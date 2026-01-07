Pubblicità
Lasciare l'Argentina, imparare da Marcelo Bielsa: il percorso non convenzionale dell'allenatore americano Bryant Lazaro verso la squadra portoghese dell'Estoril

Il sogno calcistico di Bryant Lazaro è finito a 19 anni. Ma la sua formazione nel calcio è continuata. Sotto la guida di Bielsa, l'allenatore nato negli Stati Uniti sta ora facendo carriera nell'Estoril portoghese.

Bryant Lazaro ha impiegato un anno per rendersi conto che non sarebbe mai potuto diventare un calciatore professionista.

Originario della Florida meridionale, si era trasferito in Argentina a 17 anni, entrando a far parte della squadra riserve dell'Estudiantes de la Plata, con il sogno di diventare un professionista nello sport che lo aveva accompagnato fin da bambino. Pensava che fosse fatta. Aveva le qualità giuste. Parlava la lingua. Bastavano un paio di occasioni e una lunga carriera era dietro l'angolo.

Ma dopo 12 mesi, il sogno è crollato. Non perché non fosse abbastanza bravo o perché non gli importasse. Piuttosto, la sua mentalità era radicalmente diversa da quella dei giocatori argentini con cui si allenava sei giorni alla settimana. Lazaro aveva una vita negli Stati Uniti, una rete di sostegno intorno a sé, amici e familiari a cui tornare. I suoi compagni di squadra non avevano un piano del genere.

"Mi sono reso conto naturalmente che non avevo la motivazione necessaria. I giocatori lì giocano per sfamare le loro famiglie, mentre io venivo da un contesto diverso. Nessun dramma, ma ho semplicemente capito che non faceva per me", ha detto a GOAL.

Lazaro fece le valigie, prese i pochi soldi che aveva e partì per la Spagna. Il suo sogno di giocare era finito. Ma quello di allenare? Quello era più vivo che mai. E ora, 20 anni dopo, Lazaro è sul punto di sfondare, un assistente allenatore 38enne molto apprezzato di una squadra portoghese in forte ascesa, pronto a guidare la sua squadra e a dimostrare che si può fare carriera studiando, non solo calciando un pallone su un campo.

"Per molte persone non è semplice. Non è facile, è comprensibile. Io ho avuto la fortuna di scoprire l'allenamento a 19 anni", ha detto Lazaro. "E non mi sono mai guardato indietro".

    "UNA SQUADRA CHE GIOCA SENZA PAURA"

    A distanza di vent'anni, tutto è andato per il meglio. Oggi Lazaro è il secondo in comando dell'Estoril, squadra portoghese in forte ascesa nonostante il budget limitato, che è riuscita a entrare nella metà alta della classifica della Primeira Liga e sta compiendo un'improbabile scalata verso il calcio europeo.

    Si tratta di una squadra giovane, guidata dal 39enne Ian Cathro, che sta ottenendo risultati superiori alle proprie possibilità. Il leggendario allenatore José Mourinho, che ora allena il Benfica, ha elogiato il loro modo di giocare dopo la vittoria per 3-1 della scorsa settimana.

    "Giocano davvero bene, sono piacevoli da guardare e possono ottenere buoni risultati anche contro le grandi squadre", ha detto Mourinho.

    E le lodi di Mourinho sono giustificate. L'Estoril pressa alto, lotta per conquistare la palla e, di conseguenza, crea rapidamente occasioni da goal. È un lavoro di squadra, e Lazaro ne è sicuramente una parte centrale. È lui a tenere insieme il tutto, il cervello tattico dietro l'operazione. Parla quattro lingue, ha tre lauree ed è influenzato dai grandi del calcio.

    "Siamo una squadra che gioca senza paura, indipendentemente dall'avversario, che sia il Benfica in trasferta ieri o il Porto in trasferta tre settimane fa, o il Braga in casa due settimane fa. Giochiamo contro ogni avversario senza paura", ha detto Lazaro.

    Ma il percorso per arrivare qui non è stato dei più lineari.

    DALL'ARGENTINA AL REAL MADRID

    C'è una linea da tracciare, infatti, tra centinaia di conversazioni individuali con i tassisti in Argentina e il punto in cui si trova ora Lazaro.

    Il suo quartiere non era dei migliori, ammette. Lazaro era un adolescente, viveva a 90 minuti da Buenos Aires e trascorreva gran parte del tempo da solo. I suoi amici e la sua famiglia erano a migliaia di chilometri di distanza. Così, Lazaro si ritrovava spesso in taxi, a volte solo per percorrere pochi isolati. Ogni corsa era occasione di un nuovo scambio con un nuovo tassista. E tutti, senza eccezioni, erano appassionati di calcio.

    "Mi hanno mostrato tanta passione, conoscenza e intensità in così poco tempo, mentre cercavo di andare dal punto A al punto B", ha ricordato.

