsia, e si capisce perché Liverpool e PSG se lo contenderebbero in vista dei Mondiali.

  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    25Igor Thiago (Brentford)

    Prima della stagione molti esperti prevedevano la retrocessione del Brentford, citando le partenze degli attaccanti Bryan Mbeumo e Yoane Wissa. Nessuno però si aspettava l'esplosione di Igor Thiago.

    Arrivato per sostituire Ivan Toney nel 2024, Thiago ha recuperato alla grande dopo un primo anno passato quasi interamente in infermeria. Ha siglato 25 reti in tutte le competizioni, di cui 22 in Premier League: risultato che gli è valso il secondo posto nella classifica marcatori e un posto nella rosa del Brasile per i Mondiali.

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  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    24Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

    A soli 31 anni, Joshua Kimmich non accenna a rallentare. Con 12 assist e 2 gol, la sua stagione conferma il dominio nel centrocampo del Bayern Monaco. La sua precisione nei passaggi e l’energia inesauribile lo pongono tra i migliori centrocampisti in Europa.

    Solo due giocatori hanno coperto più dei suoi 157 km in Champions, e in questa e in Bundesliga è secondo per lanci lunghi precisi ogni 90 minuti.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    23Julian Alvarez (Atletico Madrid)

    Per Julián Álvarez questa stagione ha mostrato due volti. In Liga ha faticato, segnando solo due gol dall’inizio di ottobre. In Champions League, invece, è esploso: 10 reti e quattro assist in 15 match, sei delle quali nella fase a eliminazione diretta.

    Ha dato il meglio nelle sfide più prestigiose: due reti nel derby vinto contro il Real Madrid a settembre e gol decisivi per eliminare il Barcellona da Champions e Copa del Rey. In estate potrebbe trasferirsi in un club top.

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  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    22William Saliba (Arsenal)

    William Saliba, difensore di grande classe, non fa più notizia al centro della difesa dell’Arsenal come ai tempi del suo esordio quattro anni fa, ma rimane uno dei migliori difensori centrali d’Europa.

    In 46 presenze da titolare con i campioni di Premier, ha chiuso 25 volte senza subire gol, formando con Gabriel Magalhaes una delle coppie difensive più forti degli ultimi anni.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    21Vinicius Jr (Real Madrid)

    Dopo un 2025 da dimenticare, Vinicius Jr. è rinato: 17 dei suoi 22 gol totali sono arrivati da gennaio in poi, e l’attaccante brasiliano è stato il principale beneficiario dell’esonero di Xabi Alonso a metà stagione.

    Ha inoltre fornito 10 assist. Nonostante i problemi al Bernabéu, i suoi momenti di scarsa forma sembrano ormai alle spalle.

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  • Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    20Donyell Malen (Aston Villa/Roma)

    Tra gli acquisti di gennaio, pochi hanno avuto l'impatto di Donyell Malen. L'attaccante olandese, arrivato in prestito dall'Aston Villa, ha subito convinto Gian Piero Gasperini, che cercava una punta da aggiungere alla difesa già solida. Nemmeno l'allenatore giallorosso immaginava quanto bene Malen si sarebbe ambientato allo Stadio Olimpico.

    In 18 presenze in Serie A ha segnato 14 gol, portando la Roma al terzo posto e al ritorno in Champions League per la prima volta dal 2018-19. Nonostante l'arrivo a stagione in corso, ha chiuso al secondo posto nella classifica marcatori, dietro solo a Lautaro Martínez, arrivando a 22 gol complessivi contando anche quelli con il Villa.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    19Raphinha (Barcellona)

    Gli infortuni hanno impedito a Raphinha di eguagliare la grande stagione 2024-25, ma quando è stato in campo ha comunque dato un contributo importante nella nuova annata trionfale del Barcellona.

    In 33 presenze totali ha segnato 21 gol e fornito 7 assist, tra cui la doppietta decisiva nella finale di Supercopa contro il Real Madrid, una tripletta al Siviglia a marzo e quattro reti nella goleada contro il Newcastle in Champions League pochi giorni dopo.

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  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    18Federico Dimarco (Inter)

    Eletto miglior giocatore della Serie A per il suo contributo allo scudetto dell'Inter, Federico Dimarco è stato una forza creativa sulla fascia sinistra a San Siro, con 17 assist, record del campionato, per la squadra campione.

    Ha segnato anche 7 gol in campionato e 1 in Champions League, in quella che resta la sua stagione più prolifica. A soli 28 anni, e con l’aiuto di Chivu che ne ha accelerato la crescita, può fare ancora meglio l’anno prossimo.


  • Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    17Nico Paz (Como)

    Sorprendentemente il Como parteciperà alla prossima Champions League: Cesc Fàbregas ha superato sul filo di lana Milan e Juventus, garantendo il quarto posto a una squadra promossa solo due anni fa. Tra i protagonisti spicca Nico Paz, eletto "Miglior centrocampista dell'anno" grazie a una seconda stagione di alto livello.

