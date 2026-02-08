Lautaro è già sul podio dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi. E in fuga per il titolo di capocannoniere

La vita italiana, sportivamente parlando, di Lautaro Martinez, è tutta un dejà-vù. Segna, si ferma per un paio di giornate in autunno, non si ferma più. Stagione dopo stagione l'argentino viene contestato verso fine anno, per poi essere innalzato a re nerazzurro incontrastato. Il passato si dimentica velocemente, considerando quanto la storia si ripeta in maniera netta.

Il 2025/2026 non è stato certo da meno, con Lautaro contestato da un folto numero di tifosi interisti per le difficoltà in Serie A prima e in Champions League poi. Mettendola così sembrerebbe un'annata, ancora una volta, da una manciata di reti, mentre la realtà dei fatti vede il Toro a quota 18 in 33 incontri, con i venti goal stagionali vicini per l'ennesima volta e una media di una rete ogni due partite che condivide con i maggiori cannonieri del pianeta, escludendo i tre mostri sacri Mbappé e Kane, che viaggiano a un goal per gara, se non di più (l'altro big, Haaland, è più vicino alla statistica di Martinez).

In questo modo Lautaro, l'attaccante che anno dopo anno riceve attacchi autunnali continui, è diventato il terzo miglior marcatore della storia interista: il podio è stato raggiunto nel match contro il Sassuolo dell'8 febbraio, stravinto dai nerazzurri.