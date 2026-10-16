Lautaro ko, Bonny diventa la prima alternativa: Chivu pronto a premiarne i buoni spunti contro Bruges e Udinese

Con il Toro fuori dai giochi per un mese, è inevitabile che si aprono spazi interessanti per Bonny. Già qualcosa di buono si è vista contro Udinese, prima della sosta, e Club Bruges in Champions League. È in rampa di lancio, sembra anche più maturo e cinico rispetto alla scorsa stagione, Chivu lo stima e, senza dubbio, gli darà tanti minuti in questa fase di stagione molto delicata.