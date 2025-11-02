Latina-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Salernitana in campo a Latina nella dodicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi. I granata giocheranno al Francioni contro i pontini, a caccia di tre punti che diano continuità alla corsa promozione della formazione di Giuseppe Raffaele.
Salernitana reduce dai tre punti ottenuti contro la Casertana, mentre il Latina nel turno scorso ha pareggiato 2-2 sul campo del Sorrento. Sono tre i turni senza successi per i ragazzi di Alessandro Bruno.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.