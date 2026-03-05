Lautaro a cuore aperto: "Bremer il difensore più forte affrontato in A, ho ancora il sogno della Champions"

L'Inter dovrà fare a meno di lui nel Derby della Madonnina, un'assenza che Chivu proverà a non far sentire troppo: Lautaro Martinez è ai box a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato sul campo di Bodo il 18 febbraio.
Ciò non ha impedito al capitano nerazzurro di rispondere alle domande dei tifosi in una live chat sui canali di 'DAZN': tante le domande poste al bomber di Bahia Blanca che si è aperto senza alcun filtro.
Di seguito alcune delle risposte più interessanti di Lautaro nell'incontro social di stasera.