    Paz ha segnato 13 gol e fornito sette assist, contribuendo anche all'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Questi numeri rendono quasi certa l'attivazione della clausola di riacquisto da parte del Real Madrid, che cerca soluzioni per il centrocampo dopo l'addio di Toni Kroos. Al Bernabéu il ritorno di Paz sarà accolto con piacere.

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  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Rayan Cherki (Manchester City)

    Rayan Cherki è arrivato al Manchester City con qualche dubbio sul suo atteggiamento e sulla sua capacità di integrarsi nel gioco di Pep Guardiola. Nonostante non sia sempre stato tra i titolari all’Etihad, il francese ha mostrato di essere uno dei giocatori più emozionanti della Premier League nella sua stagione d’esordio.

    Solo Bruno Fernandes, recordman della competizione, ha servito più assist dei suoi 12 in Premier; a questi si aggiungono quattro assist e dieci gol in altre gare. A 22 anni, il nazionale francese è già una certezza per il nuovo tecnico Enzo Maresca e il meglio deve ancora venire.

  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    15Pedri (Barcellona)

    Pedri, tra i giocatori più piacevoli da vedere in Europa, resta il perno del miglior Barcellona. In Liga solo il compagno Pau Cubarsi ha completato più passaggi ogni 90 minuti (80,4) e molte azioni offensive passano dai piedi dell’ex talento del Las Palmas.

    È stata la sua miglior stagione per assist (12) e, pur avendo segnato solo due gol, il margine di crescita che ancora mostra fa tremare i rivali in Spagna e in Europa.

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  • SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport

    14Lautaro Martínez (Inter)

    Lautaro Martinez, capocannoniere per la seconda volta in tre stagioni, ha trascinato l’Inter a Scudetto e Coppa Italia dopo la delusione dell’anno precedente. In Serie A ha segnato 17 gol, tre in più del secondo, e fornito sei assist.

    L'unico neo è stata la Champions League: l'Inter è stata eliminata nei playoff dal Bodo/Glimt, ma Lautaro ha comunque segnato quattro gol in otto presenze europee e ha firmato il raddoppio nella finale di Coppa Italia vinta 2-0 contro la Lazio.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Se dovessimo scegliere il giocatore chiave del successo dell’Arsenal in Premier League 2025-26, quello è Gabriel Magalhães. Difensore concreto, ha collezionato 17 clean sheet in campionato. Ancora più decisivo è stato in attacco: sui calci piazzati è il punto di riferimento dei Gunners.

    Nonostante i soli quattro gol in tutte le competizioni, tutti si sono rivelati decisivi: su tutti la rete nei minuti di recupero a Newcastle a settembre, che ha orientato la corsa al titolo. Ha anche fornito cinque assist, sfruttando l’aggressività in entrambe le aree per il bene della squadra.

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  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    12David Raya (Arsenal)

    Vincitore del Guanto d'Oro della Premier League per la terza stagione di fila, David Raya è ormai tra i migliori portieri d'Europa. In tre anni con i Gunners ha mantenuto la porta inviolata in 28 delle 50 presenze, subendo solo 30 gol.

    La parata più decisiva è arrivata a maggio su Mateus Fernandes, regalando all’Arsenal un 1-0 sul West Ham e tenendo vivo il sogno titolo. In Champions ha respinto quasi il 90% dei tiri, confermandosi fondamentale per il successo dei Gunners.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    11Erling Haaland (Manchester City)

    Erling Haaland sembrava lanciato verso un'altra stagione da record: 19 gol nella prima metà di Premier League, con i difensori incapaci di fermare il “Terminator” del Manchester City. Un calo a metà campionato gli ha impedito di battere il suo primato, ma resta una stagione di successo per il norvegese.

    I gol segnati nelle ultime cinque giornate gli sono valsi la terza Scarpa d’Oro in quattro anni, per un totale di 38 reti in tutte le competizioni, a cui ha aggiunto nove assist grazie a un gioco sempre più completo.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Vitinha è oggi il miglior centrocampista: con il PSG ha segnato 7 gol e servito 10 assist, guidando il gioco con precisione.

    Nella Champions di quest’anno nessuno ha percorso più chilometri di lui (184,7) e guida anche la classifica dei passaggi riusciti ogni 90 minuti (90,6). Un giocatore completo, pronto a brillare sabato a Budapest.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Bruno Fernandes (Manchester United)

    Schierato per metà stagione in un ruolo più arretrato da Ruben Amorim, Bruno Fernandes ha comunque battuto il record di assist in una singola stagione in Premier League. Con 21 assist ha superato Thierry Henry e Kevin De Bruyne nei libri di storia del campionato, aggiungendo anche nove reti e contribuendo al terzo posto dei Red Devils.

