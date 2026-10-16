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Matteo Occhiuto

Lautaro ko, Bonny diventa la prima alternativa: Chivu pronto a premiarne i buoni spunti contro Bruges e Udinese

Serie A
Inter
A. Bonny

Niente Toro per un mese, a scaldarsi è l’ex Parma: a segno contro in Champions League, può essere l’ora della sua consacrazione in nerazzurro.

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La tegola piovuta in casa Inter sull’infortunio di Lautaro Martinez è stata, indubbiamente, pesante. Il ko dell’argentino spingerà Chivu a trovare delle soluzioni alternative, con la coppia Thuram-Esposito che sarà chiamata agli straordinari ma non solo.

È, infatti, lecito attendersi un maggior impiego di Ange-Yoan Bonny, a segno del match di Champions League contro il Brugge e forse uno dei giocatori più sottovalutati all’interno della rosa nerazzurra, anche in virtù della concorrenza degli altri totem.

Uno di questi, per l’appunto Lautaro, si rivedrà in campo però solo dopo la sosta di novembre.

  • QUANTO STARÀ FUORI LAUTARO

    Come comunicato ufficialmente dal club nerazzurro, gli esami clinici e strumentali eseguiti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Lo stop forzato terrà l'attaccante argentino lontano dai campi di gioco per almeno un mese, costringendolo a saltare ben sette partite cruciali tra Serie A e Champions League, compreso l'attesissimo Derby della Madonnina contro il Milan in programma il 31 ottobre. In questo scenario di emergenza per il tecnico Cristian Chivu, si spalancano inevitabilmente le porte per le seconde linee del reparto offensivo.

  • Dimarco Bonny Pio Esposito Juventus InterGetty Images

    LE BUONE INDICAZIONI E I GOL CONTRO BRUGES E UDINESE

    Con il Toro fuori dai giochi per un mese, è inevitabile che si aprono spazi interessanti per Bonny. Già qualcosa di buono si è vista contro Udinese, prima della sosta, e Club Bruges in Champions League. È in rampa di lancio, sembra anche più maturo e cinico rispetto alla scorsa stagione, Chivu lo stima e, senza dubbio, gli darà tanti minuti in questa fase di stagione molto delicata.

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  • PIÙ SPAZIO SENZA LAUTARO

    Sebbene dovrebbero essere confermati, in assenza di Lautaro, Marcus Thuram e Pio Esposito come titolari, alle loro spalle salirà in quota Bonny, voglioso di smarcarsi dal ruolo di "colpo di lusso" della panchina e consolidarsi quantomeno primo cambio strategico nell'undici di Chivu. Senza i gol e la leadership di Lautaro, le prossime sfide contro Bologna, Fiorentina, Shakhtar Donetsk e Feyenoord diventeranno il banco di prova definitivo per le ambizioni dell’ex Parma.

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  • FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    I NUMERI DI BONNY CON L‘INTER

    Bonny, arrivato a Milano nell’estate 2025, fin qui, ha totalizzato appena 114 minuti in 7 presenze fra campionato e Champions League, riuscendo però a trovare ben 2 goal. La media, dunque, è evidentemente ottima, con l’attaccante che si è rivelato una risorsa dall'altissima efficienza a gara in corso.


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