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Krishan Davis

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Cosa deve cambiare Ancelotti nel Brasile dopo il brutto esordio ai Mondiali: Casemiro, Endrick e un calcio più offensivo

Opinion
Brasile
C. Ancelotti
Casemiro
Endrick
Coppa del Mondo
Storie
Brasile vs Haiti

Carlo Ancelotti ha molto lavoro da fare dopo l'esordio deludente del Brasile ai Mondiali 2026 contro il Marocco.

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La prestazione del Brasile all'esordio ai Mondiali contro il Marocco era fin troppo prevedibile. Con un rendimento altalenante da quando Carlo Ancelotti è stato nominato allenatore un anno fa, la Seleção ha pareggiato grazie a un guizzo di Vinicius Jr. nel New Jersey. Guardando al futuro, il tecnico italiano ha molto su cui riflettere.

Inizio deludente per una delle grandi del calcio internazionale. La squadra deve ringraziare Vinicius, il cui tiro a giro ha pareggiato nel primo tempo dopo il gol di Ismael Saibari.

Preoccupa che quella fiamata non abbia fatto da trampolino: il Brasile ha creato poco e non ha mai dominato il gioco, soffrendo il caldo.

Un altro match così non sarà tollerato da una nazione esigente che da vent’anni aspetta un trionfo mondiale. Se Neymar è visto come la soluzione, la Seleção dovrà pazientare: l’attaccante rischia di saltare tutta la fase a gironi per infortunio.

Ancelotti ha molto lavoro davanti per raddrizzare la situazione.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mettere Casemiro in panchina...

    Senza emulare Jamie Carragher, contro il Marocco Casemiro è parso l’ombra del giocatore rinato al Manchester United nella seconda metà della stagione 2025-26 sotto Michael Carrick. Non si può dire che il calcio lo abbia abbandonato, ma ci siamo andati vicini.

    In 45 minuti in campo, il 34enne ha mostrato i segni dell’età: ha perso sei degli otto duelli a terra e ha faticato a coprire le distanze in ripiegamento o a tenere il passo del dinamico Ayyoub Bouaddi.

    Ha poi ricevuto un giallo per un fallo tattico ed è stato sostituito all’intervallo, nonostante il legame con Ancelotti.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... e sostituirlo con Ederson

    Ancelotti e il Brasile partono con una rosa poco convincente. A metà gara, invece di inserire il futuro sostituto di Casemiro, ha sostituito un mediano esperto con un altro, scelta discutibile.

    La Seleção è in fase di transizione e, con poche alternative di valore a centrocampo, Ancelotti ha preferito il 32enne Fabinho – reduce da tre anni in Arabia Saudita – a Ederson, futuro giocatore dello United. L’ex Liverpool è apparso altrettanto deludente.

    Convocato all’ultimo per l’infortunio di Wesley, Ederson sembra ancora indietro nelle gerarchie, ma se Ancelotti vuole davvero avviare una nuova era deve concedergli spazio in mediana, nonostante una stagione opaca all’Atalanta. La gara di venerdì contro Haiti può essere il momento giusto per questo cambio di passo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Migliora la sua difesa traballante

    Il Brasile può vantare una delle coppie di difensori centrali più solide del torneo, composta da Gabriel Magalhães dell’Arsenal e Marquinhos del Paris Saint-Germain, ma la difesa soffre per la mancanza di alternative valide. A peggiorare la situazione si è aggiunto l’infortunio pre-torneo di Wesley della Roma.

    Roger Ibanez, centrale di ruolo, ha giocato come terzino destro contro il Marocco ed è stato in difficoltà contro Bilal El Khannouss e Noussair Mazraoui. Ha preso un giallo ed è stato sostituito all’intervallo, come Casemiro. Non sorprende che, in seguito, si sia saputo che Ancelotti ha provato Ederson in quel ruolo in allenamento in vista della gara con Haiti.

