Latina-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Francioni si sfidano Latina e Foggia nella giornata numero 34 di Serie C NOW: punti playoff in palio.

Latina e Foggia si affrontano nella giornata numero 34 del campionato di Serie C NOW. Al Francioni va in scena una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica playoff.

Nerazzurri e rossoneri, infatti, sono in lotta per per qualificarsi per la post-season: ottava piazza per i pontini, decima per i satanelli.

Buono il momento di forma di entrambe, reduci da sette punti nelle ultime tre uscite, con due vittorie e un pari a testa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.