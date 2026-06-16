Lamouchi esonerato dalla Tunisia durante i Mondiali, ma non è la prima volta: tutti i precedenti da Parreira a Lopetegui

Sabri Lamouchi era il commissario tecnico della Tunisia solo da pochi mesi.

L'ex centrocampista, con un passato in Italia da calciatore dove ha vestito le maglie di Parma, Inter e Genoa, era subentrato dopo la deludente spedizione della Tunisia in Coppa d'Africa quando era stata eliminata già agli ottavi di finale.

Lamouchi però in cinque partite da CT, di cui quattro amichevoli, ha vinto solo una volta per 0-1 contro Haiti.

E dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 nella prima giornata dei Mondiali contro la Svezia, che faceva seguito al 5-0 subito dal Belgio in amichevole, la Tunisia ha deciso di cambiare subito allenatore per cercare almeno di superare la fase a gironi.