    A sinistra Douglas Santos è solido ma, a 32 anni, contribuisce a un’età media difensiva di 31 anni. Danilo, 34 anni, ha rilevato Ibanez, mentre l’ex juventino Alex Sandro, 35 anni, resta in rosa. Serve sangue fresco.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lascia perdere Thiago

    Igor Thiago, nuovo attaccante di punta reduce da una stagione eccezionale col Brentford, ha faticato all’esordio con il Brasile. Per lui, che aveva debuttato in nazionale solo a marzo, forse era un carico troppo grande, arrivato troppo presto.

    Isolato in avanti, ha sofferto la confusione della squadra, salvata solo da un lampo di Vinicius quando era sotto 1-0. Ha fallito due occasioni: prima non ha colpito un cross a fil di terra pur essendo libero, poi ha tirato di sinistro addosso al portiere su una rapida rimessa laterale, e poco dopo è stato sostituito.

    Si vocifera che questa prova gli costerà il posto da titolare e Ancelotti farebbe bene a toglierlo dalla linea di fuoco. L’attaccante ha ammesso che è stata colpa del «nervosismo».

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Rivolgiti a Cunha

    Matheus Cunha dovrebbe tornare titolare nella Seleção contro Haiti. Il giocatore potrebbe essere deluso per non aver giocato all’esordio contro il Marocco, pur avendo molta più esperienza di Thiago con la maglia del Brasile.

    Nonostante una vena realizzativa meno marcata, nella sua stagione d’esordio al Manchester United ha dimostrato di essere l’uomo delle grandi occasioni, segnando o assistendo contro City, Arsenal, Chelsea e Liverpool. La sua mobilità da falso nove o seconda punta esalta i compagni, poiché scende in profondità per creare spazi e occasioni.

    Subentrato al 60’, ha lanciato dalla propria metà campo l’azione migliore del Brasile nella ripresa: Vinicius ha controllato e servito Raphinha, la cui conclusione però è stata imprecisa.

    Un assaggio di ciò che può dare, e che merita una chance da titolare, magari come numero 10 al posto di Lucas Paquetá, pur indossando la maglia numero 9.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Entra Endrick?

    Il Brasile aveva in panchina attaccanti capaci di cambiare la partita, come Endrick, ma non li ha utilizzati nel match faticoso contro i giganti africani.

    La scelta di tenerlo in panchina e di schierare nel secondo tempo Luiz Henrique dello Zenit e l’ex centrocampista del Nottingham Forest Danilo è stata criticata. In molti pensano che il giovane avrebbe potuto cambiare l’esito del match se fosse stato impiegato.

    L’idea di vedere Cunha alle spalle di Endrick contro Haiti è intrigante, e il leggendario Ronaldo Nazario è convinto che il momento del giovane talento del Real Madrid arriverà.

    «Sono sicuro che avrà la sua occasione. È pronto», ha dichiarato a Resenha da Copa. «Sta competendo con altri grandi giocatori. È alla pari con Matheus Cunha del Manchester United e Igor Thiago è stato capocannoniere in Inghilterra, quindi al momento siamo ben coperti».

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Rayan, la carta jolly

    Come abbiamo detto, questa non è una Seleção brasiliana di altissimo livello, e solo il più ottimista dei tifosi – e sono tanti – crede che possa vincere in Nord America. Ancelotti sembra quindi pronto a puntare sul futuro, e Rayan, come Endrick, dovrà esserne parte.

    Diciannovenne, arrivato a gennaio dal Vasco da Gama al Bournemouth, ha subito riempito il vuoto lasciato da Antoine Semenyo. In Premier League si è ambientato alla perfezione, sfruttando fisicità e fiuto del gol: 7 reti o assist in 15 match, sufficienti per guadagnarsi in extremis un posto in Nazionale.

    Il Brasile ha molte opzioni sulle fasce, ma visto che Rayan è disponibile e in forma, meglio convocarlo, almeno per la panchina. La prossima gara contro Haiti, pur essendo da vincere, è l’occasione perfetta per sperimentare.

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