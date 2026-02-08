Goal.com
Lautaro Sassuolo InterGetty Images
Francesco Schirru

Lautaro è già sul podio dei migliori marcatori interisti di tutti i tempi. E in fuga per il titolo di capocannoniere

Spesso contestato, soprattutto in autunno, Lautaro è già uno dei migliori tre marcatori nella storia dell'Inter. E il 2025/2026 può essere la sua miglior stagione realizzativa.

La vita italiana, sportivamente parlando, di Lautaro Martinez, è tutta un dejà-vù. Segna, si ferma per un paio di giornate in autunno, non si ferma più. Stagione dopo stagione l'argentino viene contestato verso fine anno, per poi essere innalzato a re nerazzurro incontrastato. Il passato si dimentica velocemente, considerando quanto la storia si ripeta in maniera netta.

Il 2025/2026 non è stato certo da meno, con Lautaro contestato da un folto numero di tifosi interisti per le difficoltà in Serie A prima e in Champions League poi. Mettendola così sembrerebbe un'annata, ancora una volta, da una manciata di reti, mentre la realtà dei fatti vede il Toro a quota 18 in 33 incontri, con i venti goal stagionali vicini per l'ennesima volta e una media di una rete ogni due partite che condivide con i maggiori cannonieri del pianeta, escludendo i tre mostri sacri Mbappé e Kane, che viaggiano a un goal per gara, se non di più (l'altro big, Haaland, è più vicino alla statistica di Martinez).

In questo modo Lautaro, l'attaccante che anno dopo anno riceve attacchi autunnali continui, è diventato il terzo miglior marcatore della storia interista: il podio è stato raggiunto nel match contro il Sassuolo dell'8 febbraio, stravinto dai nerazzurri.

  • LAUTARO SUL PODIO

    Siglando il momentaneo 3-0 contro il Sassuolo, migliorato con il goal di Akanji quattro minuti più tardi, Lautaro ha raggiunto quota 171 reti con la maglia dell'Inter, gli stessi di una leggenda del passato come Boninsegna.

    Un terzo posto condiviso dunque per ora, in attesa che nelle prossime partite Lautaro si prenda il bronzo solitario prima di puntare all'argento. Certo, Martinez non potrà arrivare secondo in questa annata, ma non è da escludere che il capitano interista ci riesca già nel 2027: Altobelli a 209 è distante ben 38 goal, una quota che l'argentino può tranquillamente raggiungere nel giro del prossimo anno, dati alla mano.

    A meno che Lautaro non cominci a segnare per cinque-sei stagioni come Kane, Mbappé e Haaland, appare utopistico, almeno per ora, pensare al primo posto occupato da Meazza: l'attaccante da cui prende il nome lo stadio interista/milanista è a 284.

  • LA MIGLIOR STAGIONE INTERISTA

    A quota 18, Lautaro ha quattro mesi per far registrare la sua miglior stagione interista in termini realizzativi. Nel corso della sua carriera nerazzurra non è mai arrivato fino ai 30 goal nelle varie competizioni, fermandosi a un passo dal traguardo: con 28 massimi, quelli del 2022/2023, non è da escludere che la primavera del 2026 possa essere la stagione giusta.

    Oltre all'autunno Lautaro spesso rallenta nel finale di stagione, ma con ogni obiettivo nuovamente possibile, Martinez proverà a spingersi verso il suo limite, superandolo. Coppa Italia, Champions, Serie A, tre trofei a cui l'argentino punta prima di giocare il Mondiale che vedrà l'Argentina nuovamente favorita per il titolo. 

    In ottica Pallone d'Oro, l'ex Racing deve vincere almeno uno dei due grandi trofei (Champions o Mondiale), con dati realizzativi da numero uno assoluto.

  • IL SECONDO TITOLO DA CAPOCANNONIERE

    Unico giocatore di Serie A in doppia cifra fin qui, con 14 reti totali, Lautaro non sembra avere alcun rivale per il titolo di capocannoniere, che potrebbe arrivare due anni dopo il primo. Quattro mesi di campionato potrebbero spingere un Martinez in fiducia oltre i 24 che li valsero il trofeo nel 2024, considerando come rispetto alla scorsa annata, chiusa con 12 goal in 31 partite, abbia già migliorato la sua statistica nel mese di febbraio.

    In Serie A le punte classiche faticano enormemente, tanto che Hojlund, a quota 8, risulta essere il più vicino. 

    Lautaro è il miglior marcatore della Serie A con un titolo di capocannoniere che sembra prossimo, mentre a livello europeo la differenza con i top assoluti è netta: Kane, Haaland e Mbappé son già oltre i 20 goal in campionato.

  • LA TOP TEN ALL-TIME DELL'INTER

    1. Meazza, 284 goal
    2. Altobelli, 201
    3. Lautaro, 171
    4. Boninsegna, 171
    5. Cevenini, 166
    6. Mazzola, 162
    7. Lorenzi, 143
    8. Nyers, 133
    9. Icardi, 124
    10. Vieri, 123
0