Lautaro ko, Bonny diventa la prima alternativa: Chivu pronto a premiarne i buoni spunti contro Bruges e Udinese

La tegola piovuta in casa Inter sull’infortunio di Lautaro Martinez è stata, indubbiamente, pesante. Il ko dell’argentino spingerà Chivu a trovare delle soluzioni alternative, con la coppia Thuram-Esposito che sarà chiamata agli straordinari ma non solo.
È, infatti, lecito attendersi un maggior impiego di Ange-Yoan Bonny, a segno del match di Champions League contro il Brugge e forse uno dei giocatori più sottovalutati all’interno della rosa nerazzurra, anche in virtù della concorrenza degli altri totem.
Uno di questi, per l’appunto Lautaro, si rivedrà in campo però solo dopo la sosta di novembre.