Lautaro gioca Fiorentina-Inter? Sarà convocato da Chivu? Le ultime sulle condizioni del 'Toro' dopo l'infortunio

Giovedì 19 marzo di lavoro per Lautaro che, a differenza dei compagni di squadra (che hanno beneficiato del giorno di riposo concesso da Chivu), si è presentato ad Appiano Gentile in compagnia del solo Mkhitaryan, altro giocatore infortunato e impegnato con le terapie.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il capitano interista ha svolto un lavoro personalizzato e si è dedicato alla corsa in campo in un centro sportivo praticamente deserto.