Lapadula è rinato in Perù con Hector Cuper, goal a raffica e ritorno in Nazionale a 36 anni dopo la retrocessione in Serie C

In estate, infatti, Lapadula accetta l'offerta dell'Universitario e così per la prima volta in carriera gioca in Perù, ovvero il Paese che ha scelto di rappresentare.

L'attaccante viene accolto come un eroe, anche perché il campionato peruviano non abbonda certo di stelle. Ma a guidare Lapadula in panchina c'è Hector Cuper, tecnico argentino con una lunga carriera anche in Europa e una breve parentesi italiana non troppo fortunata con l'Inter.

Lapadula, in ogni caso, è partito fortissimo in questa stagione segnando sei goal nelle prime dieci giornate di campionato. Un rendimento che ha fatto dire allo stesso Cuper: "Mi ricorda il miglior Crespo, in area di rigore sa essere spietato come pochi".

Un po' troppo, forse. Ma di certo Lapadula sa fare il suo mestiere. A dimostrarlo c'è il traguardo, appena tagliato, dei 200 goal in carriera.

"Ma non era più nemmeno un obiettivo, dopo quello che mi è successo negli ultimi tre anni era rimasto soltanto un sogno quasi irrealizzabile. Io però vivo per fare goal ed esserci riuscito con la maglia della U è semplicemente fantastico" ha detto Lapadula.