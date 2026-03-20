Lautaro gioca Fiorentina-Inter? Sarà convocato da Chivu? Le ultime sulle condizioni del 'Toro' dopo l'infortunio

Il +8 sul Milan lascia dormire sonni un pizzico più tranquilli all'Inter che, prima della sosta, sarà impegnata in una trasferta che un anno fa rappresentò un crocevia negativo nella corsa per lo Scudetto: nerazzurri di scena sul campo della Fiorentina.
Una delle domande che si pongono i tifosi nerazzurri è la seguente: Lautaro Martinez riuscirà a tornare tra i convocati a poco più di un mese dall'infortunio al polpaccio rimediato sul sintetico di Bodo in Champions League?
Tutto sulle condizioni del 'Toro', a pochi giorni dalla sfida del 'Franchi' che chiuderà il quadro della trentesima giornata di Serie A.