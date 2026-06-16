Lamouchi esonerato dalla Tunisia durante i Mondiali, ma non è la prima volta: tutti i precedenti da Parreira a Lopetegui

Peraltro non è la prima volta che un CT viene esonerato durante i Mondiali.
Uno dei precedenti riguarda la stessa Tunisia, che nel 1998 sollevò dall'incarico Henryk Kasperczak dopo due sconfitte contro Inghilterra e Colombia.
Stessa sorte era toccata al brasiliano Carlos Alberto Parreira, allora CT dell'Arabia Saudita sempre durante Francia '98. Ma anche a Cha Bum-kun della Corea del Sud.
Leggermente diverso invece quanto accaduto a Julian Lopetegui che otto anni fa non ebbe neppure il tempo di sedersi una volta sulla panchina della Spagna. L'attuale CT del Qatar venne esonerato quarantotto ore prima del debutto dalla Spagna a causa dell'accordo raggiunto col Real Madrid,
"La Federazione non può venire a sapere che Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid 5 minuti prima del comunicato ufficiale. Ci sono dei valori interni che vanno rispettati e non siamo stati noi che abbiamo creato questa situazione" disse l'allora presidente federale Rubiales che affidò la panchina al direttore tecnico Fernando Hierro.