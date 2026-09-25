Lapadula è rinato in Perù con Hector Cuper, goal a raffica e ritorno in Nazionale a 36 anni dopo la retrocessione in Serie C

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Altro che finita. La storia di Gianluca Lapadula continua e lo ha riportato addirittura in Nazionale.
Dopo una disastrosa stagione in Serie B, culminata con la retrocessione dello Spezia e l'inevitabile addio, l'attaccante ha deciso di trasferirsi in Perù dove oggi è allenato da Hector Cuper.
Lapadula nel campionato peruviano ha ritrovato il feeling col goal, tanto che per lui è arrivata pure la convocazione del Ct Mano Menezes.
L'attaccante d'altronde in Perù è da sempre un vero e proprio idolo anche per aver scelto di vestire la camiseta della Blanquirroja già nel 2020, rinunciando all'eventuale possibilità di essere convocato dall'Italia.