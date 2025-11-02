Pubblicità
Pubblicità
Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport
GOAL

Latina-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Francioni la Salernitana va a caccia di continuità: il Latina sogna lo sgambetto.

Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Salernitana in campo a Latina nella dodicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi. I granata giocheranno al Francioni contro i pontini, a caccia di tre punti che diano continuità alla corsa promozione della formazione di Giuseppe Raffaele.

Salernitana reduce dai tre punti ottenuti contro la Casertana, mentre il Latina nel turno scorso ha pareggiato 2-2 sul campo del Sorrento. Sono tre i turni senza successi per i ragazzi di Alessandro Bruno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • LATINA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Latina-Salernitana

    • Data: domenica 2 novembre

    • Orario: 14:30

    • Canale TV: Sky Sport Max e Sky Sport 253

    • Streaming: Sky Go, Now

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    Abbonati a SKY Sport

    Scopri le migliori offerte

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI LATINA-SALERNITANA

    LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Parodi; Pace, Ciko, Pellitteri, Riccardi, Ercolano; Fasan, Parigi. All. Bruno.

    SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Achik, Tascone, Varone, Villa; Liguori, Ferraris; Inglese. All. Raffaele.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO LATINA-SALERNITANA

    La gara fra Latina e Salernitana, valida per la giornata numero 12 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 2 novembre, allo stadio Francioni, con fischio d’inizio ore 17:30.

  • DOVE VEDERE LATINA-SALERNITANA IN TV

    • Sky Sport

    Latina-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LATINA-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Latina-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Calogero Destro.


  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Benevento crest
Benevento
BEN
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Serie C
Casarano crest
Casarano
CAS
Latina crest
Latina
LAT