Lasciare l'Argentina, imparare da Marcelo Bielsa: il percorso non convenzionale dell'allenatore americano Bryant Lazaro verso la squadra portoghese dell'Estoril

Bryant Lazaro ha impiegato un anno per rendersi conto che non sarebbe mai potuto diventare un calciatore professionista.

Originario della Florida meridionale, si era trasferito in Argentina a 17 anni, entrando a far parte della squadra riserve dell'Estudiantes de la Plata, con il sogno di diventare un professionista nello sport che lo aveva accompagnato fin da bambino. Pensava che fosse fatta. Aveva le qualità giuste. Parlava la lingua. Bastavano un paio di occasioni e una lunga carriera era dietro l'angolo.

Ma dopo 12 mesi, il sogno è crollato. Non perché non fosse abbastanza bravo o perché non gli importasse. Piuttosto, la sua mentalità era radicalmente diversa da quella dei giocatori argentini con cui si allenava sei giorni alla settimana. Lazaro aveva una vita negli Stati Uniti, una rete di sostegno intorno a sé, amici e familiari a cui tornare. I suoi compagni di squadra non avevano un piano del genere.

"Mi sono reso conto naturalmente che non avevo la motivazione necessaria. I giocatori lì giocano per sfamare le loro famiglie, mentre io venivo da un contesto diverso. Nessun dramma, ma ho semplicemente capito che non faceva per me", ha detto a GOAL.

Lazaro fece le valigie, prese i pochi soldi che aveva e partì per la Spagna. Il suo sogno di giocare era finito. Ma quello di allenare? Quello era più vivo che mai. E ora, 20 anni dopo, Lazaro è sul punto di sfondare, un assistente allenatore 38enne molto apprezzato di una squadra portoghese in forte ascesa, pronto a guidare la sua squadra e a dimostrare che si può fare carriera studiando, non solo calciando un pallone su un campo.

"Per molte persone non è semplice. Non è facile, è comprensibile. Io ho avuto la fortuna di scoprire l'allenamento a 19 anni", ha detto Lazaro. "E non mi sono mai guardato indietro".