    E lo aiutarono anche a capire che potevano esserci altre opzioni per il suo futuro. Quelle interazioni gli fecero capire che il modo migliore per crescere come mente calcistica era stare a contatto con i più ossessivi, che fossero tassisti che cercavano di sbarcare il lunario, giocatori in campo o visionari del calcio in un'accademia di alto livello.

    Così, a 19 anni, Lazaro ha guardato al mondo del calcio e ha riflettuto su dove si trovassero le persone più intelligenti. Si è reso conto che l'Argentina aveva l'atteggiamento, la passione e la convinzione assoluta. Ma aveva bisogno di nuove prospettive. L'Italia era la campione del mondo in carica. La Francia aveva le accademie e un sacco di talenti. Ma all'epoca la Spagna era all'avanguardia, sfornando allenatori attenti ai dettagli che ottenevano i migliori incarichi in tutto il mondo.

    "Gli spagnoli avevano i dettagli tecnici che desideravo. Quindi per me si trattava di andare [lì] a studiare per farmi strada, perché non avevo contatti", Lazaro.

    Il Real Madrid era la risposta, almeno come studente laureato. Lazaro ha conseguito un master in Identificazione dei talenti presso la scuola di specializzazione di Madrid, prima di aggiungere un MBA in Gestione dello sport, per sicurezza. Imparare il più possibile, il più rapidamente possibile, era la strada più diretta per entrare nel mondo del calcio, pensava.

    "Sapevo che era una situazione in cui non avrei perso. Quindi sapevo che se non fossi partito con più soldi di quelli con cui ero arrivato - che non erano molti - avrei comunque imparato qualcosa", ha detto Lazaro.

    ALLA RICERCA DI NUOVI LAVORI

    E poi è andato dove l'opportunità lo chiamava. Il club spagnolo del Levante gli ha offerto una posizione allettante, in cui poteva supervisionare lo sviluppo dell'allenamento e anche passare un po' di tempo sul campo settimana dopo settimana.

    Per molti versi, questo lavoro univa l'aspetto comunitario del calcio argentino - e quei tassisti - con i dettagli che stimolavano la sua mente accademica.

    Ma la cosa più importante? Non c'erano altri allenatori stranieri nel club. Lazaro spiccava. Seguirono altri incarichi: il Siviglia allora guidato da Unai Emery, quattro tappe separate in Norvegia, un periodo in Ecuador, con qualche corso di formazione per allenatori qua e là.

    Tra tutto questo, ha anche trovato il tempo di conseguire un dottorato in Scienze motorie (si è laureato con lode dopo aver discusso la sua tesi sull'identificazione dei giocatori). Se questo sembra un po' folle, Lazaro lo sa. Ma insiste sul fatto che l'allenamento, in generale, è instabile. Il suo modo di intraprendere la carriera è solo un altro percorso verso quello che, in definitiva, è un lavoro impegnativo.

    "È tutto folle. Non si può negarlo. Praticamente ogni volta che giochi ti giochi il futuro tuo e della tua famiglia", ha affermato.

    IMPARARE DA MARCELO BIELSA

    È stato quindi fortunato ad aver imparato da alcuni dei migliori in circolazione. La Spagna ha dato i natali a una generazione di grandi allenatori contemporaneamente a Lazaro e, durante i corsi di formazione, ha stretto una forte amicizia con l'attuale allenatore dell'Uruguay e leggenda argentina Marcelo Bielsa, un veterano del calcio mondiale.

    Il loro rapporto è stato preziosissimo. Secondo Lazaro, parte del merito va al carattere di Bielsa, che mette costantemente in discussione i propri metodi.

    "È in grado di mettersi costantemente in discussione pur mantenendo una ferma convinzione nelle proprie idee. Non ho mai incontrato nessuno che lo faccia", ha detto Lazaro.

    Ma è anche il modo in cui Bielsa vede il gioco. Il grande pubblico considera l'ex allenatore del Leeds un uomo scontroso che se ne sta seduto a bordo campo, mettendo in atto il suo caratteristico "murder-ball" che ha sintetizzato un'era di corsa sfrenata e pressing incessante nel calcio inglese. Lazaro insiste sul fatto che Bielsa può anche essere un nerd tattico all'antica.

    "[Bielsa] ha le sue sessioni di allenamento ben definite, assolutamente uniche, personalizzate, specifiche per ogni posizione, in piccoli gruppi e ripetitive, che mescola con quello che nel Regno Unito è diventato famoso come murder ball. Quindi [il condizionamento] avviene una volta alla settimana, ma il resto è un lavoro in piccoli gruppi, di tipo personalizzato", ha spiegato.

    L'argentino è anche un sostenitore dei giovani allenatori che fanno esperienza a livello di accademia, cosa che Lazaro ha preso a cuore.

    "Marcelo, come Mourinho, non era un grande ex giocatore. Non erano ex giocatori. Hanno fatto un percorso diverso. E Marcelo crede fermamente nell'importanza di passare dall'accademia prima di arrivare alla prima squadra. È stato uno dei motivi per cui abbiamo legato", ha detto.

