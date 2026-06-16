Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP
Lelio Donato

Lamouchi esonerato dalla Tunisia durante i Mondiali, ma non è la prima volta: tutti i precedenti da Parreira a Lopetegui

Coppa del Mondo
Tunisia
Tunisia vs Giappone
Giappone

La Tunisia ha deciso di sollevare dall'incarico Sabri Lamouchi dopo la prima giornata della fase a gironi affidando la panchina al francese Renard. Ma non è il primo esonero durante i Mondiali.

Pubblicità

Una sola partita. Tanto è durata l'avventura di Sabri Lamouchi ai Mondiali come CT della Tunisia.

La Federcalcio del Paese nordafricano ha infatti deciso di sollevare dall'incarico il tecnico dopo la prima giornata della fase a gironi.

Una scelta per certi versi clamorosa ma non un inedito assoluto nella storia dei Mondiali. Anzi c'è chi ha esonerato il CT addirittura un paio di giorni prima del debutto.

Stiamo parlando della Spagna che nel 2018 cacciò Julian Lopetegui, oggi CT del Qatar.

  • LAMOUCHI ESONERATO: IL MOTIVO

    Sabri Lamouchi era il commissario tecnico della Tunisia solo da pochi mesi.

    L'ex centrocampista, con un passato in Italia da calciatore dove ha vestito le maglie di Parma, Inter e Genoa, era subentrato dopo la deludente spedizione della Tunisia in Coppa d'Africa quando era stata eliminata già agli ottavi di finale.

    Lamouchi però in cinque partite da CT, di cui quattro amichevoli, ha vinto solo una volta per 0-1 contro Haiti.

    E dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 nella prima giornata dei Mondiali contro la Svezia, che faceva seguito al 5-0 subito dal Belgio in amichevole, la Tunisia ha deciso di cambiare subito allenatore per cercare almeno di superare la fase a gironi.

    • Pubblicità

  • IL NUOVO CT DELLA TUNISIA

    La Tunisia così in poche ore ha scelto il nome del nuovo CT affidandosi all'esperienza di Hervé Renard.

    Sarà il 57enne tecnico francese a guidare la Nazionale nordafricana nelle prossime due partite dei Mondiali contro Giappone e Olanda.

    Renard nel 2022 era il CT dell'Arabia Saudita che aveva stupito tutti battendo l'Argentina, che poi si sarebbe laureata campione del mondo, nella gara d'esordio.

    E dopo una parentesi alla guida della Francia femminile, era tornato sulla panchina dei sauditi centrando la qualificazione ai Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ESONERO DURANTE I MONDIALI: DA PARREIRA A LOPETEGUI

    Peraltro non è la prima volta che un CT viene esonerato durante i Mondiali.

    Uno dei precedenti riguarda la stessa Tunisia, che nel 1998 sollevò dall'incarico Henryk Kasperczak dopo due sconfitte contro Inghilterra e Colombia.

    Stessa sorte era toccata al brasiliano Carlos Alberto Parreira, allora CT dell'Arabia Saudita sempre durante Francia '98. Ma anche a Cha Bum-kun della Corea del Sud.

    Leggermente diverso invece quanto accaduto a Julian Lopetegui che otto anni fa non ebbe neppure il tempo di sedersi una volta sulla panchina della Spagna. L'attuale CT del Qatar venne esonerato quarantotto ore prima del debutto dalla Spagna a causa dell'accordo raggiunto col Real Madrid,

    "La Federazione non può venire a sapere che Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid 5 minuti prima del comunicato ufficiale. Ci sono dei valori interni che vanno rispettati e non siamo stati noi che abbiamo creato questa situazione" disse l'allora presidente federale Rubiales che affidò la panchina al direttore tecnico Fernando Hierro.

Coppa del Mondo
Tunisia crest
Tunisia
TUN
Giappone crest
Giappone
GIP