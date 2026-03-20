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Lautaro InterGetty
Vittorio Rotondaro

Lautaro gioca Fiorentina-Inter? Sarà convocato da Chivu? Le ultime sulle condizioni del 'Toro' dopo l'infortunio

Le condizioni di Lautaro a oltre un mese dall'infortunio al polpaccio: giocherà Fiorentina-Inter o sarà risparmiato nuovamente da Chivu?

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Il +8 sul Milan lascia dormire sonni un pizzico più tranquilli all'Inter che, prima della sosta, sarà impegnata in una trasferta che un anno fa rappresentò un crocevia negativo nella corsa per lo Scudetto: nerazzurri di scena sul campo della Fiorentina.

Una delle domande che si pongono i tifosi nerazzurri è la seguente: Lautaro Martinez riuscirà a tornare tra i convocati a poco più di un mese dall'infortunio al polpaccio rimediato sul sintetico di Bodo in Champions League?

Tutto sulle condizioni del 'Toro', a pochi giorni dalla sfida del 'Franchi' che chiuderà il quadro della trentesima giornata di Serie A.

  • L'INFORTUNIO DI LAUTARO

    Lo stop muscolare di Lautaro si è verificato lo scorso 10 febbraio, quando l'Inter ha conosciuto l'esito della bruciante sconfitta nell'insidiosa tana del Bodo/Glimt in pieno Circolo Polare Artico.

    Polpaccio k.o. per l'argentino, tradito dall'erba sintetica dell'Aspmyra Stadium che lo ha costretto a sedersi in panchina nel corso della ripresa, poco prima del micidiale uno-due che ha modellato il 3-1 finale in favore della squadra norvegese.

    Da allora l'ex Racing Club non ha più visto il campo, mai convocato da Chivu.

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  • COME STA LAUTARO: LE CONDIZIONI

    Giovedì 19 marzo di lavoro per Lautaro che, a differenza dei compagni di squadra (che hanno beneficiato del giorno di riposo concesso da Chivu), si è presentato ad Appiano Gentile in compagnia del solo Mkhitaryan, altro giocatore infortunato e impegnato con le terapie.

    Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il capitano interista ha svolto un lavoro personalizzato e si è dedicato alla corsa in campo in un centro sportivo praticamente deserto.

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  • LAUTARO GIOCA FIORENTINA-INTER?

    In casa Inter la via scelta è quella della massima prudenza in merito a Lautaro che, a meno di colpi di scena, non sarà convocato da Chivu in vista della trasferta di Firenze.

    L'obiettivo è di avere il 'Toro' tirato a lucido per la sfida che vedrà i nerazzurri ospitare la Roma il giorno di Pasqua subito dopo la sosta: a tal proposito, il c.t. dell'Argentina Scaloni ha escluso Lautaro dai convocati per l'amichevole contro il Guatemala di fine mese.

    Il classe 1997 avrà così a disposizione altri 14 giorni per presentarsi al rientro nella sua migliore versione: perché nel rush finale per lo Scudetto ci sarà bisogno anche e soprattutto dei suoi goal.

  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

    Senza Lautaro, saranno ancora Thuram ed Esposito a comporre il tandem offensivo. Out Mkhitaryan e chance per Sucic in mediana. Recuperato Bastoni, regolarmente al proprio posto nel terzetto difensivo.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

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