    RIMANERE A ESTORIL (PER ORA)

    Quando Lazaro osserva il panorama manageriale, si trova in una posizione unica. Certo, ci sono altri con un background accademico che spuntano nelle accademie di tutto il mondo. Ci sono ex superstar che guidano il Manchester City, il Real Madrid e l'Arsenal. C'è anche una classe più anziana: Bielsa, Mourinho, Carlo Ancelotti.

    La maggior parte degli allenatori in posizioni di rilievo hanno più di 50 anni. Sono relativamente pochi quelli con il suo curriculum e la sua intelligenza che operano ad alti livelli alla sua età. Lazaro, che a 38 anni dovrebbe essere alla fine di una brillante carriera da calciatore, ha intrapreso la strada più veloce per diventare allenatore. È diventato il più giovane americano ad allenare una squadra professionistica quando ha assunto la guida dell'Oygarden FK norvegese, a soli 32 anni.

    In un certo senso, ha un vantaggio. Ma questo non rende le cose facili, né garantisce un posto da allenatore capo. Per prima cosa, è perfettamente soddisfatto di dove si trova. L'Estoril sta giocando un buon calcio, è al 10° posto nella massima serie portoghese ed è finanziariamente stabile. Nei suoi 18 mesi nel Paese ha visto 15 club cambiare allenatore due volte. Questo sport è spietato, con un continuo avvicendamento di allenatori basato esclusivamente sui risultati. Lazaro, per ora, è al sicuro. Non ha intenzione di andarsene.

    E perché dovrebbe? Il Portogallo gli sta bene, ha detto. L'Estoril è un club comunitario con sede nella splendida zona occidentale del Paese, a 30 minuti da Lisbona. È soleggiato e lo stadio Antonio Coimbra da Mota, con i suoi 5.000 posti a sedere, è un incantevole edificio antico. Sotto la guida di Cathro, di appena un anno più grande di lui, Lazaro ha la possibilità di leggere, innovare e influenzare il gioco. Ha risposto a una videochiamata di GOAL in una stanza circondata da lavagne bianche piene di numeri, grafici e diagrammi. Può essere uno studente secondo i propri termini.

    E c'è ancora molto da studiare. Come Bielsa, Mourinho e il suo attuale capo, Lazaro è in continua evoluzione.

    "Sto imparando tantissimo qui e, onestamente, considero un privilegio allenare contro persone come Jose, lavorare con Ian Cathro e trascorrere del tempo con Bob Bradley quando allenavo in Norvegia. Queste sono persone che, secondo me, hanno aperto la strada e facilitato il lavoro di altri allenatori americani in Europa", ha affermato.

    Inoltre, è spesso la mente dietro le operazioni, armeggiando con lo stile di gioco e cercando di capire come l'Estoril possa continuare a puntare in alto. Questo mondo è sempre più influenzato dai dati, dall'intelligenza artificiale e dai modelli matematici, cose con cui, scherza Lazaro, "bisogna stare attenti".

    "Alla fine dei conti, credo che l'istinto sarà fondamentale. Credo che il calcio sia un'anomalia, nel senso che la sua imprevedibilità è ciò che lo rende lo sport più popolare al mondo. I dati possono portarti solo fino a un certo punto", ha affermato.

    L'Estoril è una squadra molto interessante da vedere. Insegue le partite e gioca al di sopra delle proprie possibilità. Nella sconfitta per 3-1 contro il Benfica, ha registrato più tiri in porta rispetto alla favorita della Primeira Liga. Questo è il risultato di un allineamento dall'alto verso il basso: avere un modello di gioco definito e giocatori allenabili disposti a metterlo in pratica.

    "Pressiamo alto e costruiamo il gioco dalla difesa. Questo perché si adatta ai nostri giocatori, non perché stiamo cercando di giocare un calcio spettacolare", ha affermato Lazaro.

    PRONTO PER UN PASSO AVANTI?

    Ma naturalmente ci saranno altre opportunità. A differenza del ragazzo che ha lasciato l'Argentina con pochi euro e un cambiamento di mentalità, questa versione di Lazaro ha un curriculum brillante e numerosi contatti. Ha il sostegno di alcuni dei migliori allenatori in circolazione e l'esperienza come assistente allenatore di alto livello in un campionato importante.

    Dove questo lo porterà è incerto. Lazaro è legato alle sue radici americane, nonostante siano passati decenni. Segue la nazionale statunitense e si tiene aggiornato sulla MLS. Se gli venisse offerto un posto da allenatore negli Stati Uniti, alle giuste condizioni, lo prenderebbe in considerazione.

    "Dovrebbe essere qualcosa di speciale e in linea con le mie ambizioni. Ma onestamente, al momento non è nei miei pensieri", ha affermato.

    Fino ad allora, si tratta di continuare a studiare, cambiare settimana dopo settimana e dimostrare a se stesso che abbandonare una carriera da calciatore che non era ancora iniziata è stata la decisione giusta.

    E c'è ancora molto da imparare.

    "Più ti addentri nel mondo del calcio come allenatore, più ti rendi conto di ciò che non sai", ha detto Lazaro.

