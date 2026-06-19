Cosa deve cambiare Ancelotti nel Brasile dopo il brutto esordio ai Mondiali: Casemiro, Endrick e un calcio più offensivo

La prestazione del Brasile all'esordio ai Mondiali contro il Marocco era fin troppo prevedibile. Con un rendimento altalenante da quando Carlo Ancelotti è stato nominato allenatore un anno fa, la Seleção ha pareggiato grazie a un guizzo di Vinicius Jr. nel New Jersey. Guardando al futuro, il tecnico italiano ha molto su cui riflettere.
Inizio deludente per una delle grandi del calcio internazionale. La squadra deve ringraziare Vinicius, il cui tiro a giro ha pareggiato nel primo tempo dopo il gol di Ismael Saibari.
Preoccupa che quella fiamata non abbia fatto da trampolino: il Brasile ha creato poco e non ha mai dominato il gioco, soffrendo il caldo.
Un altro match così non sarà tollerato da una nazione esigente che da vent’anni aspetta un trionfo mondiale. Se Neymar è visto come la soluzione, la Seleção dovrà pazientare: l’attaccante rischia di saltare tutta la fase a gironi per infortunio.
Ancelotti ha molto lavoro davanti per raddrizzare la situazione.