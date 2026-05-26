Vincere la classifica marcatori in Serie A non è mai stato così facile (almeno a livello di goal segnati)

Non appena Lautaro Martinez ha subito l'infortunio al polpaccio patito a febbraio, la possibilità di vedere un capocannoniere di Serie A con meno di venti reti ha cominciato a prendere forma. Complice una stagione in cui i giocatori in doppia cifra sono stati pochissimi e con medie realizzative non proprio 'alla Kane', l'unico che avrebbe potuto superare la soglia in cui un attaccante viene considerato realmente un grande marcatore, era proprio l'argentino.

Seppur segnando tre goal negli ultimi cinque incontri ufficiali di Serie A, Lautaro alla fine ha chiuso il campionato con 17 centri, con una buona media finale data dalle 30 partite totali disputate. Per lui è stato quanto mai semplice, alla fine, vincere la classifica marcatori, almeno in termini numerici.

Segnare ed essere davanti a tutti a fine annata è sempre complicato, ma rispetto alla storia del campionato a venti squadre, e non solo, Lautaro ha potuto concedersi il lusso (non voluto) di rimanere ai box o in panchina causa precauzione per un lungo periodo, facendo suo comunque il premio più ambito, il secondo della sua carriera italiana.