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Francesco Schirru

Vincere la classifica marcatori in Serie A non è mai stato così facile (almeno a livello di goal segnati)

Serie A
L. Martinez

Lautaro Martinez si è laureato miglior cannoniere della Serie A 2025/2026 appena conclusa con appena 17 marcature, un dato mai visto nella storia dei campionati a 20 squadre. E non solo.

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Non appena Lautaro Martinez ha subito l'infortunio al polpaccio patito a febbraio, la possibilità di vedere un capocannoniere di Serie A con meno di venti reti ha cominciato a prendere forma. Complice una stagione in cui i giocatori in doppia cifra sono stati pochissimi e con medie realizzative non proprio 'alla Kane', l'unico che avrebbe potuto superare la soglia in cui un attaccante viene considerato realmente un grande marcatore, era proprio l'argentino.

Seppur segnando tre goal negli ultimi cinque incontri ufficiali di Serie A, Lautaro alla fine ha chiuso il campionato con 17 centri, con una buona media finale data dalle 30 partite totali disputate. Per lui è stato quanto mai semplice, alla fine, vincere la classifica marcatori, almeno in termini numerici.

Segnare ed essere davanti a tutti a fine annata è sempre complicato, ma rispetto alla storia del campionato a venti squadre, e non solo, Lautaro ha potuto concedersi il lusso (non voluto) di rimanere ai box o in panchina causa precauzione per un lungo periodo, facendo suo comunque il premio più ambito, il secondo della sua carriera italiana.

  • UNA PRIMISSIMA VOLTA

    Nel corso della Serie A a girone unico le squadre al via sono state venti in ventisette annate totali, tra cui quella 2025/2026. Prima della stagione appena conclusa nessun capocannoniere aveva vinto la classifica marcatori con meno di 20 reti, figurarsi con 17: c'è sempre una prima volta.

    Nuovamente a venti squadre dal 2004/2005, dopo un breve periodo tra la fine degli anni '40 e l'inizio dei '50, la Serie A non era mai andata sotto i 21 goal di Del Piero segnati nel 2007/2008, con picchi di oltre 30 reti grazie a Immobile e Higuain, nonchè con Nordahl nei primi anni '50 dello scorso secolo.

    Curiosamente nell'ultimo decennio il capocannoniere con meno reti prima del 25/26 era stato lo stesso Lautaro, che nel 23/24 aveva comunque chiuso con l'ottimo bottino di 24 marcature.

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  • MENO DEI CAMPIONATI CON MENO PARTITE

    Nella Serie A 2025/2026 si è segnato in generale pochissimo, mai così poco nell'ultimo ventennio: la vittoria della classifica marcatori con sole 17 reti e con meno di 20 ne è la fotografia più chiara.

    Lautaro ha fatto sua la classifica cannonieri con una cifra talmente bassa e oramai dimenticata, tanto che per trovare un capocannoniere con meno reti bisogna tornare indietro al 1987/1988, quando Maradona fece suo il primo posto segnando solamente 15 goal.

    Da allora anche i campionati a 18 squadre hanno presentato capocannonieri con più di 17 e 20 reti, con il picco di 27 raggiunto da Oliver Bierhoff (Udinese) al termine della stagione 1997/1998.

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  • SULLE DITA DI UNA MANO

    Le stagioni in cui capocannonieri di Serie A in grado di vincere la classifica marcatori con meno di 17 reti si possono contare sulla dita di una mano. Non solo negli ultimi decenni, ma bensì nell'intero secolo, con il campionato a girone unico o meno.

    Dagli anni '20 del '900, il primo a vincere la classifica cannoniere con 17 o meno reti furono Mazzola e Orlando nel 1965 (17 a testa), dunque Prati nel 1968 (15, ma con un campionato ad appena 16 squadre)

    Nel 1972 chiusero a 17 tre giocatori: Savoldi, Pulici e Rivera, mentre nel 1980 Bettega vinse con 16 centri. A completare il quadro Pruzzo nel 1982 (15), Platini nel 1983 (16), Virdis nel 1987 (17) e il già citato Maradona nel 1988 (15).

  • AGGANCIO AL MILAN

    La vittoria di Lautaro ha tra l'altro permesso all'Inter di raggiungere i cugini del Milan come squadra con il maggior numero di capocannonieri nella storia del torneo, ben 18.

    L'Inter ha così scavalcato la Juventus ferma a 17, davanti alla Lazio con 12 e al Torino con 11.

    Nella top ten delle squadre che hanno registrato più capocannonieri anche Roma, Bologna, Fiorentina, Napoli e Udinese, rispettivamente con 9, 7, 5 e 4 reti per le ultime due.



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