    Non basta? Fernandes ha creato 136 occasioni, contro le 78 del secondo, Dominik Szoboszlai. Le difese avversarie non l’hanno mai fermato e lui le ha punite.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    8Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    Khvicha Kvaratskhelia, forse il miglior giocatore di questa Champions o almeno l'MVP degli ottavi, ha segnato o servito un assist in sette partite di fila, portando il PSG in finale. L'agile georgiano ha spesso bruciato i terzini avversari e, alla vigilia della finale di sabato in Ungheria, comanda la classifica dei contributi diretti al gol (16).

    Il suo rendimento in Ligue 1 è stato meno brillante: solo 8 gol e 4 assist in 28 partite. Concentrare il meglio per le serate di coppa ha pagato, anche se i tifosi francesi lo vedono brillare meno in campionato.

  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    7Luis Díaz (Bayern Monaco)

    Il Liverpool deve rimpiangere la cessione di Luis Diaz. L’ala colombiana voleva lasciare Anfield, ma vederlo brillare al Bayern Monaco è doloroso per i Reds, soprattutto considerando il suo successo contro le difficoltà di Arne Slot in Premier League.

    In un tridente esplosivo, ha siglato 26 gol e servito 19 assist, vincendo Bundesliga e DFB-Pokal. I suoi dribbling fulminei hanno tenuto svegli i terzini avversari.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    6Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

    Ousmane Dembélé, attuale detentore del Pallone d'Oro, ha saltato parte della stagione per problemi fisici. Quando è in campo, però, mostra la sicurezza di chi ha vinto il premio più prestigioso del calcio.

    Con 19 gol e 11 assist in tutte le competizioni, Dembélé è tornato in corsa per difendere il titolo, soprattutto dopo la tripletta nelle due semifinali di Champions contro il Bayern Monaco. La sua nomina a Giocatore dell’anno della Ligue 1, con sole 10 presenze da titolare nel campionato vinto dal PSG, ha fatto discutere, ma il suo livello resta ineccepibile.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Declan Rice (Arsenal)

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  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Kylian Mbappé (Real Madrid)

    Stagione intensa per Kylian Mbappé. Ha trascinato il Real Madrid con molti gol, ma l’ultimo mese al Bernabéu è stato caotico: è stato accusato di aver contribuito al crollo dello spogliatoio.

    I dubbi sul fatto che il Real Madrid possa davvero funzionare come squadra con Mbappé in attacco sono giustificati, ma a livello personale il capitano della Francia ha ancora una volta fatto la sua parte quando gli sono state offerte delle opportunità. I suoi 25 gol in Liga sono stati sufficienti a Mbappé per aggiudicarsi il secondo Pichichi consecutivo, mentre ha segnato 15 volte in sole 11 presenze in Champions League prima che il Real Madrid venisse eliminato nei quarti di finale.

    Mantenere quella media realizzativa e costruire una squadra in grado di vincere nuovamente trofei sarà il problema di José Mourinho in futuro.

  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Lamine Yamal (Barcellona)

    Lamine Yamal non ha ancora 19 anni, ma è stato di nuovo il miglior giocatore in Spagna e tra i migliori in Europa. In un'altra stagione di grande brillantezza, il giovane talento ha mostrato di essere forse il più grande adolescente mai visto sui campi da calcio.

    Il suo bilancio finale, 24 gol e 17 assist, sarebbe stato ancora più impressionante senza i primi infortuni della sua carriera. Problemi che potrebbero pesare anche alla sua prima Coppa del Mondo, evidenziando la necessità del Barça di proteggerlo pur sfruttando il suo talento al Camp Nou.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern Monaco)

    Questa stagione Michael Olise, passato dal Crystal Palace al Bayern Monaco nel 2024, si è affermato come uno dei migliori esterni al mondo. In Germania e in Europa è stato inarrestabile: 22 gol e 26 assist.

    Con la sua tipica azione: accentrarsi dalla destra e scaricare un sinistro imparabile, Olise ricorda Arjen Robben. A soli 24 anni ha ancora margini di crescita, e il suo acquisto potrebbe definire un'era per la squadra di Vincent Kompany.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Monaco)

    Dopo una stagione straordinaria in zona gol, Harry Kane ha chiuso l'annata con due triplette consecutive: l'ultima ha regalato al Bayern Monaco la DFB-Pokal, aggiungendosi alla Bundesliga vinta con facilità poche settimane prima. Trentasei dei 61 gol stagionali sono arrivati in quella corsa al titolo, confermando Kane come miglior numero 9 al mondo.

    Aggiunge anche sette assist, spesso abbassandosi per collegare il gioco e servire i compagni, confermando la propria completezza. Dopo la Scarpa d’Oro, ora punta al Pallone d’Oro in vista dei Mondiali.

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