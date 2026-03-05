Goal.com
Lautaro InterGetty
Vittorio Rotondaro

Lautaro a cuore aperto: "Bremer il difensore più forte affrontato in A, ho ancora il sogno della Champions"

Il capitano dell'Inter ha risposto alle domande dei tifosi: da un 'incubo' chiamato Bremer al sogno della Champions League da realizzare.

L'Inter dovrà fare a meno di lui nel Derby della Madonnina, un'assenza che Chivu proverà a non far sentire troppo: Lautaro Martinez è ai box a causa dell'infortunio al polpaccio rimediato sul campo di Bodo il 18 febbraio.

Ciò non ha impedito al capitano nerazzurro di rispondere alle domande dei tifosi in una live chat sui canali di 'DAZN': tante le domande poste al bomber di Bahia Blanca che si è aperto senza alcun filtro.

Di seguito alcune delle risposte più interessanti di Lautaro nell'incontro social di stasera.

  • IL MOMENTO PIÙ DURO

    "Ci sono stati molti momenti difficili che ho dovuto attraversare, forse più personali del calcio. Penso all'infortunio al metatarso quando ero in gara, all'infortunio alla caviglia ai Mondiali".

  • L'AMICIZIA CON MESSI

    "È il migliore in assoluto".

  • IL RICORDO PIÙ BELLO

    "Nel calcio, la Coppa del Mondo".

  • IL DIFENSORE PIÙ FORTE AFFRONTATO IN SERIE A

    "Bremer".

  • IL SOGNO DA REALIZZARE

    "La Champions League".

  • NO A UN FUTURO IN PANCHINA

    "Non ho intenzione di diventare un allenatore".

