Cosa deve cambiare Ancelotti nel Brasile dopo il brutto esordio ai Mondiali: Casemiro, Endrick e un calcio più offensivo

Igor Thiago, nuovo attaccante di punta reduce da una stagione eccezionale col Brentford, ha faticato all’esordio con il Brasile. Per lui, che aveva debuttato in nazionale solo a marzo, forse era un carico troppo grande, arrivato troppo presto.

Isolato in avanti, ha sofferto la confusione della squadra, salvata solo da un lampo di Vinicius quando era sotto 1-0. Ha fallito due occasioni: prima non ha colpito un cross a fil di terra pur essendo libero, poi ha tirato di sinistro addosso al portiere su una rapida rimessa laterale, e poco dopo è stato sostituito.

Si vocifera che questa prova gli costerà il posto da titolare e Ancelotti farebbe bene a toglierlo dalla linea di fuoco. L’attaccante ha ammesso che è stata colpa del «nervosismo».